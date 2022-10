“Je suis toujours éligible” pour l’équipe nationale

L’attaquant du LA Galaxy Javier “Chicharito” Hernandez a rejeté l’idée que son temps était terminé avec l’équipe nationale du Mexique, bien qu’il n’ait pas été convoqué avec Le Tri depuis 2019 et récemment exclu d’une liste préliminaire de 31 joueurs pour la Coupe du monde.

“Je suis toujours éligible”, a déclaré le meilleur buteur mexicain de tous les temps dans un épisode d’Hugo Sanchez Presenta. “Quand je vois que je ne veux plus faire partie de l’équipe nationale ou que je décide de me retirer parce que je pense que je ne peux plus aider, je vais me retirer de l’équipe nationale.”

L’absence d’Hernandez de l’équipe nationale aurait été due à un problème hors du terrain, mais il semblait y avoir des signes d’une éventuelle réconciliation lorsque l’entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino a déclaré en mai qu’il avait eu des conversations avec l’attaquant, tandis que notant également que cela ne signifiait pas que Hernandez reviendrait.

Bien que le joueur de 34 ans ait marqué 18 buts pour le Galaxy cette saison et ait été sélectionné comme finaliste pour le prix MVP 2022 de la MLS, il a finalement été exclu de la liste préliminaire de la Coupe du monde, Martino déclarant en septembre que l’équipe se concentrait sur d’autres options au poste d’attaquant pour le Qatar.

Cependant, lors de l’interview de septembre avec Sanchez, Hernandez a démenti la rumeur selon laquelle il aurait été banni par le Mexique en raison d’un rôle possible dans la promotion des négociations de contrat et des primes pour les joueurs de l’équipe nationale.

“Nous avions un groupe WhatsApp et j’en suis sorti parce que je ne voulais plus rien négocier, je voulais juste jouer au football”, a déclaré Hernandez. “Il y a eu un moment où je suis parti où ils m’ont dit que je devais signer quelque chose et je leur ai dit ‘peu importe ce que je vais gagner, nous pouvons le distribuer au staff de l’équipe et aux jeunes joueurs, mais je ne le fais pas. veux signer ceci.’

“Je ne sais pas ce qui s’est passé, je suis absent depuis trois ans et je n’ai absolument rien négocié dans ce processus avec ‘Tata’ Martino.”

L’attaquant a également déclaré qu’il reviendrait au Galaxy l’année prochaine et que lui et le club “étaient en pourparlers” pour éventuellement prolonger son contrat au-delà de 2023.

Hernandez et le Galaxy ont récemment clôturé leur course dans les séries éliminatoires de la Coupe MLS avec une sortie en demi-finale de la Conférence Ouest après une défaite 3-2 contre leurs rivaux LAFC le 20 octobre. Lors de la saison régulière 2022, le Galaxy a terminé quatrième dans l’Ouest.

Le Mexique est dans le groupe C avec l’Argentine, la Pologne et l’Arabie saoudite à la Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre.