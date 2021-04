Mourinho a reçu ses papiers de marche lundi matin dans la brume d’une plus grande fureur entourant l’implication de Tottenham dans la ligue séparatiste européenne tant décriée, et quelques jours à peine avant que l’équipe londonienne ne poursuive son premier argenterie en 12 ans lorsqu’elle affronte Manchester City en Finale de la Coupe de la Ligue dimanche.

Mais si vous pensiez que sa dernière sortie de haut niveau d’une équipe de Premier League pourrait marquer la fin de son temps en tant que manager de haut niveau, détrompez-vous.

🗣 « Pas besoin de pause – je suis toujours dans le football. » Jose Mourinho parle à Sky Sports News après avoir été limogé par #THFC plus tôt aujourd’hui. pic.twitter.com/KmfPxNBV3E – Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 avril 2021

S’adressant aux journalistes devant son domicile lundi après-midi, Mourinho est resté discret quant aux détails de son licenciement, mais a affirmé que nous n’avions pas vu le dernier des personnages les plus infâmes du football.

« Tu me connais, tu sais que je ne vais rien dire», A déclaré Mourinho à Sky Sports, mais lorsqu’il a été interrogé, il a déclaré qu’il ne prévoyait pas de passer trop de temps en marge.

« Pas besoin, pas besoin de pauses et [recharging] batteries. Je suis toujours dans le football. «

Peu de temps avant son entretien d’adieu, Mourinho était peut-être devenu le premier manager à filmer les médias alors qu’ils s’entassaient autour de sa voiture en attendant ses pensées.

« Ils ne me donnent pas d’intimité, » Mourinho a expliqué dans une vidéo qui a recueilli plus de 1,3 million de vues en deux heures, tournant pour montrer une bande de cameramen et de journalistes.

« Même mon ami Gary [Cotterill, Sky journalist] me dérange. C’est ma vie. »

Mais l’emplacement du prochain déménagement de Mourinho sera un sujet de débat animé. Les trois derniers emplois du patron portugais en Angleterre – Chelsea, Manchester United et maintenant Tottenham – pourraient tous être décrits comme des échecs sous un certain jour, et il reste à voir s’il a épuisé ses options dans le match anglais.

D’autres ligues peuvent présenter des opportunités plus intéressantes. Mourinho reste une figure légendaire de l’Inter Milan pour ses succès héroïques en Serie A et en Ligue des champions il y a plus de dix ans, tandis que la Liga pourrait également rester une option, le Real Madrid aurait envisagé à nouveau d’installer Mourinho avant le deuxième mandat de Zinedine Zidane à la Santiago Bernebeu.

Mourinho a également exprimé le désir d’entraîner l’équipe nationale portugaise dans le passé, la position de Fernando Santos dans le rôle qu’il occupe depuis 2014 potentiellement menacée si le manège managérial habituel a lieu à la fin de l’Européen de cet été. Championnats.

Une chose est sûre, cependant: Mourinho restera l’un des boss les plus parlés du jeu, qu’il soit assis ou non dans une pirogue.