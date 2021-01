M. Hendrik, 30 ans, était l’un des cinq pêcheurs de crabe qui travaillaient sur l’eau samedi après-midi lorsque le vol 182 de Sriwijaya Air est tombé du ciel quelques minutes après le décollage avec 62 personnes à bord, dont 10 enfants et bébés. L’avion s’est écrasé dans la mer de Java, à environ 300 pieds de l’endroit où M. Hendrik pêchait.

«J’ai de la chance que cela ne m’ait pas frappé», se souvient-il lundi, assis chez lui sur l’île de Lancang et toujours visiblement secoué par ce qu’il a vu. «C’était comme un éclair, très rapide. Il a explosé quand il a frappé l’eau. J’ai vu des débris flotter. C’était des débris d’avion.

Normalement une île endormie avec relativement peu de visiteurs, Lancang est maintenant devenue une base pour l’opération de recherche et de récupération d’aéronefs dirigée par Basarnas, l’agence nationale de recherche et de sauvetage d’Indonésie. Le site de l’accident est à moins d’un mile des mangroves, des cocotiers et des bananiers de l’île.