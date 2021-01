La légende des talk-shows, Larry King, est allée dans le passé avec Rick Sanchez de RT America, en examinant comment sa vie a pris une tournure chanceuse et l’a mis en mesure de faire ce qu’il aimait le plus: satisfaire sa curiosité pour les autres.

L’interview a été enregistrée il y a plus d’un an, lorsque King s’est assis avec son ami personnel Sanchez pour partager quelques anecdotes sur sa vie et ses réflexions sur sa carrière distinguée, ce qui a fait de lui l’une des personnes les plus reconnues de l’industrie des médias. L’icône née à New York a déclaré que, bien qu’il ait passé une grande partie de sa vie à Miami, il aimait se considérer comme un «Enfant de Brooklyn» parce que c’était une partie essentielle de son âme.

«C’est ce que j’ai apporté à l’entreprise: être ce gamin qui est allé aux jeux Dodger. Tous mes amis voudraient des autographes. Je voudrais poser des questions » il expliqua.

Ce véritable désir de savoir ce qui motive les gens est ce qui a fait de lui un intervieweur si réussi, a déclaré King. C’était la même chose que l’autre personne soit le président des États-Unis, ou le chanteur Bobby Darin, le premier roi célébrité jamais interviewé, ou une personne au hasard appelant à son émission, ou le chef terroriste Oussama Ben Laden.

«Je suis curieux de connaître la personne. L’événement vient plus tard, » King a déclaré, décrivant comment il aurait parlé au défunt dirigeant d’Al-Qaïda, s’il en avait eu l’occasion.

Alors que le talent et le dévouement au travail – même au détriment des nombreux mariages de King – étaient la clé de sa réussite professionnelle, la chance aussi, a-t-il souligné.

« [Actor] Paul Newman m’a dit quelque chose qui est si vrai: toute personne qui réussit dans n’importe quel domaine, qui en discutant de sa vie n’utilise pas le mot «chance» est un menteur ». il a dit.

RT était le dernier endroit où King travaillait avant son décès. Il a dit qu’il considérait la chaîne comme «sous-estimée» et ne méritant pas le ton sinistre que certaines personnes utilisent pour la décrire. «Je n’ai jamais, jamais eu d’invité qu’ils n’aient pas organisé. j’avais [Russian President Vladimir] Poutine a critiqué trois fois par semaine. Ils n’ont jamais arrêté cela, » il a dit.

Si King avait des regrets, il a dit que c’était que les interviews qu’il avait faites sur RT avaient été enregistrées et qu’il manquait cette ambiance d’imprévisibilité qu’il aimait tant faire des spectacles en direct.

J’ai fait de la radio toute ma vie. J’ai fait de la télévision en direct… Sur RT et Ora, c’est enregistré. La bande est toujours considérée comme professionnelle, mais en direct – rien ne vaut le live.

King a rappelé plusieurs histoires de son passé, comme celle sur la perte de son emploi après le premier quart de nuit en tant que DJ à la radio. Il a mis un album de Harry Belafonte en jeu et est sorti du studio pour une aventure avec un inconnu qui l’a appelé, mais après avoir atteint son appartement, il a découvert que le disque vinyle était resté bloqué. Il a également rappelé avoir été dans la ligne de mire de la « Diffuser l’intimidateur, » L’animateur et concurrent de Fox News, Bill O’Reilly, et comment il l’a géré.

Au cours des dernières années de sa vie, King a fait ce qu’il aimait le plus: travailler et se demander ce que le lendemain apporterait. Il a plaisanté en disant qu’il voulait lire sa nécrologie: «Le plus vieil homme de l’histoire du monde est décédé aujourd’hui, abattu par un mari jaloux. Il a fallu trois semaines pour effacer le sourire de son visage.

Je sais que je vais y aller, mais je ne veux pas y aller. Mais je pense que je suis fier de ce que j’ai fait.

Vous pouvez regarder l’interview complète sur RT America et Portable.tv.

