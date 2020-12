NASHVILLE, Tennessee – L’explosion qui a ravagé une partie historique du centre-ville de Nashville et la paix du matin de Noël ont rappelé au révérend Frank Lewis un vieil hymne: «J’ai entendu les cloches le jour de Noël».

D’abord écrit sous forme de poème par Henry Wadsworth Longfellow, le chant raconte l’histoire d’entendre les cloches sonner pendant la guerre civile américaine et de trouver de l’espoir au milieu du désespoir: Puis sonna les cloches plus fort et plus profondément / Dieu n’est pas mort, ni il ne dort / Le mal échouera, le droit prévaudra / Avec la paix sur terre, la bonne volonté envers les hommes.

Un membre de l’église a envoyé un texto à Lewis au sujet de l’explosion, et les parallèles entre les deux Noëls sont immédiatement venus à l’esprit.

Bien que ce ne soit pas une guerre, l’épave de la Second Avenue est répandue. Trois personnes ont été blessées et 41 bâtiments ont été endommagés lorsque le camping-car stationné près d’une installation AT&T a explosé tôt vendredi. Son souffle a été entendu et ressenti sur des kilomètres.

« Même s’il y a le bruit de la guerre, les cloches de Noël nous rappellent la paix de Dieu, l’espoir de Dieu malgré le pire que l’homme puisse faire », a déclaré Lewis, qui dirige la première église baptiste de Nashville.

Située à quelques pâtés de maisons du site de l’explosion, l’église n’est que l’un des lieux de culte qui ont longtemps appelé le cœur de la ville. Les chefs religieux comme Lewis doivent maintenant traiter les événements choquants qui se sont déroulés dans le quartier urbain de leur église et trouver comment réagir à la dernière tragédie qui a frappé Nashville cette année.

Le bâtiment du premier baptiste de Nashville a échappé à des dommages, a déclaré Lewis, mais les dirigeants de l’église du samedi soir essayaient toujours de vérifier avec tous leurs membres qui vivent au centre-ville, une tâche rendue difficile par les pannes généralisées d’AT & T qui ont commencé plusieurs heures après l’explosion.

Alors qu’il préparait son sermon du dimanche, Lewis a décidé de fournir une réponse scripturaire aux questions suscitées par les autorités de l’explosion, selon lesquelles il s’agissait d’un acte délibéré.

Pendant que les membres de l’église regardaient le service virtuel en ligne, le pasteur baptiste du Sud a souligné le message que Jésus a donné à ses disciples dans l’Évangile de Matthieu: «Je suis toujours avec vous». C’est la partie de l’Écriture vers laquelle Lewis s’est tourné après que le mot de l’explosion lui soit parvenu.

«Et j’ai entendu les cloches le matin de Noël et on m’a rappelé que le mal échouera et le bien prévaudra, qu’il y a un Dieu et qu’il est sur son trône et que sa force est suffisante et sa promesse est vraie et qu’il est avec nous, « Lewis a dit dans son sermon.

Il croit que Dieu était présent le matin de Noël.

Pendant qu’il prêchait, Lewis a demandé si quelqu’un doutait que Dieu agisse dans la vie des premiers policiers de Nashville sur les lieux. Ils répondaient à un rapport de coups de feu et sont arrivés avant l’explosion pour découvrir le véhicule suspect. Un avertissement enregistré et un compte à rebours de 15 minutes ont été entendus en provenance du VR, donnant aux gens le temps d’évacuer la zone.

« Six policiers courageux qui ont couru vers le danger, pas loin de là et ont pu sauver des vies innombrables grâce à leurs actes héroïques », a déclaré Lewis.

Il n’est pas seul. L’officier de Nashville James Wells, l’un des premiers sur les lieux, pense également qu’une intervention divine a eu lieu le jour de Noël. Lors d’une conférence de presse dimanche, il a raconté comment il croyait que Dieu lui avait dit de faire demi-tour et d’aller voir un autre officier. Wells l’a fait et quelques instants plus tard, le VR a explosé derrière lui.

Le révérend Stephen Handy, qui dirige l’Église méthodiste unie McKendree au centre-ville de Nashville, croit également que Dieu a joué un rôle.

« Je soutiens qu’il y a l’intervention de Dieu quand on s’y attend le moins », a déclaré Handy. « Nous pouvons reconstruire cette ville, mais nous ne pouvons pas reconstruire des vies. »

Le bâtiment de l’église de McKendree est indemne de l’explosion et tous les membres de l’église qui vivent au centre-ville sont également comptabilisés, a déclaré Handy.

« Nous avons besoin les uns des autres et nous nous appartenons l’un à l’autre, alors aimons-nous simplement », a déclaré Handy.

