“Je suis toujours assez émotif”: Philippe Albert dit qu’il ne reste pas en contact avec Kevin Keegan autant qu’il le souhaiterait

L’ancien défenseur de Newcastle et de la Belgique, Philippe Albert, garde toujours des souvenirs nostalgiques de son passage sous Kevin Keegan dans le Nord-Est, mais admet qu’il a parlé plus fréquemment à son ancien patron près de 30 ans plus tard.

Keegan a signé Albert 1994 d’Anderlecht pour 2,6 millions de livres sterling, après une impressionnante campagne de Coupe du monde en Amérique. Le défenseur a déclaré qu’il avait refusé la possibilité de rejoindre des clubs tels que la Juventus et la Fiorentina en Serie A, optant plutôt pour Newcastle parce qu’il idolâtrait l’équipe de Keegan, vainqueur de la Coupe d’Europe, à Liverpool en 1977.

Albert a joué sous Keegan pendant deux saisons et demie à Newcastle, entre 1994 et 1997, puis l’a rejoint à Fulham en prêt au troisième niveau alors qu’ils gagnaient une promotion en 1999.

Cependant, à la demande exclusive de QuatreQuatreDeux s’il parle encore à Keegan, Albert avoue : « Pas autant que je le voudrais.

“Je l’ai vu pour la dernière fois il y a quelques années lorsque j’ai joué dans un match de retrouvailles entre les équipes de Newcastle et de Liverpool impliquées dans ce fameux match 4-3. Même maintenant, je ne pense pas que le football ait vu quelqu’un comme lui.

“Il était une véritable superstar mondiale à Liverpool, Hambourg, Southampton et Newcastle, il est allé en Allemagne alors qu’il était très rare que les joueurs partent à l’étranger, mais il a été footballeur européen de l’année à deux reprises pendant son séjour là-bas, puis il est devenu un manager fantastique. aussi.

“En tant que joueur, vous vouliez juste bien faire pour lui – je n’ai pas hésité à le rejoindre à Fulham, même si cela impliquait de perdre deux divisions. Je n’ai rencontré personne dans le football avec le charisme de Keegan; je doute que je le ferai un jour. Je suis toujours très ému de parler de ces journées incroyables à travailler pour lui.”

Sous la direction de Keegan, Newcastle a rapidement gagné le surnom de “The Entertainers” en raison de leur style d’attaque perçu comme un gung-ho. Comme le dit le cliché, Newcastle jouerait pour marquer plus de buts que l’autre équipe, se concentrant sur l’attaque plutôt que sur la défense.

Albert, cependant, n’est pas d’accord, dissipant le mythe que les artistes de Kevin Keegan ne pouvaient pas défendre.

“Écoutez, nous étions très bons à l’avenir et il est vrai que le manager était obsédé par le fait de jouer sur le pied avant et d’essayer de marquer autant de buts que possible, mais il est faux de suggérer que l’équipe était mauvaise défensivement”, précise Albert. FFT.

“Regardez les statistiques de cette saison 1995-96 : notre record de buts alloués était parmi les meilleurs. Et je me souviens de cette célèbre victoire en Ligue des champions contre Barcelone. [in 1997, eight months after Keegan left] – tout le monde se souvient du triplé de Tino Asprilla qui nous a menés 3-0, mais nous avons passé la dernière demi-heure à défendre nos vies.

“Ils ont reculé de quelques buts, mais nous avons conservé notre avance avec une démonstration audacieuse dos au mur. Une mauvaise équipe défensive aurait trouvé cela impossible contre une équipe de la qualité du Barça.”

Alors qu’il dit que l’équipe pourrait, en fait, défendre, Albert se rend également compte qu’il obtiendrait une licence gratuite pour se joindre aux attaques sous Keegan. En effet, c’est cette liberté qui l’a vu marquer le jeton emblématique sur Peter Schmeichel alors que Newcastle battait Manchester United 5-0 en 1996.

Cependant, d’autres joueurs de l’équipe n’étaient pas trop enthousiastes à l’idée qu’Albert charge vers l’avant pour rejoindre les mouvements d’attaque, notamment son partenaire défensif central.

“Darren [Peacock] Je n’ai peut-être pas aimé ça, mais je n’aurais jamais eu de problèmes en jouant de cette façon avec Kevin Keegan comme manager. Ses discussions d’équipe disaient que nous étions tellement meilleurs que l’opposition.

“Il disait:” S’ils en marquent deux, assurez-vous d’en marquer quatre ou cinq. ” Et, très souvent, nous l’avons fait ! Parfois, Darren était en colère d’être laissé tout seul à l’arrière, mais il connaissait l’équipe dans laquelle il jouait.

“Les critiques disent que Kevin n’était pas un très bon entraîneur, mais si vous regardez les meilleures équipes d’aujourd’hui, comme Manchester City, elles encouragent également les défenseurs à pousser au milieu de terrain pour causer des problèmes aux autres équipes.”