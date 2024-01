Je suis tombée enceinte deux fois pour moins de 300 $ grâce à l’insémination artificielle

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Mandi Pitzer a utilisé un kit d’insémination artificielle les deux fois où elle est tombée enceinte. Mandi Pitzer

Mandi Pitzer, 37 ans, a abandonné le contrôle des naissances peu de temps après son mariage en 2014.

Elle a essayé de suivre son cycle et de planifier ses relations sexuelles, mais n’était toujours pas enceinte après trois ans.

Elle a conçu la première fois qu’elle a utilisé un kit d’insémination à domicile.

Cet essai tel que raconté est basé sur une conversation avec Mandi Pitzer. Il a été édité pour des raisons de longueur et de clarté.

Avant de nous marier, mon mari Andrew et moi faisions très attention à ne pas tomber enceinte. Au cours des deux années où nous sortions ensemble, je prenais du Depo-Provera, le vaccin contraceptif, et je suivais mes cycles à l’aide d’une application. Nous avons également utilisé la méthode du retrait.

Une fois que nous avons eu des bagues aux doigts, nous avons laissé tomber toute prudence. Nos amis allaient tous avoir des bébés et c’était comme la prochaine étape. Même si nous n’essayions pas encore activement de concevoir, nous pensions que je tomberais enceinte rapidement une fois les précautions supprimées.

Ce n’était pas le cas. Pendant les premières années, Andrew et moi avons vécu notre vie comme d’habitude. Nous avons essayé de profiter au maximum du temps sans bébé pour voyager et profiter des premières années de mariage. Mais au fil des mois, j’ai commencé à m’inquiéter.

La plupart des couples en bonne santé tombent enceintes dans les six mois suivant un rapport sexuel non protégé, selon l’American College of Obstetricians and Gynecologists. L’organisation conseille les personnes de moins de 35 ans à parler à leur médecin si elles tentent de concevoir depuis plus d’un an. Pourtant, lorsque j’ai mentionné notre absence de conception à mon médecin, elle n’était pas inquiète. Je pensais que nous avions le temps.

J’ai commencé à faire des recherches sur la procréation assistée

Après deux ans sans essayer ni prévenir, nous avons commencé à sérieusement envisager d’avoir un bébé quand j’avais 32 ans. Nous avons commencé à avoir des relations sexuelles intentionnelles au moment où j’ovulais. Planifier des relations sexuelles enlevait une partie du plaisir et de l’intimité, mais c’était comme quelque chose que nous devions faire.

Pourtant, alors que nous approchions de notre troisième anniversaire, je n’étais toujours pas enceinte.

J’ai commencé à faire des recherches sur la procréation assistée. L’insémination intra-utérine (IIU), une procédure médicale par laquelle un médecin insère des spermatozoïdes directement dans l’utérus, constitue une première étape pour de nombreux couples qui ne parviennent pas à concevoir à l’ancienne.

Les IUI entraînent une grossesse environ 11% du temps . D’après ce que j’ai lu, lorsque cela ne fonctionne pas, les patients passent souvent à la fécondation in vitro (FIV), où un ovule est fécondé en laboratoire, puis inséré dans le corps. Les taux de FIV varient considérablement en fonction de l’âge et de la santé des parents : en fonction de mon âge, nos chances auraient été d’environ 47 % à chaque cycle .

Ces deux procédures sont coûteuses, surtout si vous n’avez pas d’assurance maladie.

Les IUI peuvent coûter jusqu’à 1 000 $ par cycle sans assurance, tandis que la FIV peut coûter jusqu’à 15 000 $ par cycle. Nous avions une assurance, mais nous savions que même avec cette couverture, la procréation assistée nous coûterait probablement des milliers de dollars.

En plus de ce coût énorme, je venais de voir ma meilleure amie suivre des traitements de fertilité et un cycle IUI. La quantité d’analyses sanguines, de tests invasifs et de rendez-vous médicaux dont elle avait besoin me paraissait écrasante. J’étais déjà en train de subir trois années de stress lié à ma tentative de tomber enceinte.

Un kit d’insémination à domicile a fonctionné du premier coup

Ensuite, j’ai trouvé quelque chose d’intéressant dans mes recherches — Mosie bébé, un kit d’insémination à domicile. À l’époque, j’avais opté pour la première option apparue sur Google. Aujourd’hui, il y a d’autres entreprises proposant également des kits comme celui-ci. Le kit Mosie coûtait environ 99 $ lorsque je l’ai utilisé pour la première fois, ce qui représente donc une fraction du coût d’une IUI.

Contrairement aux IUI, qui injectent les spermatozoïdes dans l’utérus, les kits d’insémination intravaginale déposent les spermatozoïdes près du col de l’utérus, l’entrée de l’utérus. La recherche sur ces kits est limitée, mais montre qu’ils peuvent entraîner une grossesse 25% à 70% du temps .

J’ai envoyé à Andrew un lien vers le kit et il m’a répondu rapidement : commandez-le. J’étais en train d’ovuler ce week-end, alors j’ai passé la nuit avec un kit chez nous.

Même si nous faisions l’amour depuis des années, l’utilisation du kit nous rendait un peu timides. Andrew a collecté son échantillon de sperme dans une autre pièce. Ensuite, il l’a apporté dans notre chambre, où j’ai utilisé l’inséminateur en position couchée. C’était comme si insérer un tampon et être à la maison était beaucoup plus confortable que d’être dans un cabinet médical. Le kit était livré avec deux seringues, nous avons donc utilisé la seconde le lendemain. Ensuite, nous avons commencé à attendre.

Le premier jour où j’ai pu faire un test de grossesse, je me suis réveillée très tôt. J’ai fait pipi sur le bâton et je l’ai regardé tout le temps. Lorsque la deuxième ligne rose est apparue, je n’arrivais pas à y croire. J’ai réveillé Andrew à 5 heures du matin et il a envoyé une photo à sa mère. Neuf mois plus tard, nous avons ramené notre fille Everly à la maison le jour de Noël – un cadeau tant attendu pour nous et nos familles.

Deux ans plus tard, nous avons utilisé le kit pour concevoir notre deuxième enfant

Nous n’avons jamais utilisé de méthode contraceptive après avoir eu Everly, qui a maintenant 5 ans. Et pourtant, après encore deux ans, nous n’étions plus enceintes. Nous avons donc commandé un autre kit. Mosie a encore travaillé. Notre deuxième fille Olivia a presque deux ans et notre famille est au complet.

Essayer de fonder une famille était très stressant. Je ne voulais pas me sentir comme un autre numéro dans le cabinet du médecin. Pouvoir concevoir nos filles dans notre lit – juste avec un peu d’aide supplémentaire – nous semblait bien.

Andrew et moi sommes très réservés, mais j’ai commencé à partager notre parcours de conception parce que je pense qu’il est très important que les gens connaissent cette option.

Mes mères – qui sont ensemble depuis plus de 20 ans – racontent à beaucoup de leurs amis LGBTQ+ comment leurs petites-filles ont été conçues. Dans une autre époque, cette technologie aurait pu les aider. Cela peut également avoir un impact sur les personnes qui n’ont pas accès à des médecins ou à de l’argent à consacrer aux traitements de fertilité.

Aujourd’hui, nous adorons emmener Everly et Olivia au parc ou aller au bowling avec elles. Nous avons appris qu’il y a tellement de joie dans ces moments quotidiens.