Je suis tombé sur une pierre et j’ai trouvé la Vierge Marie à l’intérieur – j’avais seulement rêvé d’elle quelques jours plus tôt

Un comptable a fait une découverte paradisiaque après avoir repéré ce qui, selon lui, ressemble à la Vierge Marie dans une pierre sur laquelle il a trébuché.

Ahmed El-Husseiny, 41 ans, affirme que la découverte est survenue quelques jours après avoir rêvé de la figure religieuse.

Ahmed El-Husseiny affirme que le motif ressemble à la Vierge Marie Crédit : Caters

L’homme de 41 ans a ramassé la pierre après avoir trébuché dessus Crédit : Caters

Il se promenait avec son frère à la périphérie de sa ville natale du Caire, en Égypte, lorsqu’il est tombé sur une pierre.

Ahmed a déclaré qu’il avait été choqué lorsqu’il a baissé les yeux pour découvrir que les motifs de la pierre ressemblaient de façon frappante à nul autre que la Vierge Marie.

Il a ajouté: « Quand j’ai trouvé la pierre, j’ai senti qu’il y avait une lumière blanche brillante autour d’elle – en y regardant de plus près, j’ai cru voir la Vierge Marie.

« Vous pouvez voir le Christ dans son ventre et il y a aussi un palmier et un tronc dans la pierre.

« Je me sentais très heureux et optimiste ce jour-là, mais c’était étrange car nous avons pris un itinéraire différent pour rentrer chez nous que d’habitude.

Ahmed a déclaré que sa famille, qui est musulmane, était « très heureuse » de sa découverte.

Il prétend qu’avant de trouver la pierre apparemment sacrée, il « rêvait de la Vierge Marie dans un endroit bondé ».

Ahmed a ajouté : « Mon frère était avec moi dans un endroit bondé, tout le monde était content, et j’ai eu le sentiment dans le rêve que les gens attendaient Marie, la mère du Christ.

« J’ai senti quelqu’un me taper sur l’épaule et je me suis retourné pour voir qui c’était, et c’était elle – la Vierge Marie, elle souriait et a mis quelque chose dans ma main.

« C’était une pierre et elle m’a dit ‘C’est à toi.’

« Il y avait une lumière rayonnant d’elle et des anges dans les nuages. La lune avait une belle lueur. »

Il affirme que la pierre est un « miracle de Dieu ».

Ahmed a ajouté: « Je ne crois pas que ce soit fait par l’homme et qu’il ne ressemble à aucun autre dans le monde entier.

« Peut-être que la pierre m’est venue parce que je suis une bonne personne – ou que Dieu a d’autres plans. »