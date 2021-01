Une FEMME est tombée la tête la première dans un feu qui fait rage, la laissant avec des brûlures qui ont changé sa vie quelques jours à peine après une fausse couche.

Halie Tennant campait avec une amie lorsqu’elle a soudainement trébuché et est tombée dans un incendie, la laissant avec des brûlures dévastatrices sur le visage, le cou et certaines parties de sa poitrine.

La jeune femme de 29 ans dit qu’elle ne reconnaît plus son visage, malgré des dizaines de chirurgies douloureuses, des greffes de peau et des mois de convalescence pendant le verrouillage.

Pour rendre l’expérience encore plus horrible, Halie – qui vit avec son mari Mathew Tennant également 29 ans, à Victoria, en Australie – avait subi une fausse couche une semaine plus tôt, mais dit qu’elle est toujours déterminée à avoir des enfants un jour.

Tout en pleurant la perte de son enfant à naître en mai, l’ancienne institutrice a décidé d’aller camper près de chez elle dans l’espoir de se vider la tête.

Mais la décision aurait des conséquences dévastatrices.

« Je campais en vue de ma maison, seul », a déclaré Halie.

«Vers 22 heures, j’avais un sentiment étrange de ne pas être seul, alors j’ai trouvé une réception téléphonique et j’ai appelé mon mari pour qu’il envoie mon ami Kenzie * me rejoindre.

Halie et son copain étaient assis autour du feu, ayant une conversation émouvante sur la perte tragique de son premier enfant.

Mais quelques instants plus tard, elle s’est levée et a trébuché dans le feu, son visage prenant le plein impact des flammes.

Halie, qui avait suivi une formation en secourisme dans son ancien travail d’enseignante, a crié frénétiquement à son amie pour qu’elle prenne de l’eau glacée et la verse sur son visage.

Bien que paniquée, Halie a combattu le choc pour soigner ses blessures, avec la douleur à venir alors que l’adrénaline montait dans ses veines.

Le couple a sauté dans la voiture, se précipitant pour rentrer chez eux pour pouvoir appeler une ambulance.

Halie a déclaré: « Kenzie klaxonnait sur le chemin de l’allée, pour essayer de réveiller mon mari, et quand la voiture s’est arrêtée, j’ai sauté et j’ai couru à l’intérieur, déchirant mon pull et ma chemise au fur et à mesure. »

Halie gravement brûlée s’est jetée dans une douche glaciale tandis que son amie appelait à l’aide et que son mari se précipitait à ses côtés.

À ce stade, son corps a commencé à manquer d’adrénaline alors qu’elle réalisait la gravité de la situation – et la douleur et la peur se sont installées.

Elle regarda Mathew, qui était frénétique d’inquiétude, lui demandant s’il l’aimerait « quoi qu’il arrive ».

Halie a déclaré: « Je ne me souviens que de quelques choses après cela, je savais que je devais sécuriser mes voies respiratoires, alors j’ai demandé à Kenzie de trouver un couvercle de bouteille de boisson que nous pourrions utiliser pour garder ma bouche ouverte, car je pouvais sentir mon visage enfler.

«Je me souviens de la chaleur sur mon visage, d’avoir très peur, de voir mon mari et de me sentir paniqué et de lui demander ‘m’aimeras-tu quoi qu’il arrive?’ et lui disant «oui».

L’ambulance est arrivée et une fois avec les médecins, Halie a été placée dans le coma et transportée par hélicoptère à l’hôpital Alfred de Melbourne, où elle est restée deux mois.

Pendant ce temps, elle a rencontré des dizaines de spécialistes mais admet qu’elle n’avait toujours pas traité ce qui lui était arrivé et qu’elle n’avait aucune idée que son visage était désormais méconnaissable.

Pendant qu’elle se rétablissait, son mari conduisait pendant des heures dans chaque sens, trois fois par semaine, pour rester à ses côtés.

Bien que reconnaissante d’avoir survécu, une fois que Halie a vu son nouveau visage pour la première fois, elle s’est « sentie engourdie ».

Le survivant des brûlures a déclaré: «La première fois que je me suis vu, j’ai juste vu mon œil et j’ai dit que je me ressemblais toujours.

«Ce n’est que lorsque mon psychologue m’a dit de zoomer et de regarder correctement que j’ai réalisé à quel point les dégâts avaient été causés.

« Honnêtement, je me sentais engourdi, comme si je regardais quelqu’un d’autre et que j’avais du mal à accepter ma nouvelle réalité. »

Halie a recherché un soutien en santé mentale et dispose actuellement de trois types de conseils différents pour l’aider à s’adapter à sa nouvelle vie et à son apparence physique.

Mais l’accident lui a laissé de graves problèmes de santé mentale.

Elle a déclaré: «J’ai développé une dépression et mon anxiété s’est aggravée.

« Je suis plein de douleur, de colère, de douleur et de chagrin et j’espère qu’un jour cela ne m’affectera pas autant. »

Mais ce n’est pas seulement la douleur mentale qui a affecté la survivante des brûlures, car depuis son tragique incident, elle a également dû subir d’innombrables opérations; y compris l’allogreffe – transplantation d’un organe ou d’un tissu d’un individu à un autre – et d’innombrables greffes et débridements cutanés, une procédure pour traiter ses plaies cutanées.

Halie a ajouté: « La pire douleur dont je me souvienne vient des sites de greffe de mon donneur.

«Mon dos était utilisé pour me donner la peau de mon visage, de mon cou et de ma poitrine. Je me souviens avoir crié à travers la morphine.

«J’ai également brûlé tous mes récepteurs de douleur lorsque je suis tombé dedans et quand ils ont repoussé, la douleur me faisait sentir comme des aiguilles enflammées enfoncées dans mon visage.

Halie devra peut-être également subir un travail du nez dans les mois à venir, ainsi que « libérer » les coins de ses yeux, de son cou et de sa bouche à l’avenir.

Bien qu’elle se soit sentie submergée par la solitude pendant son séjour à l’hôpital pendant la pandémie, Halie a essayé de rester positive autant que possible – et en attribue une grande partie aux «infirmières et médecins extraordinaires».

La survivante espère qu’en partageant son histoire déchirante, elle pourra aider à éduquer les gens sur les brûlures et à «normaliser l’anormal».

Dans le cadre de ses efforts, elle partage son parcours sur Instagram et TikTok.

Elle a également de grands espoirs pour l’avenir et envisage d’avoir des enfants.

Halie a déclaré: « Je sais qu’il y a une lumière au bout du tunnel et que les choses iront mieux. Je n’ai pas perdu espoir, je travaille simplement par l’acceptation.

«J’espère que mon parcours aidera les autres à ne pas se sentir seuls et à savoir qu’il y a de l’espoir pour l’avenir.

« Pour tous ceux qui vivent cette situation, accrochez-vous simplement. Célébrez chaque petite victoire, aussi petite soit-elle.

« Et demandez de l’aide et du soutien, ils vous aideront à devenir une meilleure personne. La vie vaut la peine d’être vécue, alors profitez au maximum de chaque bon moment. »

UNE Page GoFundMe pour aider aux frais médicaux de Halie a été mis en place.