Je suis tombé dans une escroquerie par SMS, ne faites pas la même erreur que moi dit SAS: Who Dares Wins hardman Jason Fox

SAS: Who Dares Wins hardman Jason Fox a révélé qu’il était tombé dans le piège d’une escroquerie par SMS – alors qu’il avertit les Britanniques des fraudeurs en ligne.

La star de Channel 4, 46 ans, a révélé qu’il avait été victime d’une arnaque généralisée à la livraison de colis après avoir cru à un faux SMS.

Fox a déclaré: «J’ai reçu un SMS, prétendument du Royal Mail, m’informant qu’un colis m’attendait et que je devais payer 2 £ pour le libérer.

“J’étais pressé et j’ai fourni mes coordonnées bancaires, réalisant seulement plus tard qu’il s’agissait d’une arnaque, et j’ai perdu 100 £ dans le processus.”

L’escroquerie courante incite les victimes à transmettre des informations sensibles sur les comptes et les cartes bancaires, uniquement pour utiliser les détails pour retirer de grosses sommes d’argent.

L’ex-commando a déclaré que l’expérience l’avait amené à examiner attentivement les messages suspects afin d’éliminer les stratagèmes de fraude potentiels.

Il a déclaré: “Maintenant, chaque fois que je reçois un SMS, un appel téléphonique ou que je dois partager les détails de ma carte, je m’assure d’arrêter tout ce que je fais.

« J’y accorde toute mon attention et je réfléchis vraiment à ce qu’on me demande de faire.

“Faire semblant d’être une voix d’autorité ou offrir quelque chose qui semble trop beau pour être vrai sont autant de moyens de pression que les fraudeurs utilisent pour vous inciter à tomber dans le piège de leur arnaque.”

Fox lance une nouvelle campagne de la banque en ligne Marcus by Goldman Sachs pour aider à sensibiliser aux escroqueries par SMS.





Une enquête auprès de 4 000 Britanniques a révélé que quatre sur dix étaient plus préoccupés par les escrocs qu’il y a deux ans.