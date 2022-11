Je suis tombé dans mes escaliers pourris en portant mon bébé… Je me suis plaint à mon propriétaire mais ils ont dit que ce n’était pas de chance

Une maman est tombée dans les escaliers pourris de sa maison alors qu’elle portait son bébé de cinq semaines, mais lorsqu’elle s’est plainte à son propriétaire, ils ont dit que ce n’était pas de chance.

La mère de trois enfants dit qu’elle a dû se rendre à l’hôpital pour être examinée car elle avait donné naissance à son bébé par césarienne et craignait des dommages internes dus à la chute.

Rianna Godwin dit qu’elle est tombée dans les escaliers de sa maison alors qu’elle tenait son bébé alors âgé de cinq semaines Crédit : BPM

Rianna Godwin, 24 ans, de Tredworth, Gloucestershire, a emménagé dans sa maison qui est une construction de Gloucester City Homes, en novembre 2021.

Elle dit avoir signalé des problèmes d’escaliers cassés et de nombreuses marches inégales un mois après son emménagement.

Cependant, Mlle Godwin dit que ce n’est qu’en juin de cette année que le rapport a été examiné, ce qui signifie qu’elle et sa famille ont navigué de manière précaire dans les escaliers dangereux.

Mlle Godwin a déclaré: «J’ai signalé le problème des escaliers très faibles un mois après mon emménagement, car mon partenaire était tombé dans l’un des escaliers. J’ai appelé Gloucester City Homes en décembre 2021, mais personne ne m’a répondu avant juin 2022.

«Monter et descendre les escaliers est vraiment inquiétant. Mon fils de cinq ans est tombé dans les escaliers parce qu’ils sont inégaux et raides.

“Quand je monte les escaliers, je dois utiliser le mur sur lequel m’appuyer pour les monter. En raison de leur inégalité.

Un entrepreneur s’est rendu au domicile de Mlle Godwin le 3 octobre et a fixé du contreplaqué au sol dans le but de rendre les escaliers plus sûrs.

Cependant, dit-elle, dès qu’elle a monté les escaliers, le contreplaqué a commencé à se fissurer.

Mlle Godwin a déclaré: “L’entrepreneur était sorti et avait mis du contreplaqué dans les escaliers. Lorsque nous avons marché dessus, le contreplaqué s’est fissuré parce qu’il était si faible.

« Une fois les travaux terminés, je montais les escaliers avec ma fille alors âgée de cinq semaines. J’étais au cinquième escalier et je suis tombé dans les escaliers.

“Le bébé allait bien heureusement, mais je l’ai eu par césarienne d’urgence et j’ai dû aller à l’hôpital pour vérifier que je n’avais pas mal au ventre. J’ai eu de la chance d’être bien quand même.

« Gloucester City Homes a dit qu’il enverrait un inspecteur le 13 octobre, mais personne n’est venu. J’ai appelé et demandé pourquoi et ils m’ont dit qu’il n’y avait pas d’accès à la propriété.

“J’étais là toute la journée et je n’ai entendu personne à la porte. Ensuite, on m’a dit que c’était difficile et que je devais attendre un autre rendez-vous.

“Les escaliers sont un souci pour moi, la famille devant les monter et les descendre lorsqu’ils sont inégaux et dangereux. Je me demande s’ils ont fait ça à quelqu’un d’autre et pourquoi ils pensent qu’avoir des escaliers comme ça, c’est bien.

Le propriétaire a pris des dispositions pour qu’un inspecteur aille maintenant visiter la maison et évaluer les travaux à effectuer.

Le responsable des soins de propriété chez Gloucester City Homes, Steve Williams, a déclaré: “Une visite est déjà prévue pour le 3 novembre où nous espérons inspecter et identifier les réparations nécessaires à l’escalier de Miss Godwin suite aux travaux de nos entrepreneurs qui ont eu lieu le 5 octobre.

« La sécurité est notre priorité et nous veillerons à ce que les escaliers puissent être utilisés en toute sécurité par la famille, le plus rapidement possible.

“Si nous identifions des problèmes avec le travail de nos sous-traitants, nous enquêterons sur ceux-ci pour nous assurer que leur niveau de travail répond à nos exigences.”