Je suis TikTok toyboy King Quran, 25 ans, et ma femme a 63 ans – Nos espoirs d’avoir un premier enfant sont ruinés après l’enfer de la maternité de substitution

UN COUPLE avec un écart d’âge de 37 ans a vu ses espoirs de parentalité anéantis après que leur mère porteuse les aurait arnaqués.

Les stars américaines de TikTok, Quran McCain, 25 ans, et Cheryl McGregor, 62 ans, ont déjà fait la une des journaux sur leur relation non conventionnelle et ont annoncé l’année dernière qu’elles voulaient un bébé.

5 Le couple a commencé à se fréquenter en 2020 et est inséparable depuis Crédit : Mercure

5 Cheryl McGregor est déjà grand-mère de 17 ans mais veut fonder une famille avec le Coran Crédit : @kingqurannewpage/Tiktok

5 Le couple a annoncé à leurs partisans que leur mère porteuse les aurait laissés au sec. Crédit : @kingqurannewpage/Tiktok

Alors qu’un couple de Géorgie, aux États-Unis, a déclaré au monde qu’il avait commencé son voyage de maternité de substitution, il a fait face à une tempête de trolls cruels en ligne.

Cependant, le grand-mère de 17 ans et roi du Coran ont poursuivi leur décision et ont maintenant le cœur brisé après que leur mère porteuse aurait jeté l’éponge il y a à peine un mois.

La mère porteuse anonyme aurait également violé leur contrat – en ayant des relations sexuelles non protégées avec son partenaire pendant la fécondation de l’ovule.

« Pour le moment, on a l’impression que les gens nous contactent pour de mauvaises raisons », a déclaré Quran.

« Nous sommes complètement fauchés. Nous ne sommes pas payés pour notre contenu. Et puis la mère porteuse va nous saigner à sec.

«Nous avions payé sa nourriture et son voyage et lui avions même donné de l’argent pour qu’elle et sa famille profitent de Noël. Nous voulions qu’elle soit heureuse car elle nous offrait le cadeau que nous avons toujours voulu.

« On a juste l’impression que nous sommes toujours foutus. »

La mère porteuse aurait escroqué Cheryl et son jeune homme pour 7 000 £.

Malgré leur échec, le roi Coran insiste sur le fait qu’ils n’ont pas abandonné leurs espoirs de fonder une famille.

Et en 2022, Cheryl a déclaré au magazine Closer qu’elle et son amant toyboy étaient prêts à débourser jusqu’à 120 000 £ pour avoir un bébé ensemble.

Ils ont déjà choisi un nom de bébé – et ont laissé entendre qu’il commence par un A.

Quran a ajouté : « Nous sommes extrêmement blessés mais nous allons continuer. Nous voulons toujours un bébé interracial.

Le couple improbable a partagé la nouvelle déchirante avec leur trois millions de followers sur TikTok qui a répondu avec un mélange de gentillesse et de cruauté.

Un adepte a dit : « Pourriez-vous adopter ? Juste une pensée. »

Un autre adepte a ajouté: « Tout va s’améliorer bientôt, mais n’abandonnez pas. »

Un troisième adepte a déclaré: « Sincères souhaits pour trouver une mère porteuse appropriée, faites-leur signer un contrat légal. »

D’autres utilisateurs n’étaient pas si gentils, l’un d’entre eux remarquant : « Ces 2000 ans sont passés si vite. Repose en paix Cheryl ».

Un autre a répondu: « Ok, mais question sérieuse et être réel, que se passe-t-il quand elle meurt et que cet enfant se retrouve sans maman? »

Le roi Quran a rencontré Cheryl pour la première fois en 2012 alors qu’il n’avait que 15 ans.

Il travaillait dans un fast-food géré par Chris, le fils de Cheryl, mais les sentiments amoureux ne se sont épanouis que bien plus tard.

Le couple a perdu le contact pendant un certain temps mais s’est reconnecté en novembre 2020 lorsque le gardien Quran a vu la mère de sept enfants Cheryl travailler comme caissière dans un dépanneur.

Bien qu’il soit plus jeune que l’un de ses propres enfants, le couple a ressenti une connexion à plusieurs niveaux, et cela n’arrête pas leur chimie.

Après avoir recommencé à discuter, Quran a réconforté Cheryl lorsqu’elle a été contrariée par des commentaires négatifs sur une vidéo TikTok de sa danse.

Bientôt, ils ont publié des clips ensemble sur le site, ce qui a aidé leur relation à s’épanouir et ils sont inséparables depuis.

Leur relation a évolué rapidement et en juillet 2021, Quran a proposé à Cheryl d’utiliser une bague de 2 200 £ financée par ses fans en ligne.

Ils se sont mariés en septembre 2021.

Ils ont organisé une cérémonie au bord de la rivière dans le Tennessee et l’événement a été diffusé en direct à plus de 20 000 personnes.

Cheryl a déclaré que la plupart des membres de sa famille soutenaient la décision et que ses petits-enfants appelaient déjà le Coran « papaw ».

Quran a déjà dit de sa décision d’épouser la grand-mère que: « Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai choisi de faire de Cheryl ma femme.

« Elle est belle, élégante, forte, noble, honnête et compatissante. »

5 Malgré la perte de leur mère porteuse, le couple est toujours optimiste quant à la possibilité d’avoir un bébé ensemble Crédit : Mercure