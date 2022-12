Je suis terrifiée d’être seule et d’avoir des brûlures d’estomac pendant 11 heures d’affilée, dit Shaughna Phillips enceinte

SHAUGHNA Phillips a parlé de ses difficultés de grossesse alors qu’elle se prépare à accueillir son premier enfant.

La star de Love Island, 28 ans, a choqué les fans plus tôt cette année lorsqu’elle a révélé sa grossesse avec son partenaire Billy.

Elle a choqué les fans en annonçant sa grossesse le mois dernier[/caption]

Et le parcours n’a pas été facile pour Shaughna, qui souffre d’anxiété et de brûlures d’estomac extrêmes.

Elle a déclaré: «J’ai eu une très mauvaise anxiété et je pense que ce doit être parce que je suis enceinte.

“J’ai l’impression que le monde est beaucoup plus dangereux. Je veux soudainement que personne ne quitte la maison – mon petit ami, ma mère… J’ai juste peur que quelque chose se passe.

Confessant à quel point elle déteste être seule, Shaughna a dit OK! En ligne : « La semaine dernière, mon copain m’a dit qu’il allait sortir chercher de l’essence et qu’il me rappellerait tout de suite. J’étais comme, ‘D’accord, pas de soucis’.

“Mais après environ 20 minutes, j’ai envoyé un texto en disant: ‘Est-ce que ça va?’ et il ne m’a pas rappelé – évidemment, parce qu’il conduisait. Ça m’a juste vraiment paniqué.

Ce n’est pas seulement la santé mentale avec laquelle Shaughna est aux prises, car elle a également parlé des brûlures d’estomac chroniques.

« J’ai eu des brûlures d’estomac de 9 h jusqu’à ce que je me couche à 22 h l’autre soir – c’est 11 heures d’affilée !

“Les brûlures d’estomac se produisent tous les jours depuis une semaine. C’est affreux – je n’arrive pas à croire que j’ai passé toute la journée avec.

Plus tôt ce mois-ci, les fans ont insisté sur le fait qu’ils avaient déterminé le sexe du bébé de Shaughna après un commentaire énigmatique de la star.