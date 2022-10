Je suis terrifiée car mon ex violente est libérée de prison aujourd’hui – je verrouille mes portes et mes fenêtres, révèle Ruth Dodsworth

La présentatrice météo d’ITV, Ruth Dodsworth, a révélé qu’elle “regardait par-dessus son épaule” après que son ex-mari harceleur ait été libéré de prison.

La femme de 47 ans a commencé à verrouiller ses portes et ses fenêtres après que Jonathan Wignall, 56 ans, a été libéré plus tôt d’une peine de trois ans.

Wignall a été emprisonné en avril de l’année dernière après avoir plaidé coupable de harcèlement et de contrôle coercitif à la suite d’une campagne d’abus de neuf ans.

Le propriétaire de la discothèque a reçu une ordonnance restrictive après avoir bombardé le présentateur de télévision d’appels téléphoniques des dizaines de fois par jour.

Il s’est également présenté au studio de télévision de Ruth et a même apposé son empreinte digitale sur son téléphone pendant qu’elle dormait afin de pouvoir accéder à ses messages.

Ruth a déclaré: “Aujourd’hui, c’est le jour où nous pensons que mon ex-mari sort de prison. En tant que victimes, il est normal de ne pas nous dire quand ni où.

“Je comprends pourquoi, mais cela ne facilite pas les choses, mais c’est assez difficile. C’est revenu à une nouvelle normalité pour nous maintenant. Un nouveau chapitre de verrouillage des portes et des fenêtres et de regarder par-dessus nos épaules.

“Je suis nerveux et inquiet parce que je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, à moi et à ma famille. Tant de personnes dans cette situation sont exactement dans cette situation.

“Pour moi, ce n’était pas une punition ou une prison, il s’agissait de sortir d’une relation abusive et de s’en sortir vivant. Cela n’a pas été un voyage facile, et chaque jour est différent.”

Ruth avait précédemment révélé ses craintes que Wignall soit libéré de prison après avoir fait de sa vie un enfer pendant leur mariage de 18 ans.

Elle a courageusement décidé de partir après avoir été bombardée de plus de 150 appels en une seule journée.

Cardiff Crown Court a entendu comment son mari obsessionnel a installé un tracker sous sa voiture pour garder un œil sur elle et a accusé Ruth d’avoir une liaison.

Il l’a également appelée des dizaines de fois par jour pour lui demander où elle se trouvait et avec qui elle était et lui a demandé d’accéder à son téléphone pour pouvoir supprimer les contacts qu’il n’aimait pas.

Wignall a également laissé un CD dans sa voiture contenant un message enregistré d’un médium disant à Ruth que le couple se remettrait ensemble.

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous soupçonnez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.

Elle exhorte maintenant les autres à “sortir” s’ils sont piégés dans une relation abusive.

Ruth a également partagé une photo d’elle-même après que son poids a chuté à six pierres et demie alors que le mariage faisait des ravages.

Le présentateur a déclaré: “C’était mon visage après 20 ans d’un mariage abusif qui avait fait des ravages.

“Il ne s’agit pas seulement de cacher des coupures et des ecchymoses, vous pouvez le faire avec du maquillage, mais mon poids était de six pierres et demie et mes cheveux tombaient. J’étais une femme morte qui marchait.

“Qu’est-ce que trois ans différents font. Je suis heureux, je suis une pierre et demie plus lourd. Les cheveux seront toujours un désastre, mais je suis vivant et je suis ici pour raconter l’histoire.

“Donc, si vous regardez cela en pensant qu’il est trop difficile de sortir d’une relation abusive, ou que c’est trop difficile, je devrais rester, regardez-moi. Regardez l’avenir que je connais, et vous avez un avenir, et tu peux être heureux.”

Toute personne concernée par cet article peut consulter le Suzy Lamplugh Trust pour obtenir de l’aide ou appeler la National Stalking Helpline au 0808 802 0300.

