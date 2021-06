La milieu de terrain de 43 sélections a décrit comment elle s’était fait retirer des tissus mammaires il y a une vingtaine d’années, se confiant à Yuki Nagasato, une attaquante qui est la première femme à jouer pour la première équipe d’un club masculin japonais, dans une interview vidéo.

Yokoyama a déclaré que son séjour aux États-Unis et son précédent séjour en Allemagne, où elle avait joué pour Francfort, l’avaient mise plus à l’aise pour divulguer son changement de sexe.

« Je suis sorti avec plusieurs femmes au fil des ans mais je devais rester enfermé au Japon », a admis le vainqueur de la Coupe d’Asie.

Nous soutenons et sommes si fiers de toi Kumi💙🏳️‍⚧️Merci de montrer au monde qu’il n’y a rien de mal à embrasser qui vous êtes ! https://t.co/Gi7btIAT7l – Esprit de Washington (@WashSpirit) 19 juin 2021

Kumi utilise des pronoms them/them… et ne l’oubliez pas ! – Esprit de Washington (@WashSpirit) 19 juin 2021

« Au Japon, on me demandait toujours si j’avais un petit ami, mais ici [in the US] On me demande si j’ai un petit ami ou une petite amie.

« Quand ma petite amie a dit qu’il n’y avait aucune raison pour que je reste enfermé, cela m’a vraiment frappé.

« Je n’étais pas enthousiaste à l’idée de faire mon coming-out, mais si je pense à ma vie future, il serait plus difficile de vivre enfermé, alors j’ai trouvé le courage de sortir. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par YuKi Nagasato 永里優季 (@yuki_nagasato)

Yokoyama a remercié Biden et a suggéré qu’elle avait été laissée en larmes par ses paroles après avoir apporté son soutien à l’annonce et offert son admiration à Carl Nassib, qui est devenu le premier joueur gay de la NFL.

« Deux athlètes éminents et inspirants qui sont sortis cette semaine », a déclaré le chef de l’Etat en s’adressant au couple.

« Je suis tellement fier de votre courage. Grâce à vous, d’innombrables enfants du monde entier se voient aujourd’hui sous un nouveau jour. »

Merci beaucoup https://t.co/Sx088EURck — Kumi Yokoyama/横山 久美 (@yoko10_official) 23 juin 2021

Yokoyama prévoit de subir une nouvelle intervention chirurgicale après avoir pris sa retraite du football et utilise un pronom ils/leur.

« Dernièrement, le mot ‘LGBTQ’ est devenu plus connu au Japon et a été couvert par les médias, mais les gens dans ma position ne sont pas en mesure d’élever la voix et d’en parler », elle a ajouté.

« Le Japon est peut-être un petit pays, mais si nous parlons tous ensemble, nous pouvons contribuer à sensibiliser. »

L’Esprit a annoncé son soutien à Yokoyama. « Nous vous soutenons et sommes si fiers de vous, Kumi », ont-ils déclaré à la star de la Coupe du monde féminine 2019.

« Merci de montrer au monde qu’il est normal d’embrasser qui vous êtes. »