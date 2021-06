« Je suis tellement en colère que c’est fou »

Britney Spears a parlé.

La pop star de 39 ans a rompu son silence et s’est adressée elle-même au tribunal mercredi pour la première fois connue en plus de deux ans à la suite de l’intérêt accru pour sa tutelle après la sortie du documentaire « Framing Britney Spears » du New York Times et le mouvement #FreeBritney organisé par ses fans.

« Je ne suis pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit », a déclaré Spears lors de sa comparution à distance par téléphone devant le tribunal de Los Angeles. « J’ai menti et dit au monde entier que je vais bien et que je suis heureux. C’est un mensonge. J’ai pensé que peut-être si je le disais assez, je deviendrais peut-être heureux parce que j’ai été dans le déni. J’ai été en état de choc. Je suis traumatisé… Je suis tellement en colère que c’en est fou. Et je suis déprimé.

Ne se retenant plus, Spears a ajouté: « Je crois vraiment que cette tutelle est abusive. … Je n’ai pas l’impression de pouvoir vivre pleinement. … Je veux que cette tutelle se termine sans avoir à être évaluée. »

Jusqu’à présent, Spears est restée relativement muette sur ses 13 ans de tutelle – gérée par son père Jamie Spears et Bessemer Trust Co. sur sa succession, et la restauratrice professionnelle Jodi Montgomery, sur la personne de Spears.

C’est la première fois depuis le 10 mai 2019 que le chanteur s’exprime devant un tribunal. La dernière fois, la salle d’audience a été scellée et rien de ce qu’elle a dit n’est devenu public.

« Il s’est passé beaucoup de choses depuis deux ans, la dernière fois que j’ai comparu devant le tribunal », a déclaré Spears mercredi. « Je ne suis pas retourné au tribunal parce que je ne pense pas avoir été entendu à quelque niveau que ce soit lorsque je suis venu au tribunal la dernière fois. »

Spears a affirmé mercredi que ses conservateurs avaient un contrôle total sur elle et son corps, allant jusqu’à dire que ses conservateurs ne la laisseraient pas retirer un dispositif intra-utérin afin d’avoir des enfants. Le chanteur partage ses fils Sean, 15 ans, et Jayden, 14 ans, avec son ex-mari Kevin Federline.

« Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé », a-t-elle déclaré lors de l’audience. «On m’a dit en ce moment dans la tutelle, je ne peux pas me marier ou avoir un bébé. J’ai un DIU à l’intérieur de moi en ce moment donc je ne tombe pas enceinte.

Elle a noté : « Je voulais retirer le DIU pour pouvoir commencer à essayer d’avoir un autre bébé mais cette soi-disant équipe ne me laissera pas aller chez le médecin pour le retirer parce qu’ils ne veulent plus que j’en ai plus. enfants. »

Des dizaines de supporters de #FreeBritney se sont rassemblés devant le palais de justice de Stanley Mosk à Los Angeles avec des pancartes en faveur de la pop star.

Avant l’audience, le petit ami de Spears, Sam Asghari, a partagé un selfie de lui portant une chemise #FreeBritney dans son histoire Instagram.

Cette histoire se développe.

Contribution : Maria Puente