Après plusieurs retards dus à un trouble neurologique rare, la légendaire chanteuse canadienne Céline Dion a annulé la suite de sa tournée mondiale.

La superstar a présenté ses excuses à ses fans dévoués vendredi, affirmant qu’il n’était pas juste de continuer à reporter les émissions. Dion a déclaré qu’elle n’était pas prête à se produire pour les dates de la tournée européenne et britannique qui devaient se dérouler d’août à octobre, et en mars et avril 2024.

« Je suis vraiment désolé de vous décevoir tous une fois de plus », a déclaré Dion dans un communiqué. « Je travaille très dur pour reconstruire mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles même lorsque vous êtes à 100 %.

«Ce n’est pas juste pour vous de continuer à reporter les spectacles, et même si cela me brise le cœur, il vaut mieux que nous annulions tout maintenant jusqu’à ce que je sois vraiment prêt à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez tous que je n’abandonne pas… et j’ai hâte de vous revoir !

Fin 2022, Dion a révélé qu’elle avait récemment reçu un diagnostic de trouble neurologique appelé syndrome de la personne raide. La condition, qui est rare, est caractérisée par des spasmes musculaires soudains et sévères.

La chanteuse québécoise a déclaré que les spasmes affectaient sa vie quotidienne, rendaient la marche difficile et l’empêchaient d’utiliser ses cordes vocales pour chanter comme elle en avait l’habitude. Elle a annulé et reporté une série de dates pour se concentrer sur sa santé.

Le communiqué indique que l’équipe médicale de Dion continue d’évaluer et de traiter son état.

Toute personne ayant acheté un billet pour les dates de concert annulées peut obtenir un remboursement via le point de vente d’origine. Une liste complète des dates de concerts annulées est disponible sur le site Web de Dion.

