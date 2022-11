Je suis techniquement OBESE à cause de mes gros seins – vous ne le penseriez pas si vous voyiez ma silhouette

Une influenceuse FITNESS a révélé que ses énormes seins la rendaient techniquement OBESE, malgré son style de vie actif.

L’influenceuse russe Pasha Pozdniakova pèse plus de 13 pierres malgré sa taille de seulement 5 pieds 5 pouces, mais dit que le poids est principalement dû à ses parties du corps “distrayantes”.

L’influenceur Pasha Pozdniakova est techniquement obèse sur l’échelle de l’IMC Crédit : TikTok/@littlesleepypasha

La beauté russe pèse 13 pierres et mesure 5″5′ Crédit : TikTok/@littlesleepypasha

Elle publie régulièrement ses vidéos d’entraînement en ligne Crédit : TikTok/@littlesleepypasha

Le lapin de gym blond, 23 ans, qui compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram est officiellement classé comme obèse dans le classement IMC.

Cependant, elle a dénoncé le système de mesure pour ne pas avoir pris en compte la répartition corporelle et la masse musculaire.

Dans une vidéo virale TikTok, Pasha a marché sur la balance pour révéler qu’elle pèse 85,7 kg (13,4 pierres).

La vidéo a depuis accumulé plus de 200 000 likes sur la plateforme de partage de vidéos.

Posant pour la caméra dans un ensemble de vêtements de sport rose assorti qui mettait en valeur ses atouts, elle a écrit: “Voilà à quoi ressemble 85 kg sur mon corps.”

Dans la légende, elle a déclaré: “La beauté n’a pas de limite de poids.”

Elle a ajouté dans les commentaires : “J’espère que cette vidéo aidera quelqu’un à se sentir mieux.”

Pacha a rapidement été inondé de commentaires positifs, dont beaucoup de femmes décrivant leurs expériences similaires.

“Oui, ça a l’air si différent sur tout le monde !” l’utilisatrice Anna a écrit. “Je pèse 95 kg et je connais des gens qui me ressemblent et qui pèsent entre 80 et 120.”

Un autre utilisateur a écrit simplement : “Meilleur corps”.

Tandis qu’un troisième écrit : “Wow, je suis sans voix ! Comment est-ce possible ?”

Et Pacha a eu la réponse parfaite à un troll qui a essayé de l’appeler pour avoir subi une chirurgie plastique pour atteindre sa silhouette.

A un troll qui lui a demandé : “Combien ont-ils coûté ?” elle a répondu: “Dieu me les a donnés gratuitement.”

Dieu me les a donnés gratuitement Pacha Pozdniakova

Cela vient après qu’une mère britannique a révélé que son médecin lui avait dit qu’elle était obèse, même si elle faisait une taille 10.

Le superbe TikToker Regan Ellis s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager l’histoire scandaleuse avec des fans gob-smacked.

Elle a expliqué qu’elle était allée voir son médecin pour les résultats d’une analyse de sang lorsqu’il a fait le commentaire sur son poids.

Regan a déclaré: “J’ai été humilié d’une manière que je n’ai jamais, jamais été humilié auparavant.”

“Je suis donc allé chez le médecin il y a quelques mois, vers juin/juillet et je pesais environ 11 livres et 12 livres.

“Un peu plus grosse que ce que je suis d’habitude mais c’est comme ça et j’ai l’impression que toutes les filles de cet âge – entre 20 et 25 ans – prennent un peu de poids, c’est comme ça.”

Tandis qu’une mère de deux enfants s’en prenait aux trolls qui la qualifiaient de “bombe à retardement contre l’obésité”.

Charlotte Rachel, 30 ans, dit que les trolls sont juste jaloux de son succès et de ses vergetures sexy.

Spécialiste du marketing en ligne et défenseure des tailles plus, Charlotte, de Norwich, Norfolk, adore créer chaque jour des looks dignes d’un défilé dans son propre salon et les partage avec ses abonnés en ligne de près d’un demi-million.

Et un influenceur positif pour le corps a riposté après avoir été qualifié d'”obèse” par des “hommes sur Internet”.

Emily Bispo, qui vient de Californie, aux États-Unis, également connue sur les réseaux sociaux sous le nom de “imnotbunny”, compte 1,3 million d’abonnés sur TikTok et partage souvent du contenu édifiant sur l’amour de soi.

Elle a partagé une vidéo d’elle sur la balance au nom de la positivité corporelle Crédit : TikTok/@littlesleepypasha