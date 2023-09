Je suis sur MAFS cette série – il y a un secret de dîner que vous ne voyez jamais devant la caméra

Les scènes de dîner de MARRIED at First Sight offrent toujours leur part de chaos et de drame, des disputes aux boissons alcoolisées.

Mais selon un marié britannique qui joue actuellement dans la série E4, il existe un secret lors d’un dîner que les téléspectateurs ne voient jamais devant la caméra.

Mais le marié britannique Thomas Kriaras a révélé combien de temps dure réellement le tournage[/caption]

Les dîners sont un incontournable de MAFS et c’est l’une des nombreuses activités auxquelles les téléspectateurs aspirent lorsqu’ils se connectent chaque semaine.

Mais dans une interview exclusive, Thomas Kriaras, qui travaille dans la communication d’investissement, a révélé que malgré le drame que l’on voit à l’écran, le tournage durait parfois des heures.

Le joueur de 27 ans a déclaré : « Avec les dîners, ça dure tellement longtemps si vous ne leur donnez rien.

« Si rien ne se passe, ils continuent jusqu’à ce qu’ils aient quelque chose à capturer.

« Les premières semaines, on s’entendait tous, la plupart du temps, donc c’est à ce moment-là que les nuits continuaient ! »

Thomas joue actuellement dans la série populaire et est marié à Rosaline Darlington.

Il est resté discret sur le chemin parcouru par lui et Ros après l’expérience, mais lui attribue le mérite de l’avoir aidé à retrouver sa confiance.

« Je n’y serais pas parvenu sans Ros », insiste-t-il. « Elle m’a redonné mon étincelle. Je dois lui en attribuer le mérite et je me sens vraiment béni.

«Je lui suis très reconnaissante et les téléspectateurs verront que nous entreprenons un grand voyage.

« Les plus bas sont bas, mais les plus hauts fleurissent. »

La star de MAFS a également déclaré au Sun comment il voulait secrètement quitter la série à cause de ses camarades manipulateurs et compétitifs.

Bien qu’il n’ait donné aucun nom, il a expliqué à quel point il ne pouvait pas faire face à la « manipulation venant des autres membres de la distribution ».

Thomas et Rosaline le jour de leur mariage[/caption]