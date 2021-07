Je suis sur le point de faire face à ma nouvelle phobie

Samedi, je serai confronté à l’une de mes plus grandes craintes de pandémie : Un avion.

D’une part, c’est un moment de grande joie. Après avoir été complètement vacciné, je m’envole pour le Michigan pour rendre visite à ma sœur et à sa famille, et cela comprendra la rencontre de mon neveu qui est né pendant la pandémie. Ce sera à la fois ma première visite familiale longue distance depuis le début de COVID-19 et mes premières vraies vacances depuis Noël 2019. Je suis extrêmement excité.

Mais aussi, il y a énormément d’appréhension. Les cas augmentent à nouveau à travers le pays et les avions ont été une source de tension et même la violence Ces derniers mois. Bien que j’aie bravé des activités plus normales depuis la vaccination, comme aller au cinéma et aller à de petits rassemblements avec des amis et de la famille vaccinés, l’idée d’être dans un espace aussi petit et encombré qu’un avion augmente mon niveau d’anxiété.

Comme pour beaucoup d’autres angoisses et peurs, j’essaie d’employer mécanismes d’adaptation pour me calmer et faire en sorte que mon voyage soit le plus agréable possible. Je m’appuierai sur la pleine conscience, les techniques de respiration, la distraction et plus encore.

Je ne sais pas ce que je ressentirai à l’idée de voler à la fin de ce voyage, mais ma nouvelle phobie me fait réaliser que la pandémie a exacerbé tant de nos peurs et anxiétés collectives. C’est un rappel d’être doux avec nous-mêmes alors que nous retournons dans le monde et de maintenir des mesures de sécurité de bon sens.

Perdre ses cheveux ? Le stress peut être à blâmer.

Levez la main si cela vous est déjà arrivé. C’est une période particulièrement stressante de votre vie et vous remarquez que vous perdez beaucoup plus de cheveux que d’habitude sous la douche. Si vous avez vécu cela, vous n’êtes pas seul.

Sara Moniuszko a étudié le phénomène où le stress induit la chute des cheveux, et elle a découvert que c’est souvent temporaire.

Le Dr Caroline Robinson, dermatologue et fondatrice de Tone Dermatology, a déclaré à USA TODAY que l’une des raisons les plus courantes de la perte de cheveux est le stress.

« Lorsque notre corps subit un stress extrême, comme suite à une intervention chirurgicale, au décès d’un être cher, à l’accouchement, à une infection virale ou même à la suite de la pandémie mondiale en cours elle-même, nous pouvons ressentir un changement important dans nos cheveux par rapport à la phase de croissance à la phase de mue des mois plus tard », explique-t-elle. « C’est… une condition appelée effluvium télogène, et elle est bien plus courante que beaucoup ne le pensent. »

L’effluvium télogène peut également être déclenché par un traumatisme physique majeur, une perte de poids extrême, un changement extrême de régime alimentaire, des changements hormonaux brusques ou une carence en fer, selon la Harvard Medical School.

Le Dr Samer Jaber, dermatologue à Washington Square Dermatology à New York, ajoute que la perte de cheveux liée au stress n’est généralement pas permanente.

« L’effluvium télogène se résorbe généralement tout seul après quelques mois, bien que chez certains patients, il puisse être chronique », explique-t-il.

En savoir plus sur perte de cheveux liée au stress ici. Et voici en souhaitant à tout le monde un peu de déstressant cette semaine.

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Si ce n’est pas le chien le plus heureux que j’aie jamais vu…

Rencontrez Oscar. « C’est un type charmant qui est aussi clown, même si je ne pense pas qu’il le sache », selon sa propriétaire, Dianne Kresich.

Oscar, tu es le bienvenu pour faire le clown avec moi à tout moment.