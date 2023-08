Je suis sur la ligne de front de la guerre des lits de bronzage à Benidorm – les Britanniques égoïstes deviennent de plus en plus scandaleux alors qu’ils trouvent les meilleurs endroits

Une légende de BENIDORM sur les lignes de front des guerres des lits de bronzage a affirmé que la bataille s’intensifiait – les Britanniques égoïstes devenant de plus en plus scandaleux.

Jade, une légendaire interprète d’enterrement de vie de garçon de la station balnéaire, a raconté à The Sun Online les horreurs qu’elle a vues lorsque les portes de la piscine s’ouvrent et que la première vague charge les chaises longues au bord de la piscine.

4 Jade a révélé que les lignes de bataille ont été tracées à Benidorm Crédit : Benidorm Jade

4 Jade profite du soleil allongé sur un transat Crédit : Benidorm Jade

Le joueur de 30 ans vit sous le soleil espagnol depuis huit ans et se souvient que chaque période de vacances était aussi chaotique que la précédente.

« Les guerres des lits de bronzage durent depuis des années », a-t-elle déclaré à The Sun Online.

« La piscine s’ouvre à une certaine heure de la matinée et les gens font littéralement la course, se bousculant pour essayer d’attraper ces transats ».

Au cours de ses années d’expérience dans la vie et les vacances dans les îles espagnoles, l’artiste, connue sous le nom de Benidorm Jade, pense que ce sont les Britanniques et les Allemands qui causent le plus de ravages.

« Avant, on disait que c’étaient les Allemands qui étaient les pires », a-t-elle révélé, « mais je pense qu’il s’est avéré que les Britanniques le sont, pour être honnête ».

« Benidorm est si populaire auprès des Britanniques et nous sommes si nombreux ici – je pense qu’ils ont en quelque sorte pris le dessus sur les guerres des lits de bronzage ».

Certains Britanniques ont donné le coup d’envoi lorsqu’ils ont été réprimandés par le personnel de l’hôtel – y compris un incident où ils ont jeté les serviettes dans la piscine alors qu’un couple n’avait pas été vu.

Jade a expliqué: « Ils ont même dit eux-mêmes qu’ils avaient passé l’après-midi au pub et n’avaient pas l’intention d’utiliser les lits avant plus tard dans l’après-midi malgré le fait d’avoir posé leurs serviettes pour réserver le matin. »

« Les gens posent même des serviettes au milieu de la nuit et sont ensuite surpris lorsque leurs serviettes sont parties ou que la serviette et le lit sont utilisés par quelqu’un d’autre », a-t-elle poursuivi.

« Cela provoque des disputes animées même si de nombreux hôtels ont des politiques qui ne le permettent pas. »

Elle a décrit les scènes comme « surréalistes à regarder » alors que l’expert de la station se souvenait d’avoir écouté les « chamailler et se disputer constamment sur les meilleures positions » et les gens furieux sur « Qui a volé ma serviette il y a six heures? »

« Il y a tous ces débats houleux en cours, toutes ces sortes d’arguments – n’êtes-vous pas censé être en vacances, et ici nous nous disputons à 7 heures du matin », a-t-elle déclaré.

Alors que le phénomène des guerres des lits de bronzage dans les stations balnéaires continue de devenir de plus en plus populaire, Jade dit que l’idée est « injuste » pour les personnes qui veulent juste se détendre au bord de la piscine pendant une heure.

« Les gens réservent les lits avec des serviettes et n’ont pas l’intention de les utiliser et maintenant il n’y a plus d’endroit où s’asseoir », a-t-elle déclaré.

Et non seulement les courses effrénées pour réclamer les transats sont « irritantes » pour de nombreux vacanciers, mais aussi une perte de temps totale, selon l’expert de la station.

« Vraiment, pourquoi voudriez-vous gâcher vos vacances pour une petite dispute ? » dit-elle.

Cela survient alors qu’un hôtel espagnol a été contraint d’embaucher un agent de sécurité pour interrompre les bagarres alors que des Britanniques ont été aperçus en train de se lever à l’aube pour se battre contre d’autres vacanciers pour des chaises longues.

Une autre maman en détresse a éclaté en sanglots après avoir été prise dans le tableau de bord chaotique des chaises longues de Benidorm alors qu’elle disait que les Britanniques désespérés « poussaient comme des fourmis ».

Et une touriste a été tellement préoccupée par la guerre des lits de bronzage qu’elle a emballé sa propre chaise longue gonflable dans sa valise avant de voyager.

4 Les guerres des lits de bronzage battent leur plein cet été alors que les Britanniques se battent pour les espaces Crédit : Kennedy Newsand Media