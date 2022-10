Je suis super en retard, mais Stumble Guys pour Android est génial

J’ai complètement raté le hypetrain de Fall Guys chaque fois que c’était le cas. Heureusement, je suis récemment tombé sur Stumble Guys Pour Android. Je peux voir que je suis très en retard à la fête, étant donné que l’application est sortie en 2020 et compte plus de 100 millions de téléchargements, mais ce jeu est plutôt sympa.

Tout comme Fall Guys, Stumble Guys est une bataille royale qui vous met sur divers parcours d’obstacles dans le but d’être le dernier joueur debout. Parfois, vous devez faire équipe avec d’autres joueurs pour survivre et battre d’autres équipes, mais en fin de compte, il s’agit d’être le premier à franchir la ligne d’arrivée ou d’être le seul survivant. Les commandes sont bonnes, les graphismes sont amusants et l’éditeur ajoute constamment de nouveaux contenus pour garder l’esthétique fraîche.

Ceci est juste un article rapide pour vous faire savoir que si vous avez également manqué Stumble Guys, allez y jeter un coup d’œil ! C’est totalement gratuit pour jouer.