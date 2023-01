Je suis souvent bien éveillé à 3 heures du matin. Comment puis-je me rendormir ?

Il est normal de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit, car le cerveau passe par différentes étapes de sommeil plus profond et plus léger. Les personnes âgées doivent aussi souvent sortir du lit pour aller aux toilettes une ou deux fois pendant la nuit. Se réveiller la nuit est généralement inoffensif. La plupart des gens n’ont aucun mal à se rendormir et peuvent même ne pas se souvenir de leurs réveils nocturnes le lendemain matin.

Mais si vous vous réveillez fréquemment au milieu de la nuit et que vous avez du mal à vous rendormir, il pourrait y avoir un problème sous-jacent. Si cela se produit au moins trois fois par semaine sur une période d’au moins trois mois, il pourrait s’agir d’insomnie chronique, a déclaré le Dr Kannan Ramar, spécialiste de la médecine du sommeil à la Mayo Clinic du Minnesota et ancien président de l’American Academy of Sleep Medicine. .

Deux des principaux moteurs de l’insomnie sont le stress et l’anxiété. Si vous vous réveillez et regardez l’horloge, puis commencez à vous inquiéter de devoir vous reposer pour le travail le lendemain, de payer vos factures ou d’autres stress de la vie, cela pourrait activer votre système nerveux sympathique, qui contrôle ce qu’on appelle le combat-ou- réponse de vol. Les niveaux d’adrénaline, la soi-disant hormone du stress, augmenteront, augmentant votre fréquence cardiaque et conduisant à un état d’éveil accru, rendant particulièrement difficile le retour au sommeil.

« Vous pourriez vous demander : ‘Est-ce que c’est à la même heure que je me suis réveillé la nuit dernière ? Pourquoi cela arrive-t-il toujours ? », a déclaré le Dr Ramar. “Ces pensées ne sont pas utiles pour se rendormir.”