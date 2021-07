Le dévoué Luca Loutenbach est devenu un succès viral instantané lorsqu’il a été filmé en train de ressentir de nombreuses émotions folles que le football a à offrir alors que la Suisse battait la France lundi, battant les favoris d’avant le tournoi dans les circonstances les plus dramatiques.

Debout derrière un drapeau suisse à Bucarest, l’épreuve de Loutenbach était familière à des millions de personnes dans le monde alors qu’il regardait la Suisse marquer deux buts en retard – dont un égaliseur à la 90e minute – avant qu’une séance de tirs au but extrêmement éprouvante pour les nerfs ne se termine en gloire après la superstar française Kylian. Mbappe était le seul homme à manquer.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a partagé les photos de Loutenbach avec son vaste public Twitter de plus de 1,1 million de personnes, et le fanatique de football, qui a arraché son haut à un moment donné pendant l’action, a également été stupéfait de se retrouver dans les journaux nationaux cette semaine.

« C’est fou ce qui se passe » il a dit à un public qui a rapidement atteint près de 10 000 sur son nouveau compte Instagram.

« Je suis encore sous le choc. Merci pour tout le soutien durant ces deux jours. Alors que je m’étais promis de ne jamais aller sur les réseaux sociaux, me voici contre mon gré. »

Il semble y avoir eu certains avantages à la nouvelle renommée de Loutenbach en tant que fan de Suisse le plus connu au monde: il a posé entouré de sièges et de personnel de cabine alors qu’il partait pour le match de quart de finale avec l’Espagne vendredi, et s’est filmé en train de prendre des interviews. , y compris de RT Sport, après avoir atterri et brandi le célèbre drapeau rouge et blanc de la nation qu’il chérit.

Comme pour de nombreux visages célèbres, cependant, il a dû faire face à un essaim de faux comptes en cours de création, l’obligeant à ajouter des balises à ses photos afin qu’elles ne soient pas volées tout en faisant appel aux fans pour l’aider à signaler les coupables.

La Suisse est un gros outsider contre l’Espagne, triple championne d’Europe, face à l’une des meilleures équipes du monde sans son milieu de terrain inspirant suspendu Granit Xhaka.

Les réactions expressives de Loutenbach seront sans aucun doute diffusées dans le monde alors que son équipe cherche une place improbable dans le dernier carré – et sa légion d’admirateurs espère que son aventure se poursuivra contre toute attente.