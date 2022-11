Je suis sortie avec la pire femme bigame de Grande-Bretagne, mais je l’ai larguée quand elle m’a trompé… J’ai découvert qu’elle avait CINQ maris

L’ex-petit ami de la pire femme bigame de Grande-Bretagne avec CINQ maris a révélé qu’il l’avait larguée lorsqu’il avait découvert son infidélité.

Wayne Harper, 43 ans, a découvert qu’Emily Horne le trompait 18 mois après le début de leur relation.

Il avait rencontré la bigame alors qu’ils étaient tous les deux hospitalisés en même temps – lui à la suite d’un accident de vélo et elle pour une opération mineure.

Wayne, de Brierley Hill, West Midlands, a déclaré à l’époque: “Elle est belle, mince, sexy et intelligente – que demander de plus à un homme?”

Et quand Wayne a appris que sa nouvelle petite amie était déjà l’épouse de CINQ hommes différents, il a juré de la soutenir – tant qu’elle lui resterait fidèle.

Mais 18 mois plus tard, Wayne est devenu méfiant. Il a accusé Emily de tricherie et l’a larguée.

Wayne a maintenant raconté le traumatisme de sa relation avec Emily dans une interview exclusive avec The Sun.

S’exprimant depuis son domicile, il a déclaré: “Je me suis séparé d’elle, c’est de ma faute parce que j’ai découvert qu’elle me trompait.

“Je n’ai été avec elle que pendant 18 mois et ce n’était pas une fin heureuse. Je n’ai plus rien d’elle dans ma vie, pas de photos, rien.”

L’ancien monteur de fenêtres – qui est célibataire et vit seul – a ajouté: “J’étais son partenaire, pas un mari et à l’époque, elle avait cinq maris.”

Emily – une ancienne star de cinéma pour adultes – a dit à Wayne qu’elle n’avait nulle part où vivre après avoir quitté l’hôpital, alors elle a emménagé avec sa famille peu de temps après sa sortie.

Le père de Wayne, Dennis Harper, a rappelé comment Emily partageait la maison familiale lorsqu’elle sortait avec son fils.

Dennis a déclaré: “Emily, qui peut l’oublier? Nous remontons des années mais elle a vécu ici pendant environ six mois.

“Elle semblait assez intelligente mais pouvait parfois être un peu bizarre et était déprimée.

“Ils étaient ensemble depuis un an ou plus, mais mon fils a mis fin à la relation avant que la merde ne frappe le ventilateur et il l’a trouvée avec d’autres mecs.

“Je n’ai aucune idée de pourquoi elle a continué à se marier et où elle est maintenant.”

L’infidélité d’Emily a été révélée dans le documentaire de Channel 4 The Bigamist Bride: My Five Husbands.

Elle a d’abord été reconnue coupable de bigamie vers 2004 et a été condamnée à six mois de prison.

Emily a ensuite été condamnée à une deuxième peine de prison pour bigamie en 2009 – et a été enfermée pendant 10 mois avec sursis pendant deux ans.

Wayne a précédemment parlé des premiers jours de leur fréquentation.

Il a déclaré: “Elle m’a dit qu’elle était bigame quelques semaines après notre rencontre.

“J’ai été un peu choqué quand elle m’a dit qu’elle était mariée à cinq hommes.

“Elle m’a aussi dit qu’elle avait fait des films pour adultes et j’étais un peu abasourdi à ce sujet. Mais je peux comprendre pourquoi elle n’a pas voulu me dire tous les détails sanglants.”

Il a juré: “Je me tiens à ses côtés.”

Wayne a déclaré que bien qu’il n’ait pas l’intention d’épouser l’adultère, il avait l’intention de construire une vie avec elle.

Wayne se souvient : “Quand nous nous sommes rencontrés, mon visage était enflé parce que j’avais eu un accident de vélo et elle m’a demandé ce que j’avais fait. Nous avons juste discuté et c’est parti de là.

“Elle m’a dit qu’elle n’avait nulle part où aller quand elle est sortie de l’hôpital, alors elle a emménagé avec moi et ma famille.

“Tout le monde mérite une chance de changer sa vie. Je crois qu’elle restera avec moi et je la soutiendrai si elle va en prison.”

Emily a déclaré au moment de leur fréquentation à l’hôpital: “On aurait difficilement pu me traiter de séductrice, compte tenu de l’état dans lequel nous étions tous les deux.

“Environ quatre semaines après l’avoir rencontré, quand il est devenu évident que je pouvais faire partie de sa vie, je lui ai dit : ‘J’ai un passé qui va te faire fuir !’

“Mais Wayne accepte que tout le monde ait un passé.”

Emily – aujourd’hui âgée de 43 ans – a été reconnue coupable de bigamie à deux reprises, emprisonnée une fois et condamnée à une peine avec sursis la deuxième fois.

Elle avait épousé cinq maris sans divorcer légalement de l’un d’eux.

Tout a commencé quand Emily, 18 ans, a épousé son premier mari Paul Rigby en 1996, mais ils se sont séparés au bout de trois mois.

Trois ans plus tard, elle a épousé Sean Cunningham – mais elle l’a quitté pour son ami Simon Thorpe, qui l’a donnée à son mariage.

Alors qu’Emily et Thorpe étaient fiancés, le bigame a épousé deux autres hommes, Chris Barrett et James Matthews.

Son arrangement a mal tourné quand Emily – qui a commencé à travailler comme mannequin glamour classé X à cette époque – est allée vivre avec l’un des copains de Matthews.

Matthews a appelé les flics et sa bigamie a été révélée.

Elle a été emprisonnée en 2004 et enfermée pendant six mois.

Après sa sortie de prison, elle a épousé Ashley Baker – le mari numéro cinq.

Peu de temps après, elle a rencontré l’informaticien Stuart Allen et a accepté de l’épouser.

Mais quand Emily est partie quelques jours, Stuart a été horrifié de découvrir qu’elle était partie aux États-Unis pour épouser le policier américain Fred Miller.

Quelques jours après leur lune de miel, la relation a pris fin et Emily est retournée au Royaume-Uni.

En 2012, Emily a « épousé » Craig Hadwin lors d’une fausse cérémonie en Écosse.

À une occasion, le menteur compulsif s’est déguisé en homme et s’est fait passer pour Craig afin d’obtenir des médicaments sur ordonnance.

Elle a coupé ses cheveux et a enfilé une chemise et un pantalon de football amples pour convaincre un médecin de lui donner des somnifères dont elle était accro.

Elle a prétendu qu’elle était son propre mari Craig Hadwin, servant dans la marine au RNAS Yeovilton, Somerset.

Emily a changé de nom par acte notarié en 2010 et est connue sous le nom de Max Accastes Quiberon (ou Quiberberon).