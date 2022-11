Je suis sorti avec le monstre Jordan McSweeney – il m’a appelé deux jours avant d’assassiner Zara Aleena, je suis terrifié par ce qu’il voulait

Une ANCIENNE petite amie du monstre Jordan McSweeney a révélé qu’elle était terrifiée lorsqu’il l’a appelée deux jours avant de tuer Zara Aleena.

Stella Lowe, 22 ans, a poussé un soupir de soulagement après avoir appris à quel point McSweeney risquait une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir admis le meurtre brutal de l’aspirant avocat Zara.

Stella Lowe est l’ex-petite amie de Jordan McSweeney Crédit : Gary Stone

Elle a révélé que le voyou tordu lui avait téléphoné deux jours avant d’assassiner Zara Aleena Crédit : Gary Stone

Jordan McSweeney a plaidé coupable à Old Bailey aujourd’hui Crédit : FACEbook

Le voyou tordu a plaidé coupable au Old Bailey du meurtre de la diplômée en droit Zara Aleena.

Le procureur Oliver Glasgow KC a déclaré au tribunal que McSweeney avait lancé “une attaque contre une femme seule tard dans la nuit qui rentrait chez elle, une femme qui n’avait aucune chance”.

Stella, de Dagenham, Essex, a déclaré au Sun: “Zara n’aurait jamais pu savoir quel monstre venait la chercher cette nuit-là.

“C’est un psychopathe et tordu dans la tête. Mais il mérite d’être en prison, pas dans un hôpital psychiatrique – il sait ce qu’il a fait.

Elle a ajouté : « C’était une bombe à retardement et je n’ai pas du tout été surprise quand j’ai appris qu’il avait été arrêté pour le meurtre de Zara.

“Il ne devrait plus jamais être libéré de prison ni être autorisé à s’approcher d’une femme.”

Stella, traumatisée, a révélé comment McSweeney l’avait appelée deux jours avant d’assassiner Zara après sa sortie de prison et lui avait demandé de se rencontrer, la laissant effrayée par ce qu’il aurait pu vouloir.

Elle a refusé de le voir et Stella a déclaré : “Cela m’inquiète maintenant que l’attaque contre Zara ait pu être pour moi.

“Peut-être qu’il s’est mis en colère parce que je ne voulais pas le rencontrer, puis plus tard, il a continué à faire ça.”

Stella a raconté comment la brute l’a tourmentée sans pitié au cours de leur relation de neuf mois en 2018, qui a commencé après qu’il lui ait faussement dit qu’il était en train de mourir de leucémie.

Elle a déclaré: «Nous avons eu cette conversation incroyablement émouvante à ce sujet et je pleurais, lui posant des questions sur la mort, puis plus tard dans la même nuit, il m’a demandé d’être sa petite amie.

« Bien sûr, ce n’était pas vrai, juste le premier des milliers de mensonges qu’il m’a dit. Il a gardé ça et l’a utilisé pour me manipuler.

« Plus tard, il partirait et dirait qu’il était à ces rendez-vous médicaux, mais qui sait ce qu’il faisait vraiment – ​​probablement coucher avec quelqu’un d’autre ou voler quelque part.

“Ensuite, quand nous nous disputions ou si jamais j’essayais de le quitter, il disait qu’il refuserait l’opération et se laisserait mourir et que tout était de ma faute.”

Peu de temps après la rencontre, Stella a commencé à travailler avec McSweeney sur une foire itinérante et a emménagé dans sa caravane.

Mais leur romance a été de courte durée car elle a commencé à la battre et à menacer sa famille.

Elle a dit: “Il dirait qu’il allait bombarder d’essence cette maison avec ma mère et mon petit frère et ma sœur à l’intérieur.”

Le maniaque du contrôle a également pris son téléphone et lui a interdit de parler à sa famille.

Stella a déclaré: «Lorsque nous avons emménagé pour la première fois, il m’a pris mon téléphone et l’a brisé en morceaux, donc je n’ai eu aucun contact avec personne.

« C’était ma seule façon de parler à qui que ce soit. Il a fallu neuf mois avant que je puisse à nouveau parler avec ma mère et ma famille.

« J’ai trouvé des textos de lui à une autre fille lui disant qu’elle était belle. Je l’ai confronté à ce sujet et il m’a battu pendant environ trois heures d’affilée.” Stella Lowe, 22 ans

Stella a poursuivi: “J’ai commencé à travailler avec lui et tout allait bien pendant environ une semaine, puis il m’a frappé pour la première fois. Les coups sont alors devenus de plus en plus fréquents.

“Si je me maquillais le matin, il me frappait et disait que je le faisais pour quelqu’un d’autre à la foire ce jour-là.

“Il y avait des moments où il fumait de l’herbe et s’il manquait de l’herbe dans la caravane, j’en étais blâmé et j’étais battu pour cela.

“Il y avait des textos sur son téléphone que j’ai trouvés une fois de lui à une autre fille lui disant qu’elle était belle et quand je l’ai confronté à ce sujet, il m’a battu pendant environ trois heures d’affilée dans la caravane.

«Mais il ne laisserait jamais de bleus, il était trop intelligent pour ça.

«Il me frappait à l’arrière de la tête et j’avais des bosses là-bas.

«Il me frappait et me pinçait les jambes, des trucs méchants.

“Une fois, il m’a expulsé de la caravane au milieu de la nuit et je frappais pour rentrer, alors il est sorti et m’a brisé la porte sur la tête, puis m’a laissé dehors.

Stella a raconté comment il la surveillait constamment pendant qu’ils travaillaient sur des manèges forains.

Elle a dit: «Si je me tenais quelque part où il ne pouvait pas me voir, il viendrait en trombe et me placerait quelque part pour qu’il puisse me regarder de l’autre côté de la foire.

“Si je parlais à quelqu’un d’autre là-bas, à n’importe quel homme à la foire, je savais que je serais battu ce soir-là.”

‘LÂCHE’

Stella a également raconté comment l’intimidateur ciblait les personnes les plus faibles.

Elle a déclaré: «Il y avait des moments où il frappait d’autres personnes devant moi. Des petits gars maigres qui étaient physiquement beaucoup plus petits que lui.

«Il disait tout le temps des choses horribles et affreuses. Il s’en prenait aux femmes, il ciblait les personnes physiquement plus faibles que lui.

“Mais une fois, un homme lui a tenu tête et l’a battu, et il pleurait et s’excusait dans la rue.

«Il a toujours été un lâche, attaquant ceux qui sont plus faibles que lui, et peut-être que sa vie s’est construite là-dessus parce qu’il n’a jamais été arrêté.

“Deux fois dans notre relation, je me suis défendu et je l’ai frappé en retour quand il me frappait et les deux fois il m’a attrapé, m’a serré dans ses bras et a dit “Je suis désolé, pouvons-nous arrêter de nous battre?”

“J’aurais aimé avoir riposté à chaque fois. Peut-être que les choses auraient été différentes.

‘MONSTRE’

Stella et McSweeney se sont séparés lorsqu’il a été arrêté pour avoir cambriolé une maison dans leur rue où une mère vivait avec sa fille.

Elle a déclaré: «Nous sommes revenus ici pour l’hiver et il a donné un coup de tête au voisin.

“Il n’avait pas d’argent parce que la foire était terminée, il a donc ressenti le besoin de voler cette femme et sa fille et a été arrêté.

« Je lui ai rendu visite en prison pendant environ trois mois à Pentonville et nous nous écrivions. J’avais toujours peur de lui mais finalement j’ai réalisé qu’il ne pouvait pas me faire de mal tant qu’il était là-dedans.

“Je lui ai écrit une lettre pour la terminer, puis j’ai brûlé toutes ses lettres et toute trace de lui.”

Stella a révélé que McSweeney avait fumé une Spice hallucinante en prison qui “l’a gâché la tête”.

Le voyou malade a plaidé coupable du meurtre de l’aspirante avocate Zara Aleena Crédit : PA

Et l’ex traumatisée a regretté que l’innocente Zara n’ait eu aucun avertissement du monstre qui l’a assassinée de sang-froid lors d’une attaque à caractère sexuel.

“Chaque fois que je voyais une fille avec lui sur les réseaux sociaux après moi, j’essayais de les avertir à son sujet.

“Mais personne n’aurait pu prévenir Zara… elle n’aurait jamais pu savoir quel monstre venait la chercher cette nuit-là. Elle était une inconnue pour lui et n’a eu aucun avertissement.

Stella a poursuivi: «Il ne fait que s’en prendre aux femmes. Les gens ont trop peur de lui pour le dénoncer à la police, c’est pourquoi il n’est pas connu pour ses crimes violents.

« Je ne suis jamais allé voir la police parce qu’il m’a dit qu’il allait faire un cocktail Molotov chez ma famille.

“Quand il est allé en prison, j’ai finalement commencé à dire aux gens à quoi il ressemblait vraiment.”

‘MAÎTRE MANIPULATEUR’

Stella a décrit McSweeney comme un “maître manipulateur” qui était une personne différente à huis clos.

Elle a ajouté: “C’était mon premier vrai petit ami et je ne savais pas mieux.

«Parfois, il était de belle compagnie et il était très doué pour se présenter comme un homme gentil – vous ne sauriez jamais à quoi il ressemblait à huis clos.

«Il était trop affectueux et faisait un show en public, mais il y avait un côté plus sombre en privé.

« Il est très manipulateur, il est très doué pour ça. Il est doué pour faire semblant d’être un gentil garçon.

Stella a poursuivi: «Il n’aspirait à rien de mieux qu’un petit voleur.

“Cambrioler des gens, voler des gens dans la rue, voler des voitures – à part travailler sur les fêtes foraines, c’est tout ce qu’il fait.

“Quand j’ai vu son nom aux informations sur le meurtre de Zara, j’ai été choqué mais pas surpris.

“J’avais peur de le revoir quand il est sorti de prison et soudain il m’a appelé à l’improviste, m’offrant de l’argent.

“J’avais besoin d’aide à ce moment-là, mais j’ai décidé de ne pas le voir.

“Il m’a fait traverser une horrible épreuve, mais je suis plus fort et je n’ai plus à m’inquiéter pour lui maintenant … il ne sortira pas de prison avant de très nombreuses années, voire jamais.”

Au tribunal aujourd’hui, le procureur Oliver Glasgow a déclaré: “Elle n’est pas la première femme à avoir attiré l’attention de cet accusé cette nuit-là.

“Le danger qu’il représente pour toute femme s’il était libéré sous caution.” McSweeney a déjà été condamné pour ne pas s’être rendu dans le passé, a déclaré le tribunal.

Il a déjà commis des infractions alors qu’il était en liberté sous caution. Au moment de cette infraction, il était sous licence après avoir été libéré d’une peine de prison – le 17 juin – pour vol qualifié, dit-on.

M. Glasgow a déclaré au tribunal que McSweeney avait 28 condamnations antérieures pour 69 infractions, dont des cambriolages, des vols de véhicules à moteur, des délits de conduite, des biens criminels, des agressions contre la police et des agressions contre des membres du public.

Le procureur a ajouté que McSweeney était “particulièrement inapte à la libération sous caution”, tandis que le juge a déclaré à l’avocat de la défense qu’il serait difficile de persuader un tribunal qu’il devrait être libéré sous caution.