Je suis sorti avec Jeffrey Dahmer des semaines avant son premier meurtre – j’ai quitté sa maison en hurlant quand il a essayé d’invoquer le diable

JEFFREY Dahmer a tenté d’invoquer le diable au moment de son premier meurtre écœurant, laissant son rendez-vous de bal terrifié.

Bridget Geiger n’avait que 16 ans lorsque Dahmer, 18 ans, l’a emmenée à son tout premier rendez-vous au bal de promo de leur lycée.

Bridget Geiger est allée au bal avec Jeffrey Dahmer

Elle a décrit le tueur en série comme “nerdy” et a dit qu’il “ne s’intégrait pas” Crédit : Alamy

Elle a dit que Dahmer était “maladroit” et “ringard” mais “ne semblait pas avoir un os méchant dans son corps”.

Il a été raillé sans relâche par d’autres enfants et “ne s’intégrait pas”, a-t-elle ajouté.

Bien que plus jeune de deux ans, Geiger s’est retrouvée prise dans la toile de Dahmer alors que sa meilleure amie sortait avec son copain.

Elle a dit qu’on lui avait « persuadé » d’aller au bal du Revere High School avec lui – mais il ne lui a pas dit « deux mots » de toute la soirée.

Geiger avait précédemment déclaré: “Nous sommes allés dans la salle de bal, mais il a disparu.

“Je pensais qu’il était allé aux toilettes mais le temps s’est allongé.

“Quand il est revenu, ils ne l’ont pas laissé rentrer. Il était allé chez McDonald’s parce qu’il était tellement nerveux au dîner qu’il n’avait pas assez mangé. Il avait encore faim.

“Il s’est excusé, il se sentait mal.”

“Il avait une peur bleue des filles. Il avait une peur bleue que j’aille l’embrasser”, a déclaré Geiger à l’Associated Press après l’arrestation de Dahmer en 1991.

Quelques semaines après son étrange rendez-vous avec Dahmer, il l’a invitée à une fête chez lui.

Mais ce n’était pas ce à quoi Geiger s’attendait, sans musique et sans nourriture.

Dahmer n’avait également invité que quatre personnes et avait déclaré qu’il souhaitait organiser une séance.

À la grande horreur de Geiger, Dahmer lui a dit que la maison était hantée et qu’un fantôme maléfique lui disait parfois “de faire des choses qui me font peur”.

Ils se sont alors tous assis autour d’une table basse et “Lucifer” a été appelé – l’envoyant hurler de peur.

Geiger a déclaré au Times Daily en 1991 : “La flamme des bougies s’est cassée.

“Ça m’a fait peur. J’ai crié ‘trouve la lumière, trouve la lumière. Je sors d’ici. Je ne veux rien faire de tout ça’.”

Dahmer n’a montré aucune réaction à sa terreur et il n’a jamais revu Geiger.

Selon Geiger, l’incident de la séance s’est produit au moment de son premier meurtre.

Elle a été hantée par le fait que cela se soit produit avant ou après qu’il ait matraqué Steven Hicks à mort le 18 juin 1978.

Geiger a déclaré que Dahmer avait tenu une séance chez lui Crédit : YouTube

Elle a raconté ses expériences bizarres avec Dahmer après qu’il ait été attrapé Crédit : YouTube

Selon les camarades de classe de Dahmer, il a lancé des appels à l’aide répétés à l’adolescence et s’est tourné vers la boisson – appelant l’alcool son “médicament”.

Ted Lehr et Dahmer ont fréquenté Bath Elementery ensemble et étaient des copains d’enfance avant de se séparer pendant leurs années de lycée.

L’ingénieur en informatique a déclaré que Dahmer était un “gamin drôle” qui a pris un “mauvais virage” à l’adolescence.

Disturbed Dahmer dessinait à la craie des contours de corps fictifs, faisait semblant de s’évanouir en traversant des routes et criait des choses à des moments inappropriés.

Lehr a déclaré au Akron Beacon Journal en 1991 : “Il était bizarre, mais j’ai aussi rencontré beaucoup de gens bizarres à l’université.

“Il était drôle. Quand nous étions enfants, il faisait des commentaires amusants sur des choses.

“C’était un enfant amusant à côtoyer dans son enfance.

“Quand il est arrivé au lycée, il était une personne solennelle. Il n’était pas aussi drôle. Nos chemins ont divergé. Il a continué avec sa folie.”

Lehr a raconté comment d’autres enfants faisaient des blagues sur “Jeff Dahmer” alors qu’il commençait à frapper de plus en plus la bouteille et devenait un buveur problématique à 18 ans.

Il a ajouté: “Je me souviens que dans certains cours de sciences, il était assez incontrôlable.

‘MAUVAIS TOURNANT’

“C’était un enfant intelligent. Il a juste pris un mauvais virage.”

La consommation d’alcool de Dahmer a continué après avoir obtenu son diplôme et il a bu tout au long de son premier trimestre à l’Ohio State University avant d’abandonner.

Il a ensuite rejoint l’armée, mais avant la fin de son mandat de trois ans, il a été expulsé à cause de son “alcoolisme incontrôlable”.

L’alcool de Dahmer a alimenté ses meurtres impitoyables alors qu’il servait ses victimes sans méfiance avec des boissons droguées.

Il attirait ses victimes – presque toutes issues de minorités ethniques ou de communautés LGBT – dans son appartement, leur proposant souvent de les payer en échange de photographies de nus.

Une fois là-bas, il droguerait leurs boissons avant de commettre ses actes pervers.

Il a dit plus tard au tribunal qu’une fois drogué, il perçait un petit trou dans le crâne de certaines de ses victimes “juste assez pour ouvrir un passage vers le cerveau”.

Dahmer a déclaré qu’il injecterait alors de l’acide chlorhydrique dans leur cerveau pour induire un “état de type zombie”.

Il a répété sa routine odieuse sur 17 victimes avant d’être finalement arrêté en juillet 1991.

Dahmer a rencontré sa propre mort violente aux mains d’un codétenu après avoir été emprisonné à vie à l’établissement correctionnel Columbia du Wisconsin en février 1992.

Le 28 novembre 1994, Dahmer a été matraqué à mort par Christopher Scarver, qui était en prison pour meurtre.