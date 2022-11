Je suis sobre mais je vis dans une ville où l’on boit. La rencontre est compliquée

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Robyn Schleihauf, qui vit à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et est sobre depuis trois ans. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Lorsque j’ai déménagé de Kingston, en Ontario, dans les Maritimes, à l’âge de 22 ans, la plupart de ce que je savais de ma nouvelle maison pouvait se résumer à quelques stéréotypes lâches sur les fêtes de cuisine et les cèilidhs. J’avais rompu avec le seul homme avec qui j’étais sortie depuis plus de trois mois et j’avais obtenu mon diplôme universitaire. Je savais que j’avais besoin d’un changement, mais je ne savais pas trop où aller. J’ai fini par choisir Halifax parce que j’étais allé sur la côte ouest mais que je n’étais jamais allé vers l’est. J’avais en tête des bars sombres et de la bonne musique et boire aux côtés de gens qui savait boire. Je n’avais pas à l’esprit l’odeur de café brûlé et le mauvais éclairage fluorescent d’une réunion des AA.

J’ai passé mes deux premières années à Halifax à travailler comme barman. J’ai obtenu mon premier emploi dans un bar parce que j’ai mentionné dans mon curriculum vitae que j’avais fait partie du Beer Appreciation Club de l’Université Queen’s. Je m’intègre parfaitement à la culture de la boisson, en sirotant souvent un “petit copain” – notre terme au bar pour un verre lowball rempli de bière artisanale – pendant que je travaillais et bavardais avec les habitués.

Après l’heure de fermeture, des groupes qui avaient joué d’autres concerts dans la ville arrivaient. Parfois, ils remontaient sur scène pour jouer quelques chansons alors que nous fumions tous des cigarettes à l’intérieur, enfonçant des billets de cinq dollars dans une tasse et en marquant une rayure. sur la feuille à onglets pendant que nous nous en versions un autre. C’était assez facile de rencontrer des gens, et il y avait autant de romance et de chagrin que ce à quoi on pourrait s’attendre de la part de personnes qui se voient principalement entre l’heure de fermeture et le lever du soleil.

Robyn Schleihauf pendant ses années de barman à Halifax. (Soumis par Robyn Schleihauf)

J’ai commencé à m’inquiéter que la scène de la fête après les heures de bureau finisse par me tuer. Je suis donc allé travailler dans une microbrasserie où nous siphonnions des pintes d’IPA des robinets dans la salle des fûts. De cette façon, le volume que nous buvions pendant que nous travaillions passerait inaperçu – ou du moins non compté. Le vendredi soir après l’happy hour, le personnel du café en bas de notre bar nous apportait des shots d’espresso, que nous secouions sur de la glace avec du brandy et de l’amaretto pour en faire une boisson que nous appelions “shots in the dark”. Si je travaillais un quart de jour, j’avais souvent tellement la gueule de bois que je faisais une sieste dans le vide sanitaire à côté des vessies en plastique de sirop de soda. Les gars de la cuisine me préparaient de petites assiettes de poutine, et je nourrissais un César que je gardais sur le bar du fond. Je n’avais pas à le cacher. Je n’étais pas censé le faire. Si quoi que ce soit, il a été ri, compris et encouragé.

Je fréquentais mes habitués : un étudiant ingénieur en master, un prof d’informatique en postdoc ainsi que d’autres barmans et parfois des musiciens. C’étaient les hommes de mon orbite parce qu’ils aimaient boire.

Lentement, cette vie de beuverie et de travail au bar est devenue d’une monotonie déprimante. J’ai commencé à inviter certains de mes autres habitués à déjeuner – ceux qui semblaient aimer leur travail. J’avais besoin de sortir de l’industrie des services de bar, mais je ne savais pas quoi faire de moi-même. J’ai commencé à faire du bénévolat en tant que tuteur d’anglais langue seconde pour les nouveaux arrivants au Canada. Finalement, j’ai décidé que je voulais aller à l’école de droit. Ma consommation d’alcool a diminué un peu pendant que je travaillais vers cet objectif, en suivant des cours et en travaillant au bar le soir, en étudiant et en écrivant le LSAT, deux fois.

Quand je suis entré à la faculté de droit de Toronto, ma consommation d’alcool a remonté. Pourtant, les gens que je connaissais à Toronto ne buvaient pas comme les gens des Maritimes que je connaissais. Ce n’est pas qu’il n’y a pas une culture de la consommation excessive d’alcool à travers le pays — il y en a une. C’est juste que la scène du bar à laquelle j’étais habituée – avec des habitués sympathiques qui discutaient avec tous ceux qui entrait – n’était pas vraiment là.

J’ai détesté mon premier emploi en droit et j’ai surpris la plupart des gens que je connaissais quand j’ai refusé un autre contrat, acheté une Honda Civic 1999 et fait mon chemin dans une sorte de migration inversée vers les Maritimes. J’ai eu un travail. Je me suis réinstallé. Mon retour a été marqué par des beuveries avec mes amis et ma famille. Nous nous sommes rencontrés dans des bars et nous nous sommes rencontrés lors de spectacles.

Je suis allé à des rendez-vous dans des bars parce que c’est ce que tu fais. Je suis tombé sur des gens que je connaissais parce qu’ils étaient tous là aussi. J’ai récemment demandé à deux amis de décrire la culture de la boisson dans les Maritimes. L’un d’eux a répondu : « Omniprésent ». L’autre a dit: “Je supposerais que quelqu’un a bu de l’alcool avant de supposer qu’il a bu du café.”

J’ai bu de l’alcool, caché à la vue de tous, pendant toute ma vie d’adulte. J’ai lutté seul et honteusement avant d’accepter finalement que la vie que je voulais – où je cuisinais des scones le samedi matin, faisais du yoga et lisais des livres pour le plaisir – n’allait se produire que si je posais la bouteille. Je suis devenu sobre à 36 ans.

ÉCOUTEZ | Le moment où Robyn Schleihauf a décidé de devenir sobre

Nouvelles de Radio-Canada0:55Pourquoi Robyn Schleihauf a décidé de devenir sobre après son 36e anniversaire Après des années à essayer d’arrêter, Robyn Schleihauf s’est engagée à rester sobre.

Toujours célibataire, mais maintenant je n’avais aucune idée de comment j’allais sortir. Comment les gens se connaissaient-ils sans se rencontrer autour d’un verre ? Comment aurais-je jamais pu avoir un premier baiser avec quelqu’un de nouveau sans un peu de courage liquide ? Tout cela semblait horriblement embarrassant et rappelait un peu le collège.

J’étais aussi inquiet. J’avais déjà l’impression d’avoir trop de paramètres pour un futur partenaire, comme vouloir quelqu’un qui était drôle et qui serait gentil avec moi et qui avait un travail et un cadre de lit et un lavabo de salle de bain qui n’était pas tacheté de chaume qui n’était jamais essuyé une façon. Maintenant, j’ai soudainement dû ajouter cette exigence supplémentaire, et je n’étais même pas sûr de ce que c’était. Pouvais-je tolérer quelqu’un qui buvait ? Si oui, combien seraient-ils capables de boire avant que cela ne me dérange ?

Au début, j’avais un peu peur de sortir avec quelqu’un qui buvait, alors c’était pratique quand un homme me draguait lors de ma deuxième réunion des AA. Il était sobre de cinq ans à mes deux semaines, et j’étais tellement soulagé de ne pas avoir à penser à l’alcool que j’ai heureusement ignoré le fait qu’il était polyamoureux alors que je ne l’étais décidément pas. Il a passé des heures à me raconter chaque détail de son mariage et de son divorce sans me poser une seule question sur moi. C’était évidemment insoutenable, et je devais de toute façon me concentrer sur la création de nouvelles habitudes, alors j’ai pris une pause dans mes fréquentations.

Je me suis senti prêt à nouveau environ 11 mois après ma sobriété. J’ai téléchargé plusieurs applications de rencontres et j’ai juste essayé de balayer vers la gauche (pour ceux qui ont la chance de ne pas le savoir, balayer vers la gauche signifie non merci) sur n’importe quel homme tenant une pinte sur ses photos ou qui était visiblement ivre. Il y en avait beaucoup. J’ai fini par sortir avec des hommes qui n’aimaient pas vraiment boire – des pères divorcés qui vivaient en banlieue et fumaient beaucoup d’herbe, ou des hommes sans enfants qui vivaient dans des appartements en ville et fumaient beaucoup d’herbe.

Finalement, j’ai ajouté que je suis sobre à mon profil, ce qui a eu pour effet involontaire d’attirer les hommes ayant des problèmes d’alcool. Je les imagine en train de balayer Tinder dans leur lit, transpirant d’une gueule de bois dans leurs draps non lavés – je dois arrêter de boire, pensent-ils – et je suis là, promenant mon chien au bord de l’océan Atlantique au lever du soleil comme un sobre phare prêt à les conduire vers la lumière. Ces rendez-vous ressemblaient à des interventions dans lesquelles j’étais pris en embuscade.

Robyn Schleihauf est sobre depuis trois ans. Au lieu de passer la nuit au bar, elle aime maintenant se promener au lever du soleil avec son chien sur la plage. (Soumis par Robyn Schleihauf)

L’ajout de “sobre” à mon profil a également attiré beaucoup de questions profondément personnelles sur ma dépendance. Avant même que nous nous rencontrions, un homme m’a demandé ce que je faisais exactement pour maintenir ma sobriété, car il ne voulait pas amener un toxicomane peu fiable autour de sa fille. Cela m’a fait penser à toutes les personnes qui n’étaient pas en convalescence et aussi sur l’application, qui rôdaient et étaient prêtes à rencontrer sa fille en sirotant leur quatrième ou cinquième verre de Pinot Grigio. Je lui ai dit qu’il était peut-être un peu tôt pour m’interviewer pour le rôle de belle-mère alors que nous ne nous étions même pas vus. Une partie étrange d’être en rétablissement est tenue à un niveau plus élevé que celui qui est jamais appliqué à d’autres personnes, même celles qui peuvent être dans une dépendance active. En effet, pratiquement personne (en dehors de ma propre mère) n’avait jamais rien dit au sujet de ma consommation d’alcool jusqu’à ce que je sois sobre.

Cela fait quelques années maintenant et je ne suis pas vraiment plus près de répondre à la question de savoir quels sont mes paramètres autour de l’alcool quand il s’agit de sortir ensemble. Ce que je sais, c’est que l’homme le plus facile à fréquenter était de loin celui qui ne voulait tout simplement pas boire autour de moi. En supprimant la question de savoir quand et si et combien il pouvait ou devait boire autour de moi, j’ai pu faire une pause dans l’évaluation presque constante que je dois souvent faire de la force de ma propre sobriété. Et cela m’a aidé à me concentrer sur les autres choses – comme s’il était drôle et s’il gardait sa salle de bain propre.

Nouvelles de Radio-Canada4:01L’histoire d’une femme qui a arrêté de boire et de fréquenter après l’alcool Sortir ensemble est compliqué pour Robyn Schleihauf, qui est sobre depuis trois ans mais trouve qu’elle est tenue à un niveau plus élevé.

Avez-vous une histoire personnelle convaincante qui peut apporter de la compréhension ou aider les autres ? Nous voulons de vos nouvelles. Voici plus d’informations sur la façon de nous présenter.