Il semblait que tout Vernon était entassé dans le Prestige Vernon Lodge samedi pour assister à Comic Con.

Des milliers de personnes de Vernon et d’ailleurs ont assisté au Comic Con le 6 mai, prenant part à une célébration des bandes dessinées, des émissions de télévision, des films, des jeux et bien plus encore.

Les gens portaient des costumes de leurs personnages préférés, notamment des personnages de Star Wars, Spiderman, Star Trek et d’innombrables autres costumes.

À midi, il y avait une vitrine de jeunes cosplayeurs où des enfants déguisés montaient sur scène, et une vitrine pour adultes a eu lieu à 15 h.

La 501e Légion, de Star Wars, prenait des photos avec des gens pour un don de 5 $ ou plus, les bénéfices étant reversés à la North Okanagan Youth and Family Services Society.

« Je suis sidéré », a déclaré l’organisateur du Vernon Comic Con, Peter Kaz, à propos du nombre de personnes qui sont venues à l’événement. « J’ai commencé à pleurer sur scène en fait quand je donnais mes remerciements. »

Kaz a organisé le premier Vernon Comic Con en 2018, et après l’annulation de l’événement pendant deux ans en raison de COVID-19, il a fait son retour l’année dernière.

« Le Comic Con est un événement de culture pop, donc que vous ayez grandi avec des jeux de société, des jeux vidéo, des cartes Pokémon, des cartes de hockey à échanger, des bandes dessinées évidemment, des objets de collection de tout type, du cosplay, il y a tellement de choses à voir », a déclaré Kaz. « C’est probablement 10% de bandes dessinées et le reste n’est que des jeux, des jouets, des objets de collection, c’est beaucoup de choses amusantes. »

Kaz dit que l’année prochaine, le Comic Con se tiendra dans une salle plus grande, au centre de loisirs de Vernon, et il a « beaucoup de surprises d’ici là ». Il a ensuite souligné l’effort que de nombreuses personnes ont entrepris pour que leurs costumes soient parfaits.

« Parfois, les gens attendent des mois pour obtenir une certaine pièce pour la rendre authentique, que ce soit un bouton, ou les bonnes bottes ou gants ou quoi que ce soit, alors nous voulions les mettre en valeur et leur donner un peu d’amour », a-t-il déclaré.

Des dizaines de vendeurs vendaient des marchandises lors de l’événement. Parmi eux se trouvait Kris Fuller, directeur exécutif de la Vernon Winter Carnival Society, qui avait proposé des boutons vintage des 63 années que le Carnaval d’hiver a couru.

Fuller, habillée en Bat Girl, a déclaré que les moments forts pour elle étaient la vitrine du cosplayer et le photomaton de la 501e Légion.

« C’est plein à craquer, et tellement de costumes ! » dit-elle.

Cory Walton, un collectionneur indépendant, était l’un des vendeurs de l’événement. Il vendait de tout, des cartes Pokémon aux peluches en passant par les jouets, les jeux et les bandes dessinées.

Il a dit que l’événement était « fantastique, une grande participation cette année ».

Le point culminant de Walton était tous les costumes incroyables, « et bien sûr les enfants sont tous de grands sourires. »

Keighan Davoren est venu déguisé en Soldier Boy de la série télévisée The Boys. « Venir ici et se déguiser » était son aspect préféré de Comic Con.

Brendan Shykora

