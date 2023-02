“Je suis si fier de les appeler mes joueurs” – Mikel Arteta optimiste après la défaite d’Arsenal

Mikel Arteta est resté plein de fierté pour son Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) joueurs après la défaite de samedi face à Everton (s’ouvre dans un nouvel onglet)déclarant qu’il “les aime encore plus” qu’avant.

Les Gunners en tête de table n’ont subi que leur deuxième défaite en Premier League de la saison alors que la tête de James Tarkowski a assuré une victoire 1-0 pour les hôtes à Goodison Park.

Mais Arteta – qui a admis qu’il s’attendait à un test difficile contre les Toffees, jouant pour la première fois sous le nouveau patron Sean Dyche – a tenu à souligner l’importance de montrer à vos joueurs qu’ils sont appréciés. Parler à BT Sport après le match, il a dit :

“Aujourd’hui, je les aime bien plus qu’il y a une semaine, il y a un mois, il y a six mois… C’est facile d’être à côté de quelqu’un quand il gagne et joue bien, mais c’est maintenant le moment d’être à ses côtés parce qu’ils le méritent pleinement, et je suis si fier de les appeler mes joueurs.

Cependant, Arteta a souligné qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire si Arsenal devait retenir Manchester City. (s’ouvre dans un nouvel onglet) – qu’ils mènent de cinq points et divertissent le 15 février – pour remporter leur premier titre depuis 2004.

“Ce ne sera pas une voie de rose. Cela va être délicat. Ce ne sera pas une voie de rose. Cela va être délicat – difficile – et nous allons devoir réagir à la déception. Nous ‘ Nous allons devoir creuser et jouer mieux que nous ne l’avons fait aujourd’hui ; c’est certain.

Arsenal cherchera à retrouver le chemin de la victoire lorsqu’il accueillera Brentford (s’ouvre dans un nouvel onglet) à l’Emirates Stadium samedi prochain.