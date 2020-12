Je suis une célébrité … La star de Get Me Out of Here, Shane Richie, devrait revenir dans le West End peu de temps après avoir quitté l’émission ITV.

L’ancienne star d’EastEnders, âgée de 56 ans – qui a été expulsée du château de Gwrych lors des demi-finales d’hier – reviendra à l’émission à succès Everybody’s Talking About Jamie au cours de la nouvelle année.

Ayant déjà joué un rôle dans l’émission en 2019 et en tournée, Shane devrait reprendre son rôle d’Hugo / Loco Chanelle dans l’émission populaire.

La nouvelle passionnante survient juste un jour après que Ant McPartlin et Declan Donnelly ont révélé qu’il avait reçu le moins de votes et qu’il quitterait I’m A Celebrity.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Parlant de son retour sur scène, Shane a déclaré qu’il était ravi d’échanger son équipement de château contre une paire de talons hauts.

« J’ai hâte d’échanger mes chaussures de marche château contre une paire de talons hauts et de revenir à Everybody’s Talking About Jamie en tant que Hugo / Loco Chanelle en janvier », a déclaré Shane.

Il a ajouté: « Après 2020, nous pourrions tous faire un peu de paillettes dans le gris et après avoir été avec Jamie à la fois dans le West End et en tournée au Royaume-Uni, ce sera une façon fabuleuse de commencer la nouvelle année. »







(Image: ITV)



Shane est devenu le dernier concurrent célébrité à avoir été envoyé à la sortie de la populaire émission ITV, manquant de peu la finale de ce soir.

Après avoir quitté le château, Shane a rencontré Ant et Dec a appelé tous ceux qui participeraient à l’émission l’année prochaine à « embrasser » l’expérience, ajoutant: « Vous ne pouvez pas faire semblant ici. »

Dans son entretien de sortie, il a également déclaré qu’il espérait que Giovanna Fletcher serait couronnée reine du château.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



« J’adorerais voir Mumma G gagner … elle est là depuis le début », a déclaré Shane aux présentateurs.

* I’m A Celebrity est diffusé ce soir à 21h sur ITV

