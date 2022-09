UN ÉTUDIANT avec un âge de lecture de six ans entre à l’université après avoir obtenu les meilleures notes au niveau A.

Sévèrement dyslexique Oliver Chadwick, 18 ans, a obtenu le droit Comme en mathématiques, a poursuivi les mathématiques et la chimie – s’assurant une place à l’Université de Bristol 1 crédit

Il a déclaré : “Quand les gens entendent que vous ne savez ni lire ni écrire, ils pensent que vous ne pouvez rien faire, mais cela ne m’affecte vraiment au quotidien que lorsque je ne peux pas lire des choses comme des panneaux.”

Sa dyslexie a été remarquée pour la première fois au collège et maman Sophie a organisé des cours supplémentaires.

Deux experts ont déclaré qu’Oliver était l’une des personnes les plus profondément dyslexiques qu’ils aient rencontrées.

Mais il a dit: “Je ne me suis jamais senti stupide, je savais juste que lire était quelque chose que je ne pouvais pas faire et qu’il était inutile de s’énerver à ce sujet.”

Il a poursuivi ses études à la Ralph Allen School de Bath avec un soutien en classe, un stylo spécial qui lit le texte imprimé et était capable de dicter des réponses pour ses examens.

Oliver va maintenant étudier les mathématiques de l’ingénieur à l’université de Bristol.

Maman Sophie, 54 ans, a ajouté : “Le soutien a été phénoménal.”