“Je suis scandalisée”: les femmes réagissent à la décision Roe c. Wade devant la Cour suprême

“Pour que les femmes et les personnes qui accouchent vivent pleinement leur vie en tant qu’êtres humains, elles doivent avoir l’autodétermination et cela ne peut pas se produire si l’avortement est illégal”, a ajouté Chance, mère d’une fille.

“Je suis f— en colère, ce n’est pas bien”, a ajouté Jetia, 15 ans, qui a voyagé de la région de Birmingham, Alabama à Washington, DC “C’est ma première manifestation et je suis si heureux de voir qu’il y a tellement de gens ici qui soutiennent nos droits », a-t-elle ajouté.

À la suite de l’arrêt, partisans et opposants à la décision se sont rassemblés devant la Cour suprême.

Dans une décision 5-4, la plus haute cour du pays jeté Roe v. Wade la loi historique qui a établi le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement aux États-Unis en 1973. La décision devrait conduire près de la moitié des États américains à interdire ou à restreindre sévèrement la procédure médicale et affectera des dizaines de millions de personnes.

“Nous présentions notre position sur les droits reproductifs aux membres du Congrès, puis nous avons regardé nos téléphones et dit:” Oh mon Dieu, la Cour suprême vient de rendre sa décision sur Roe. “”

“Nous avons vu ce qui s’est passé ce matin avec le renversement de Roe et nous avons juste décidé d’utiliser notre temps et d’utiliser nos voix”, a expliqué Kayley Ko, 16 ans.

Certains d’entre eux ont admis qu’ils n’avaient jamais visité la capitale nationale auparavant et d’autres ont partagé qu’ils n’avaient jamais participé à une manifestation.

WASHINGTON – Évitant poliment une foule de centaines de personnes rassemblées devant le plus haut tribunal du pays, un groupe d’adolescentes a hissé leurs affiches faites à la hâte dans les airs et s’est jointe aux chants.

Dans la foulée de la décision de la Cour suprême, le président Joe Biden s’est engagé à prendre toutes les mesures possibles pour protéger le droit à l’avortement lors d’un discours de la Maison Blanche.

“C’est un jour triste pour notre pays, mais cela ne signifie pas que le combat est terminé”, a-t-il déclaré, exhortant les Américains à élire davantage de législateurs pro-choix à la Chambre et au Sénat lors des élections de mi-mandat de novembre. “Nous devons rétablir les protections de Roe en tant que loi du pays. Nous devons élire des responsables qui le feront”, a déclaré Biden.

“Ce n’est pas fini”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si la décision de la Cour suprême de vendredi l’obligerait à voter pour les législateurs favorables à l’avortement lors des élections de mi-mandat, Chance a déclaré qu’elle n’était pas inquiète pour novembre.

“Je m’inquiète pour les femmes de l’Arkansas”, a déclaré Chance, faisant référence à l’un des États où l’avortement n’est plus accessible et s’il est pratiqué, il est passible de 10 ans de prison. La seule exception est si la vie de la mère est en danger à cause de la grossesse.

“Je ne m’inquiète pas pour novembre parce qu’en ce moment, les femmes sont contraintes à la maternité”, a-t-elle ajouté.