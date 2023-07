Je suis sans-abri, j’ai donc emménagé dans une grotte – mais mes voisins multimillionnaires veulent que je parte parce que je ‘gâche leur vue’

Un SDF vivant dans une grotte dit à ses voisins multimillionnaires qu’il est parti pour leur gâcher la vue.

Awhi a emménagé dans l’ancienne structure en face de riches propriétaires dans la ville balnéaire exclusive de Mount Maunganui en Nouvelle-Zélande pendant le verrouillage.

Le sans-abri Awhi vit dans une grotte dans l’une des régions les plus riches de Nouvelle-Zélande Crédit : Stuff Limited

L’homme de 64 ans avait dormi dans la rue dans un parc local avant d’être déplacé lorsque les restrictions ont augmenté en 2020.

Lui et le petit chien Soxs ont décoré l’habitation avec des tapis à motifs, et des petites voitures avec des ours en peluche laissés à la plage par les enfants ont été placées à l’entrée de la grotte.

Certaines étagères contiennent des articles de style garde-manger tels que des conserves, des tasses et d’autres vaisselle dans une configuration de cuisine miniature.

Un stand-up paddle a été posé sur une table pour plus d’intimité, car il se trouve à deux pas de l’une des plages les plus célèbres du monde.

Mais son mode de vie simple rend fous les voisins millionnaires, selon l’homme maori.

Awhi a déclaré que les riches habitants ont organisé des réunions pour le faire expulser de la grotte, autrefois utilisée comme école de sculpture, et ont également demandé l’aide du député de Tauranga, Simon Bridges.

Il a dit à Stuff : « Ils sont tous millionnaires ici.

«Ils préfèrent me faire sortir d’ici. Ils ont eu une réunion des résidents à propos de ma présence ici.

« Ils ont eu un truc avec le député de Tauranga, il est monté au conseil. »

Bridges a confirmé que des habitants furieux l’avaient contacté pour se plaindre du fait que les copains d’Awhi buvaient et faisaient la fête jusqu’au petit matin.

Il a dit: « Ce n’est pas tant Awhi, me disent-ils, mais ce sont plutôt les copains et les parasites qui arrivent – l’alcool, les fêtes, le bruit … les graffitis, les effractions sur les chantiers à proximité – même les incendies. »

Le député a ajouté: « Si j’avais quelques millions de dollars d’hypothèque là-bas, je pourrais ressentir la même chose.

« Je reconnais que c’est complexe et nous ne voulons pas manquer de compassion ici. C’est triste à tous les niveaux.

« Vous avez les propriétés les plus chères de Nouvelle-Zélande en dehors d’Auckland, confrontées au sans-abrisme et aux problèmes sociaux. »

Mais, bien que la police ait été appelée à plusieurs reprises, Awhi a déclaré qu’ils étaient « arrivés à un accord ».

Le dormeur à la rue a déclaré que les autorités pouvaient « gémir et gémir » mais qu’il ne serait pas expulsé.

Si j’avais quelques millions de dollars d’hypothèque là-bas, je ressentirais peut-être la même chose. » Le député de Tauranga Simon Bridges

Et, le conseil a dit « comme il est sans abri, nous ne pouvons pas le déplacer ».

« Il n’y a pas de logement là-bas, mon pote. C’était le seul endroit où je pouvais trouver un abri, dans la roche », a ajouté Awhi.

« Cela peut sembler assez sinistre, mais pour moi, ce n’est qu’un abri, un endroit où rester au chaud. »

Awhi, qui travaillait dans la foresterie et comme maçon, a raconté comment il s’est retrouvé sans abri.

« Ma famille était d’ici. Je suis allé à l’école, je suis parti, je me suis marié, j’ai eu des enfants, ma mère est morte, alors je suis rentré à la maison », a-t-il expliqué.

« Les choses n’ont pas fonctionné à la maison, alors j’ai juste repris la route. »

Mais l’optimiste de 64 ans a déclaré qu’il était satisfait de l’endroit où il se trouvait et qu’il aimait faire un tour sur un vieux vélo BMX deux fois par jour.

« Je ne vais pas vivre éternellement, mais j’aimerais rester aussi longtemps que possible, jusqu’à ce que le moment vienne », a-t-il déclaré.

« Je me lève le matin, le soleil brille et je suis toujours au-dessus du sol. »

Cela vient alors que la charité pour les sans-abri, Under the Stars, a également Awhi sur son radar.

La coordinatrice Laura Wood a déclaré: « J’ai entendu dire qu’il y avait un gars qui vivait dans une grotte, et nous sommes allés déposer de la nourriture.

« Il a l’air très sympathique – il a un espace génial là-bas. »