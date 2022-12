Je suis Ruth : qui joue dans le drame de Channel 4 ?

I AM Ruth est le dernier épisode de Channel 4 de la série d’anthologies dramatiques I Am, nominée aux BAFTA et dirigée par des femmes.

Ce scénario fictif captivant se concentre sur les dangers de la parentalité à l’ère des médias sociaux et l’effet que cela a sur les jeunes et leur santé mentale.

Pennsylvanie

I am Ruth de Channel 4 raconte une histoire de la crise endémique de santé mentale qui touche les jeunes[/caption]

Qui est dans le casting de Suis-je Ruth ?

Kate Winslet

Éclaboussure

Kate Winslet joue le rôle de Ruth[/caption]

L’actrice primée aux Oscars Kate Winslet jouera le rôle de Ruth.

Non seulement l’actrice a joué dans la production, mais elle a également travaillé aux côtés du cinéaste lauréat du BAFTA Dominic Savage pour développer et co-écrire l’histoire honnête et authentique derrière Je suis Ruth.

Dans son dernier rôle, Kate incarnera une mère de deux enfants de la classe moyenne qui fait de son mieux pour aider sa fille adolescente Freya – qui a développé une dépendance vraiment destructrice aux médias sociaux.

La fille à l’écran de Kate, Freya, sera en fait jouée par sa fille dans la vraie vie – Mia Threapleton.

Parlant de je suis Ruth, Kate a déclaré: «Je veux que le public en retire un sentiment d’empathie pour leurs propres situations. C’est ce que nous voulions faire, mettre en lumière quelque chose qui est endémique chez les adolescents en ce moment.

“Presque tous les parents d’adolescents à qui je parle disent” Oh mon Dieu, ces téléphones et les réseaux sociaux, comment les empêchez-vous de le faire ?”. Les parents sont absolument incapables de savoir comment contrôler, aider, créer des limites autour de cela – l’ont-ils, ne l’ont-ils pas, comment l’arrêter ? Les gens ne savent tout simplement pas quoi faire.

“Et donc je pense que raconter une histoire qui couvre toutes ces choses, et certaines d’entre elles sont très très difficiles, donne, espérons-le, aux gens l’occasion de lever la main et de dire” c’est nous, c’est moi, c’est ce qui m’arrive et en fait si c’est extrême alors notre situation l’est aussi, peut-être que nous devons essayer et ne pas avoir peur de la réparer ».

“C’est ce que j’espère qu’ils retiendront.”

Kate’s a également joué dans un certain nombre de films notables, notamment le succès au box-office Titanic, The Holiday, Hamlet, Iris, Labor Day, Divergent et Avatar: The Way of Water.

Mia Threapleton

Mia Threapleton a été choisie pour Je suis Ruth en tant que Freya – la fille de Ruth.

Le scénario de Mia la verra jouer une jeune fille de 17 ans qui est lentement rattrapée par l’ère des médias sociaux et qui se replie de plus en plus sur elle-même.

Suivant les traces de sa mère, Mia est également entrée dans le monde du théâtre et a joué dans un certain nombre de projets estimés à ce jour.

Il s’agit notamment du drame d’époque A Little Chaos d’Alan Rickman, acclamé par la critique, du thriller surnaturel Shadows et de l’adaptation de Dangerous Liaisons par Starz.

Il a également été annoncé que Mia jouera dans le drame très attendu du XIXe siècle The Buccaneers pour Apple TV +.

Parlant de travailler aux côtés de sa mère, Mia a déclaré: «C’était la première fois que nous travaillions ensemble. Elle est ma mère depuis 21 ans mais nous n’avons jamais travaillé ensemble et c’était vraiment amusant en fait.

“C’était vraiment très amusant et vraiment agréable.”

Qui d’autre est dans le casting ?

Aux côtés du duo mère-fille, figurent également :

Joe Anders

Royce Pierreson

Séroca Davis

Laverne Antrobus

Suzy Charlton

Simon Kingsley Pallant

Quand est-ce que je suis Ruth sur Channel 4 ?

Je suis Ruth sera diffusé sur Channel 4 le jeudi 8 décembre 2022 à 21h et se terminera à 23h.

Il sera également disponible pour regarder en ligne sur All4 – où vous pourrez également rattraper et diffuser les épisodes précédents de la série I Am.