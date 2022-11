Je suis resté MÉCONNAISSABLE après un incroyable défi de transformation de la musculation de 210 jours – mes fans ont été stupéfaits

Un fanatique de FITNESS est resté méconnaissable après une incroyable transformation de 210 jours en musculation.

Claire Hall, qui compte plus de 14 000 fans sur TikTok, s’est lancée dans un impressionnant parcours de remise en forme de six mois, le terminant par sa première compétition de musculation.

Claire Hall s’est lancée dans un parcours de remise en forme impressionnant avant sa première compétition 1 crédit

Les fans ont été stupéfaits par l’incroyable transformation en un peu plus de six mois 1 crédit

Claire a documenté ses progrès sur TikTok, partageant des clips de sa levée de poids en salle de sport et comptant ses calories pour rester en forme.

Dans sa vidéo la plus regardée, qui compte plus de cinq millions de vues, on peut la voir montrer son corps le premier jour du voyage avant de passer à un clip d’elle sur scène le jour 210.

Dans le premier clip, on la voit poser dans un haut court et un short violets, associés à des talons argentés scintillants.

Claire passe ensuite à une vidéo d’elle en compétition sur scène à Natural Bodybuilding Australia dans un minuscule bikini rouge.

Elle a légendé la vidéo: “Jour 1 à 210, nous l’avons fait sur scène bébé.”

Ses fans ont été stupéfaits par la transformation étonnante.

Des centaines de personnes ont laissé des commentaires sur ses vidéos, louant son engagement “absolument incroyable” et son travail acharné.

« Irréel », a dit l’un d’eux.

Un autre a commenté: “Je suis époustouflé! Ce sont des objectifs.”

Un troisième a écrit: “Le travail acharné et le dévouement ont porté leurs fruits, bravo.”

Un quatrième a déclaré: “Vous êtes une telle source d’inspiration … de merveilleux progrès.”

Mais beaucoup de ses abonnés ne pouvaient pas croire que la vidéo montrait la même personne car ses tatouages ​​​​avaient “disparu”.

Un adepte a dit: “Ce n’est pas toi sur scène.”

Claire a répondu directement au commentaire dans une autre vidéo et a partagé des photos de ses coulisses où ses tatouages ​​sont clairement visibles.

Elle a dit que l’éclairage “dur” de la scène signifiait qu’ils étaient difficiles à repérer – mais a assuré à ses partisans que c’était bien elle.

“C’est moi, j’espère que ça éclaircira”, a-t-elle déclaré.

Claire a partagé plus de vidéos de la compétition avec ses abonnés, y compris des extraits des coulisses de son entraînement avant de monter sur scène.

Elle a également révélé qu’elle ne s’entraînait jamais plus d’une heure par jour, mais qu’elle s’entraînait cinq jours par semaine.

