Je suis rentré tôt des vacances grecques avec mes fils parce qu’il faisait trop chaud – notre hôtel était comme un four géant et c’est agréable d’être de retour au Royaume-Uni pluvieux, humide et froid

Une mère britannique a abandonné ses vacances en Grèce et est rentrée au Royaume-Uni trois jours plus tôt avec ses deux fils car il faisait trop chaud alors que la canicule incessante Charon continue de cuire la Méditerranée.

Sally Urwin, 49 ans, et ses deux fils, âgés de 16 et 13 ans, ont décidé d’écourter leurs vacances à Rhodes après que les températures aient dépassé les 40°C.

Sally s’est plainte que leur hôtel sur l’île grecque se soit transformé en un « four géant » à cause de la chaleur étouffante – et a déclaré que c’était « agréable d’être de retour dans un Royaume-Uni pluvieux, humide et froid ».

L’auteur avait atterri à Rhodes mercredi pour ce qui devait être une semaine de vacances reposantes, mais la canicule « suffocante » les a obligés à passer toute la journée dans leur hôtel.

Sally, de Matfen, Northumberland, a déclaré: «C’était étouffant. J’ai travaillé au Texas et partout dans le monde, mais c’était étouffant. Cela vous a fait vous sentir faible et étourdi.

Sally a décrit être à la plage de Rhodes comme « insupportable » à cause de la chaleur

« Cela pourrait vous faire sentir mal et nous avons perdu l’appétit – nous ne pouvions pas manger beaucoup. »

La chaleur est devenue si insupportable à 43 ° C que Sally a réservé un vol de retour tôt et a atterri dimanche dans un Royaume-Uni pluvieux – trois jours avant leur retour.

« C’était agréable d’être de retour au Royaume-Uni – il pleut, il fait humide et il fait froid, c’est rafraîchissant d’être de retour », a déclaré Sally.

La mère de deux enfants, dont le mari Steve – un agriculteur – était resté à la maison au lieu d’aller à Rhodes, a déclaré que les températures étaient d’environ 43 ° C lorsqu’ils ont quitté Rhodes.

Elle a dit que le seul moment supportable de la journée où les températures étaient suffisamment basses pour quitter l’hôtel était entre 6h30 et 8h et après 19h.

Sally a déclaré: «Il faisait au moins 43 ° C au moment de notre départ. La façon dont l’hôtel a été conçu était entièrement en faux marbre et ressemblait à un four géant.

Après avoir publié son expérience en ligne, elle a déclaré que les trolls sur Internet avaient suggéré qu’elle n’avait «jamais été à l’étranger auparavant» ou que c’était «juste un été normal» – mais Sally n’est pas d’accord.

Sally a déclaré: «Quand nous sommes arrivés, il faisait chaud. J’ai eu beaucoup de vacances chaudes, mais il faisait de plus en plus chaud.

«Nous étions tous couverts de crème solaire et la seule façon de rester au frais était de nous asseoir dans l’eau.

« Les enfants s’ennuyaient tellement parce que nous ne pouvions rien faire. Je me sentais un peu inquiet pour certains des Britanniques les plus âgés, certains étaient un peu fragiles et ne sortaient pas du tout.

Les touristes de toute la Méditerranée ont été invités à rester à l’intérieur et à éviter la plage pendant les heures les plus chaudes de la journée, les experts avertissant que les températures pourraient battre le record de 48,8 ° C et présenter un risque pour la santé des vacanciers.

Les touristes britanniques et les habitants du sud de l’Europe, dont l’Italie, la Grèce et l’Espagne, sont avertis par les Nations Unies des dangers mortels du soleil brûlant après que des dizaines de personnes se sont effondrées et se sont évanouies à cause de la chaleur.

Sally a déclaré que la chaleur étouffante qu’elle a connue à Rhodes l’a amenée à réserver ses futures vacances méditerranéennes pour mai, alors qu’il ne fera pas aussi chaud.

Elle a déclaré: « À l’avenir, si j’allais quelque part dans le sud de l’Europe, j’irais en mai et j’éviterais juillet et août. »

« Surtout avec les enfants, je vais certainement changer mes plans à l’avenir et éviter les endroits comme ça à cette période de l’année. »

Cela survient alors que l’agence météorologique des Nations Unies a averti que les températures dans le sud de l’Europe pourraient même battre le record de 48,8 ° C établi en Sicile en 2021, alors que des scientifiques désespérés exhortaient le public à comprendre le » péril » auquel le monde est confronté en raison du changement climatique.

Le climatologue de la NASA, Peter Kalmus, a averti: “ La plupart des gens ne savent toujours pas dans quel péril ils se trouvent. Le seul moyen de sortir de ce cauchemar de chaleur est de mettre fin aux combustibles fossiles dès que possible ».

On craint de plus en plus que la chaleur, qui a déjà fait des morts en Italie, ne provoque une augmentation du nombre de décès. « Les vagues de chaleur sont vraiment un tueur invisible », a déclaré aujourd’hui Panu Saaristo, chef d’équipe de l’unité de santé d’urgence de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. « Nous connaissons des températures de plus en plus chaudes pendant de plus longues périodes chaque été ici en Europe. »

En réponse à la chaleur potentiellement record, les équipes de la Croix-Rouge en Italie surveillent les personnes âgées par téléphone tandis qu’en Italie, elles se sont tournées vers les médias sociaux pour dire aux gens de ne pas laisser d’animaux ou d’enfants dans des voitures garées.

En Grèce, des volontaires ont distribué de l’eau potable, tandis qu’en Espagne, ils ont rappelé aux gens de se protéger de la fumée des incendies qui ravagent le pays.