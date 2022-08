Je suis rentré chez moi et j’ai trouvé un énorme TROU de 15 pieds devant ma maison – maintenant je ne peux même plus sortir de ma porte d’entrée, c’est ridicule

UNE FAMILLE a raconté comment ils se sont retrouvés avec un énorme trou de 15 pieds à l’extérieur de leur maison après qu’une compagnie d’électricité a installé un port de recharge de voiture à côté.

Pete Matthews a déclaré que son jardin de devant ressemblait à “Beyrouth” tandis que l’allée de son voisin était restée immaculée après l’installation de la nouvelle prise de courant pour leur voiture électrique.

Pete Matthews sur son allée qui a maintenant une tranchée de 15 pieds Crédit : BNPS

La scène que Pete et Coleen ont découverte après être rentrés d’un enterrement Crédit : BNPS

Pete a dit que son jardin de devant ressemblait à “Beyrouth” Crédit : BNPS

Le Scottish and Southern Electricity Network a laissé des barrières autour du trou de 15 pieds sur 3 pieds dans le sol 12 semaines après la fin des travaux.

M. Matthews, 59 ans, et sa femme Colleen, 42 ans, ont du mal à entrer et à sortir de leur porte d’entrée tandis que le facteur doit laisser leur poste sous une brique car il ne peut pas accéder à leur boîte aux lettres.

Le couple réclame leur téléviseur de 5 000 £ spécialement intégré dans leur mur et leur douche de 800 £ a également éclaté en raison d’une surtension lorsque des ouvriers ont allumé le courant après l’avoir coupé.

M. Matthews vit dans une maison jumelée à Poole, dans le Dorset, mais l’approvisionnement en électricité des deux propriétés est de son côté.

Il a déclaré que son voisin l’avait averti en avril qu’il faisait installer un port de recharge de voiture et que son lecteur pourrait devoir être déterré.

Mais le directeur de l’amélioration des affaires a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler de SSEN et n’avait pas donné l’autorisation de poursuivre les travaux.

Ce n’est que lorsque lui et sa femme sont rentrés chez eux après des funérailles familiales à Newcastle en mai qu’ils ont découvert un gros tas de gravats sur leur route.

Il a demandé à l’ingénieur d’arrêter les travaux afin qu’ils puissent être inspectés à la suite des dommages présumés à sa télévision et à sa douche.

Mais il dit que personne du SSEN n’est venu le voir et qu’ils n’ont pas réussi à remplir et à goudronner le lecteur.

Le père de trois enfants a déclaré: “Mon voisin a une belle voiture, une belle voiture électrique et une belle prise électrique, alors que ma maison ressemble à Beyrouth.

“J’ai eu 12 semaines pendant lesquelles je n’ai pu utiliser que les deux tiers de mon disque. J’ai huit barrières sur mon disque.

“Notre facteur met maintenant les lettres sous une brique parce qu’il ne peut pas accéder à la boîte aux lettres, c’est juste un cauchemar.

“J’ai l’impression que nous venons d’être rejetés par le SSEN, presque au point qu’ils disent” si nous ne leur répondons pas, ils s’en iront “.

“Nous n’avons pas eu de télévision depuis 12 semaines et nous avons dépensé 700 £ pour remplacer la douche.

“Lorsque nous avons fait venir un commerçant pour essayer de réparer la douche, il a dit que cela correspondait à une coupure de courant, puis à une surtension soudaine. Je ne crois pas aux coïncidences et nous n’avons eu aucun problème avant le début des travaux.

“Cela remonte au début du mois de mai. Nous habitons une propriété jumelée et notre voisin souhaitait pouvoir recharger sa voiture depuis son domicile.

“L’électricité vient de notre côté. Elle a dit que SSEN serait certainement en contact mais nous n’avons rien entendu.”

En plus du tas de gravats de 4 pieds et de la tranchée «énorme», il a dit qu’il y avait aussi de la peinture en aérosol et une grande fissure dans le mur de son lecteur.

M. Matthews a déclaré qu’il avait été ignoré à plusieurs reprises et passé de pilier en poste par le service des plaintes du SSEN à cause du gâchis.

Ils lui ont finalement envoyé un e-mail affirmant qu’ils avaient proposé de visiter le site avant l’exécution des travaux mais qu’il n’avait pas répondu à la demande.

Il a dit qu’ils lui avaient également dit qu’ils n’étaient plus obligés de terminer les travaux.

Judy Butt, une conseillère locale, a qualifié la situation de “scandaleuse” et a déclaré qu’elle n’avait pas reçu de réponse lorsqu’elle avait demandé une solution au SSEN.

Un porte-parole de SSEN a déclaré au Sun: “SSEN continue de dialoguer avec M. Matthews pour résoudre cette situation et s’excuse pour tout inconvénient causé.”