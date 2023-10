Kabaddi a toujours eu des liens étroits avec le peuple indien et aujourd’hui, ce sport compte des millions de fans dans le monde entier. Avec l’avènement de la Pro Kabaddi League, le jeu a atteint un autre niveau au cours des neuf dernières années alors que les organisateurs de la ligue ont brillamment présenté le sport pour la télévision en introduisant des innovations uniques dans le jeu et, plus important encore, les joueurs sont passés à sont devenus des modèles au cours des neuf dernières saisons de PKL.

SUIVEZ LES MISES À JOUR EN DIRECT ICI : PAK vs SA, Coupe du monde ICC EN DIRECT

Alors que la Ligue Pro Kabaddi est sur le point de terminer sa dixième saison historique cette année, il est temps de célébrer ce glorieux voyage. Alors que nous nous dirigeons vers cette édition historique, PKL reviendra sur certains des moments les plus importants à travers la série de contenu Special Memories de PKL MVP. Chacun des joueurs ayant remporté le prix du joueur le plus utile expliquera comment PKL a changé sa vie.

L’un des joueurs de Kabaddi les plus appréciés du pays, Pardeep Narwal, est l’un des raiders les plus meurtriers du jeu et a marqué de nombreux points chaque saison. Pardeep est actuellement le raider avec le plus de points de raid dans l’histoire du PKL avec 1568 points de raid en 153 matchs à son actif. Narwal, qui s’est présenté pour les UP Yoddhas lors de la saison 9, a été retenu pour la saison à venir.

En repensant aux saisons précédentes, Narwal, qui a remporté le prix du joueur le plus utile lors des saisons 4 et 5, a déclaré : « PKL au cours des 9 dernières années a vraiment changé nos vies et nos carrières. PKL a aidé et fait en sorte que davantage de personnes nous connaissent désormais, et cela nous a beaucoup apporté.

Coupe du Monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Après avoir pris le train du PKL lors de la saison 2, Narwal a diverti les fans et stupéfié les défenses adverses avec régularité, et avant l’emblématique 10e saison, il a ses œillères et se concentre sur le premier prix.

« La saison 10 devrait être une étape importante et nous nous attendons tous à ce que le tournoi soit formidable. C’est une grande année pour le tournoi et c’est fantastique que nous retournions dans les 12 villes pendant la compétition », a-t-il déclaré.

En parcourant le passé jusqu’à ses saisons les plus emphatiques, le roi dubki, Narwal a déclaré: «Au moment où les quatrième et cinquième saisons sont arrivées, ma carrière avait déjà commencé décemment, et je faisais de mon mieux pour bâtir sur cela. L’un des principaux facteurs de succès que j’ai eu, ce sont les entraîneurs, ils m’ont vraiment beaucoup aidé et j’ai pu améliorer mon jeu grâce à leurs apports. Ma famille, en particulier mon père, m’a beaucoup soutenu au cours des premières années, et cela a également été un grand coup de pouce personnellement.

Au cours de la saison 4, Narwal a récolté 133 points, tandis que la saison suivante, il a vraiment augmenté son score, repartant avec un total de 369 points, tous issus de mouvements offensifs. Narwal n’a pas vraiment regardé en arrière après cela et a été l’un des raiders les plus efficaces du tournoi.

La 10e édition de la Pro Kabaddi League devrait débuter le 2 décembre 2023 à Ahmedabad.