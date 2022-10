Je suis ravi du Google Pixel 7 Pro. Voici pourquoi

Lors de son lancement l’année dernière, j’ai appelé Pixel 6 Pro de Google “le meilleur téléphone Android que vous pouvez acheter” dans mon avis. Je lui ai même décerné le très convoité prix CNET Editors ‘Choice. Pourquoi? Parce que sa combinaison d’interface élégante, de performances décentes et de superbes caméras – sans parler de son prix plus abordable – en a fait un superbe téléphone Android phare polyvalent.

Très prochainement Google lancera le suivi. Les Pixel 7 et 7 Pro devraient apparaître au Un événement Made by Google prévu jeudi à New York.

Mais Google a un combat entre ses mains, avec le nouveau i d’AppleTéléphone 14 et 14 Pro offrant de superbes performances et excellents appareils photo. Et, bien sûr, Galaxy S22 de Samsung la gamme offre une technologie de pointe à tous les niveaux. Et bien que je ne m’attende pas à une transformation totale de la ligne Pixel, il y a certains éléments sur lesquels je suis déjà ravi d’en savoir plus.

Alors plongeons dedans.

Puce Google Tensor de deuxième génération

Google a équipé les Pixel 6 et 6 Pro de son propre processeur maison, nommé Tensor. C’était une grande décision de créer ce type de technologie en interne, plutôt que d’utiliser simplement une puce d’un fabricant comme Qualcomm. Google voulait créer une puce particulièrement adaptée à l’IA et à l’apprentissage automatique – des fonctionnalités logicielles qu’il utilise de plus en plus dans Android, comme l’outil de suppression d’objets Magic Eraser dans l’appareil photo.

C’est bien beau, mais les performances réelles sur le papier n’étaient que correctes, avec des concurrents comme Samsung sur Apple lors des tests de référence. Et bien sûr, les références n’ont pratiquement aucun sens dans le monde réel, mais cela a donné l’impression que la série Pixel 6 n’était pas tout à fait à la hauteur de ses rivaux, et c’est dommage pour un téléphone phare majeur.

Andrew Lanxon/Crumpe



Google n’a pas dit grand-chose sur ce que nous pourrions attendre d’une puce Tensor de deuxième génération, mais une augmentation de la vitesse fera probablement partie de l’histoire. Mais il ne s’agit pas seulement de performances brutes. Google a eu le temps d’affiner ses processeurs, et nous pouvons voir des avantages supplémentaires à l’apprentissage automatique, rendant les tâches existantes comme la traduction linguistique en temps réel encore meilleures ou même permettant de nouvelles applications que nous n’avons pas encore vues.

Améliorations d’un appareil photo déjà excellent

J’ai adoré l’appareil photo du Pixel 6 Pro. Son objectif principal pouvait prendre des images éclatantes et magnifiquement exposées, tandis que son zoom optique 4x était idéal pour se rapprocher de l’action. C’est l’un des meilleurs appareils photo pour téléphone, ce qui signifie que le Pixel 7 Pro devrait déjà démarrer sur les chapeaux de roue.

Google



Les images que nous avons vues des téléphones montrent une configuration de caméra arrière presque identique, avec deux caméras sur le Pixel 7 de base et trois sur le 7 Pro. Je m’attends donc, bien sûr, à la gamme habituelle de zooms ultra-larges et standard et de zoom téléobjectif sur le téléphone. Mais j’espère qu’il y a eu du bricolage – ou même du nouveau matériel – pour rendre ces caméras encore meilleures. J’aimerais voir un capteur d’image plus grand sur l’appareil photo principal, par exemple, pour une meilleure plage dynamique, et j’aimerais même voir une plage de zoom téléobjectif plus longue – peut-être même une qui rivalise avec le superbe zoom optique 10x de le Samsung Galaxy S22 Plus.

Même si le matériel reste fondamentalement le même, je m’attends à ce qu’il y ait une discussion continue sur la façon dont la photographie informatique et l’IA de Google dans ses appareils photo – aidés par la nouvelle puce Tensor 2 – permettront des tons de peau plus naturels, une meilleure faible lumière performances et éventuellement une stabilisation améliorée pour la vidéo.

Google



Un design frais et élégant

J’ai aimé le look de la série Pixel 6. La barre de caméra à l’arrière a donné aux téléphones un look unique qui les distingue bien des nombreux combinés d’apparence simple que nous avons tendance à voir ces jours-ci. J’ai même apprécié les tons orange subtils de la palette de couleurs “plutôt ensoleillée”. J’ai donc été ravi lorsque j’ai vu les premières images de Google qu’il n’avait pas trop gâché une bonne chose.

La barre de caméra est là, mais elle a été transformée d’une dalle vitreuse noire en une bande d’aluminium recyclé à l’aspect élégant qui se fond parfaitement avec le contour en aluminium.

Nous nous attendons également à des tailles similaires à celles d’avant ; 6,4 pouces pour le Pixel 7 et 6,7 pouces pour le 7 Pro. Ce n’est pas un grand changement de conception, bien sûr, mais le Pixel 6 était déjà un énorme changement par rapport au Pixel 5 qui l’a précédé. Et Google n’a vraiment pas besoin de revoir la conception pour l’instant. Sur la base des images, les ajustements subtils et l’utilisation de l’aluminium ont abouti à un superbe kit que j’ai hâte de mettre entre mes mains.