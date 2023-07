Je suis psychologue et voici ce que ton béguin pour le savon dit de toi

EASTENDERS, Coronation Street, Emmerdale et Hollyoaks font vibrer le public tous les soirs, mais ce sont leurs personnages qui font battre le cœur.

Ici, la psychologue Emma Kenny révèle exactement ce que votre béguin pour le savon dit de vous.

Phil Mitchell (EastEnders)

Si votre cœur bat plus vite pour Phil, alors vous êtes quelqu’un qui respecte les figures d’autorité traditionnelles et un faible pour les personnes à l’extérieur robuste.

Cela indique que vous êtes pragmatique et que vous appréciez les interactions authentiques plutôt que le charme superficiel. Comme Phil est pragmatique, vous êtes probablement quelqu’un qui apprécie l’honnêteté et la franchise.

Une touche de défi envers les attentes de la société se cache également en vous. Vous voyez le côté vulnérable de Phil caché derrière son extérieur dur et cela indique votre nature empathique et compréhensive.

Vous n’êtes pas étranger aux défis de la vie et n’avez pas peur de les affronter de front, tout comme Phil.

Stacey Slater (EastEnders)

L’attrait de Stacey réside dans sa résilience et son courage, ce qui en fait un béguin pour elle, signe de votre appréciation pour ceux qui refusent d’abandonner.

Vous appréciez le brut, réel émotion et graviter vers les gens qui portent leur cœurs sur leurs manches. Comme elle a fait face à de nombreuses difficultés, vous voyez la beauté de la résilience et de la croissance.

Cela suggère que vous êtes patient et compatissant, toujours prêt à soutenir ceux qui traversent leurs heures les plus sombres.

Avec un esprit fougueux et une loyauté inébranlable, Stacey incarne le type d’individu que vous admirez – farouchement protectrice, directe et sans vergogne elle-même.

Kim Tate (Emmerdale)

Si Kim Tate est votre béguin pour le savon, il est clair que vous aimez le pouvoir, l’ambition et juste un soupçon de danger.

Comme Kim est elle-même sans vergogne, vous êtes probablement quelqu’un qui admire la confiance et la capacité de commander une pièce.

Cela indique que vous êtes un peu un preneur de risques, quelqu’un qui s’épanouit dans des situations imprévisibles et qui n’est pas facilement intimidé.

Comme Kim, vous appréciez les bonnes choses de la vie, mais comprenez que la vraie richesse réside dans les relations et les expériences.

Cain Dingle (Emmerdale)

Écraser Cain Dingle, le bad-boy maussade au cœur d’or, en dit long sur votre personnage.

Vous êtes attiré par les personnes profondes et substantielles qui, malgré leur extérieur dur, sont profondément compatissantes.

Vous avez tendance à voir au-delà de la surface et à valoriser l’âme en dessous. Cela suggère que vous êtes empathique, compréhensif et que vous n’avez pas peur d’affronter les dures réalités.

Comme Caïn, vous avez un extérieur robuste, mais vous êtes également capable d’amour profond et de loyauté.

Adam Barlow (Coronation Street)

Le charme d’Adam réside dans son intelligence et sa nature rebelle. S’il est votre préféré, alors vous êtes probablement une personne qui s’épanouit dans un environnement de stimulation intellectuelle et qui apprécie une touche d’imprévisibilité.

Vous trouvez les histoires de rédemption et de croissance personnelle profondément attrayantes, faisant allusion à votre vision optimiste de la vie et des gens.

Comme Adam, vous pouvez être complexe et multidimensionnel, défiant souvent le statu quo et osant être différent.

Carla Connor (Coronation Street)

Le charisme et la complexité de Carla sont sans aucun doute attrayants. Si elle est votre béguin, cela suggère que vous admirez les personnes qui incarnent la force et l’indépendance.

Tout comme Carla, vous pourriez vous sentir mal interprété en raison de votre personnalité complexe. Vous comprenez que la vie n’est pas en noir et blanc, et vous n’avez pas peur d’embrasser le gris.

En tant que personne qui aime Carla, vous pouvez également faire preuve de résilience et de ténacité, toujours dépasser l’adversité et rebondir plus fort.

Roméo Nightingale (Holloaks)

Roméo, le romantique rêveur, pourrait être l’incarnation de votre partenaire idéal.

Si vous êtes attiré par lui, vous êtes probablement assez sensible et émotionnellement intelligent.

Comme Roméo, vous appréciez l’authenticité et la vulnérabilité émotionnelle.

Cela suggère que vous êtes ouvert d’esprit, compatissant et que vous n’avez pas peur de montrer vos sentiments.

Vous appréciez le courage qu’il faut pour dévoiler son cœur et croyez qu’il faut poursuivre ses désirs avec passion.

Mercedes McQueen (Hollyoaks)

Mercedes est l’incarnation du glamour et de l’audace, avec une force indéniable.

Avoir le béguin pour elle signifie que vous aimez le frisson de l’imprévisibilité et que vous appréciez le piquant de la vie.

Tout comme elle, vous avez peut-être le don inhérent de faire tourner les têtes partout où vous allez et de gérer les montagnes russes de la vie avec grâce.

Vous êtes probablement une personne résiliente, toujours prête à affronter l’inattendu et assez courageuse pour affronter le monde de front.

Cette affinité pour Mercedes fait allusion à un aspect vif, audacieux et plein de vie de votre personnalité.