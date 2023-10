Je suis propriétaire – voici les mesures drastiques que tous les locataires devraient prendre pour mettre fin à l’infestation de punaises de lit

Les PROPRIÉTAIRES ont exhorté les locataires à agir face aux craintes d’une augmentation des infestations de punaises de lit.

Les Britanniques luttent contre une paranoïa croissante selon laquelle le Royaume-Uni pourrait être frappé par une invasion de nuisibles nuisibles venus de France en auto-stop.

Un mendiant présumé au lit a été aperçu dans un bus à Manchester Crédit : Twitter/@mirxclealigner

Un insecte suspect a été aperçu rampant sur la jambe d’une femme sur le tube de la ligne Victoria Crédit : TikTok/@lassogold

Alors que de nouvelles observations dans les services de transports publics à Londres suscitent la panique, les locataires sont invités à agir.

Les propriétaires inquiets ont conseillé aux locataires de mettre leur literie « au congélateur » et de « vider leurs aspirateurs » s’ils soupçonnent que ces créatures se cachent dans leur propriété.

Les hôtels londoniens ont même commencé à demander à leurs clients s’ils avaient récemment voyagé en France, selon MailOnline.

Cela survient après qu’un petit insecte ait été aperçu en train de ramper sur la fenêtre d’un bus à Manchester cette semaine, quelques jours seulement après qu’une passagère du métro de Londres ait été horrifiée lorsqu’elle en a repéré un sur sa jambe.

La photo choquante du bug du bus a été partagée sur X avec la légende : « Faites quelque chose rapidement. »

FirstBus, qui exploite le service de transport public, a répondu : « C’est vraiment inquiétant à voir, et nous nous en excusons. »

Pendant ce temps, une passagère du métro de Londres a publié des images déconcertantes de ce qui semblait être une punaise de lit sur sa jambe.

Partageant l’incident sur TikTok, elle a déclaré : « Je m’occupe de mes propres affaires sur la ligne Victoria.

« Une putain de punaise de lit est sur ma jambe.

« Il a dit qu’il avait eu une bonne affaire sur l’Eurostar et qu’il se demandait si je pouvais le ramener chez lui.

« Réglez le problème Transport pour Londres. »

Un autre passager de la Northern Line a publié sur les réseaux sociaux ce qui semblait être des œufs de punaises de lit sur les sièges et a refusé de s’asseoir.

Ailleurs dans le pays, un conseil municipal du Bedfordshire a signalé un « nombre alarmant » d’appels concernant des infestations de punaises de lit.

Le Conseil de Luton a déclaré : « Le service de lutte antiparasitaire reçoit actuellement un nombre alarmant d’interventions sur les punaises de lit sur une base hebdomadaire.

« Un traitement réussi peut être un processus long et le conseil ne dispose pas de ressources illimitées pour lutter contre ce ravageur. »

Les craintes ont été exacerbées par le déplacement des fans de rugby en France pour la Coupe du monde, alors que l’Angleterre doit affronter les Fidji à Marseille dimanche.

Emmanuel Grégoire, adjoint au maire de Paris, a affirmé que « personne n’est à l’abri » d’une infestation.

Et, comme l’a rapporté le MailOnline, le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que la paranoïa croissante face à une infestation massive était une « véritable source de préoccupation ».

Selon le maire, Transport for London travaille avec le métro parisien pour trouver les meilleurs moyens de résoudre ce problème actuel.

Il a déclaré à PoliticsJOE : « C’est une réelle source d’inquiétude, n’est-ce pas ? Les gens s’inquiètent de ces bugs à Paris qui causent un problème à Londres.

« J’ai été en contact avec TfL la semaine dernière et ce week-end. Nous prenons des mesures pour nous assurer que nous n’aurons pas ces problèmes à Londres, en ce qui concerne le nettoyage régulier non seulement des métros et de nos bus, mais aussi des discussions avec l’Eurostar. aussi. »

Il a rassuré les Britanniques sur le fait que TfL « dispose de l’un des meilleurs » programmes de nettoyage en vigueur chaque nuit.

Même si le maire a confirmé qu’il ne pensait pas que Londres connaîtrait le même problème que Paris, il ne devrait y avoir « aucune complaisance de la part de TfL ».

David Cain, biologiste moléculaire et fondateur de Bed Bugs Ltd, a désespérément exhorté les Britanniques à vérifier régulièrement leurs lits pour détecter les parasites tenaces.

Il a déclaré à Sky News : « Il y a eu beaucoup d’attention, les gens s’inquiètent des punaises de lit venant de France.

« Mais la réalité est que nous avons déjà un problème suffisamment important au Royaume-Uni. »

L’expert est allé jusqu’à affirmer que « toutes les inquiétudes de Paris se produisent déjà à Londres ».

« Parce que le problème a explosé si rapidement au cours de la dernière décennie – ils sont désormais présents dans les espaces publics, les cinémas, les cabinets médicaux, les hôpitaux, partout, vous devez alors vérifier votre propre lit », a-t-il ajouté.

David a recommandé d’inspecter nos lits une fois par mois pour prévenir les épidémies.

Cependant, des doutes subsistent quant à savoir si les insectes qui circulent dans les vidéos récentes sont les redoutables punaises de lit qui envahissent Paris.

Richard Wall, de l’École des sciences biologiques de l’Université de Bristol, a déclaré à Metro que le ravageur repéré sur le Victoria n’était pas « assez plat » pour être une punaise de lit.

Il ne croyait pas non plus qu’il s’agissait d’une tique et a souligné que les punaises de lit sortaient normalement la nuit.

De plus, Adam Juson de la société de lutte antiparasitaire Merlin Environmental a déclaré au Daily Telegraph qu’il pensait que même si « ce n’est pas au-delà des limites du possible », cela « semble faux ».

M. Khan s’est dit inquiet, mais TfL faisait tout son possible pour garantir que l’infestation de punaises de lit en France ne se propage pas aux transports publics de Londres.

Un porte-parole d’Eurostar a déclaré la semaine dernière : « La sécurité et le bien-être de nos clients sont toujours notre priorité numéro un, et la présence d’insectes tels que les punaises de lit dans nos trains est extrêmement rare. »

Ils ont ajouté que tous les trains « sont nettoyés soigneusement et régulièrement », ce qui comprend un « nettoyage par injection et extraction d’eau chaude » « très efficace ».

Pendant ce temps, TfL a confirmé qu’elle continuait à « surveiller de près » la situation, mais n’était « au courant d’aucune épidémie à Londres ».

Un porte-parole de TfL a déclaré : « Nous continuons à mettre en œuvre nos mesures de nettoyage rigoureuses et approfondies qui ont fait leurs preuves pour garder l’intérieur et l’extérieur de nos trains propres. »

COMMENT REPÉRER SI VOUS AVEZ DES PUNAISES DE LIT

Selon le NHS, les punaises de lit peuvent être jaune foncé, rouges ou brunes.

Les ravageurs sont de forme ovale et ont à peu près la taille d’un pépin de pomme.

En tant qu’insecte, ils ont six pattes et deux antennes et mesurent environ 5 mm de long.

Il y aura également des taches provenant de leurs déchets, comme de petites éclaboussures d’encre trouvées sur votre matelas, votre canapé ou vos meubles.

Après s’être nourries, le corps des punaises de lit gonfle et prend une couleur rougeâtre à cause de leur dernier repas.

COMMENT SE DÉBARRASSER DES PUNAISES DE LIT

Le NHS conseille de contacter votre conseil local ou une entreprise de lutte antiparasitaire membre de la British Pest Control Association ou de la National Pest Technicians Association pour faire face à une infestation.

Voici ce que vous devez faire pour vous débarrasser des punaises de lit :

Si vous pensez avoir été infecté, la première chose à faire est de déshabiller votre lit et de laver les draps et les couvertures dans de l’eau à 60 °C, avant de les sécher au sèche-linge pendant au moins 30 minutes.

Mieux encore, s’en débarrasser complètement en les emballant dans des sacs poubelles et en les jetant dans une poubelle.

Assurez-vous de jeter votre matelas ou de bien l’aspirer, ainsi que votre tapis sous votre lit. Assurez-vous ensuite de sortir l’aspirateur et de jeter le contenu.

Étant donné que 30 % des punaises de lit vivent dans votre cadre de lit et votre tête de lit, il est essentiel que vous les nettoyiez également soigneusement.

Même si passer l’aspirateur éliminera les insectes eux-mêmes, il n’éliminera pas les œufs. Pour ce faire, vous devrez essuyer partout avec un bon pesticide.

L’odeur des huiles peut servir de moyen de dissuasion pour les éloigner de votre lit et peut être utilisée pour les tuer si elles sont pulvérisées directement sur le matelas.

Les huiles essentielles telles que l’eucalyptus, la menthe poivrée et la lavande sont les plus efficaces.

Même si cela peut aider à éloigner les punaises de lit de votre lit, il est toujours préférable de demander l’aide d’un professionnel, car l’infestation peut s’aggraver et se propager dans toute la maison.