Je suis propriétaire et j’en avais tellement marre que les gens abusent du parking de mon pub que j’ai introduit des frais – je m’en fiche si je perds des clients

UN PROPRIÉTAIRE en avait tellement marre que les gens abusent du parking de son pub qu’il a introduit des frais – et ne se soucie pas de perdre des clients.

Le propriétaire du North Yorkshire, qui n’a pas été nommé, dit qu’il en avait tellement marre des campeurs de nuit, des marcheurs et de quiconque sauf les clients utilisant le parking de son pub qu’il a fait installer une machine.

Le propriétaire dit qu’il a été “abusé quotidiennement” par des personnes qui voulaient utiliser son parking, mais ne soutenaient aucune de ses entreprises Crédit : Gazette du soir

Il a maintenant introduit des frais de stationnement – ​​mais a été critiqué Crédit : Gazette du soir

Il dit qu’il s’est également heurté à des “abus quotidiens” et à des jurons de la part de personnes qui voulaient se garer devant l’hôtel Fox and Hound à Slapewath mais qui n’ont pas soutenu l’entreprise.

Le propriétaire, de Huss Ltd, a déclaré que les problèmes avec les parkings gênants traînaient depuis cinq ans.

Huss Ltd possède également les bâtiments du café The Chase et du restaurant Retriever, qui se trouvent sur le même terrain que le pub, et le propriétaire a déclaré à Teesside Live qu’il n’avait jamais demandé aux locataires “de frais de service pour l’entretien, l’éclairage ou la sécurité” du parking.

Il a déclaré: “Les gens s’envolent, ils font le tour du dos quand il fait noir, jettent leurs ordures et partent en voiture.

“Les promeneurs de chiens avec sept ou huit chiens, même les camionnettes, s’arrêtent et les emmènent faire une promenade dans les bois, puis reviennent et repartent.

“Nous avons même un promeneur de chat. Il a un chat avec un sac sur le dos, il saute par-dessus la clôture et emmène le chat se promener au moins deux fois par semaine.

“Je l’ai confronté, il le fait toujours mais il se gare sur la route maintenant.

“Les gens partagent des voitures, ils déposent quelques voitures sur le parking puis prennent une troisième voiture et vont à Whitby, laissant leurs véhicules pour la journée.

“Les gens organisent des courses dans la région, ils ont installé une station de repos avec de l’eau dans notre parking.

“Nous sommes au milieu de The Cleveland Way, c’est un endroit parfait. Nous gérons un hôtel ici mais les gens se garent toujours dans leurs camping-cars et dorment pour la nuit. Il y a un camping au coin de la rue.

“Parfois, les gens laissent leur voiture pendant deux ou trois jours. Je pourrais continuer encore et encore”.

Mais, les clients et les habitants de Guisborough ont maintenant critiqué Huss Ltd en disant que c’était une mauvaise affaire, une “arnaque lucrative” et pourrait entraîner davantage de congestion dans le hameau déjà occupé.

Le propriétaire nie que les frais soient une arnaque lucrative, après avoir cédé le parking à la société de gestion Creative Carpark Solutions, qui utilise des caméras et des distributeurs de billets.

Un client du café a déclaré: “Très surpris après ma visite à midi aujourd’hui de voir que le propriétaire semble penser que faire payer le stationnement dans le parking du pub est une bonne idée.

“Apparemment pour empêcher les promeneurs de quitter leurs véhicules et de ne pas utiliser les installations. J’aurais pensé une façon très négative de faire des affaires.”

Certaines personnes disent que c’est une arnaque pour gagner de l’argent et que je suis cupide, ce qui est injuste. Propriétaire

La société a nié avoir réalisé un profit sur les nouveaux frais, affirmant que malgré une petite contribution de la société de stationnement, elle est “toujours à perte” après les coûts de maintenance.

Il a ajouté: “Mes locataires sont inconscients, c’est moi qui cours en étant stressé.

“Je me suis levé et j’ai attendu des gens qui n’entraient pas dans le pub et j’ai dit” allez maintenant, nous sommes une entreprise, s’il te plaît, ne prends pas le mickey “.

“C’est un parking privé, un terrain privé. Les gens ne savent pas combien de fois j’ai fait enlever les ordures, ni les disputes au quotidien, les gens jurent.”

Les clients peuvent se garer gratuitement pendant la première demi-heure, avec un supplément de 2 £ pour l’heure suivante et 1 £ pour la suivante.

Les clients de l’hôtel sont exemptés et il y a deux places gratuites pour les détenteurs du Blue Badge.

Le bar restaurant Retriever déduit également le coût du stationnement pour les clients qui présentent leurs billets.

Le propriétaire a ajouté: “Certaines personnes disent que c’est une arnaque lucrative et que je suis cupide, ce qui est injuste.

“Ça fait mal, je suis une personne qui a des sentiments. Je dois encore faire les nids de poule, les factures d’électricité, je vais encore être déboursé après tout ça.

“S’il n’y avait pas eu d’abus, je ne le ferais pas. Cela vous brise le cœur.

“J’ai acheté cet endroit quand il a été fermé, je l’ai sauvé, j’ai ramené l’endroit à cinq étoiles. Maintenant, les trois entreprises sont là et ça tourne au ralenti.

“C’est un endroit animé dans un bon emplacement. Si vous allez à Roseberry Topping, vous payez pour vous garer, je suis atteint d’un cancer depuis cinq ans, je paie pour me garer à l’hôpital.

“C’est gratuit de se garer dans la rue, si les gens veulent le parking, ils paient une somme modique.”

Huss Ltd a également défendu une décision de bloquer l’accès au green du village, qui se trouve sur leur terrain.

Un critique des frais de stationnement a déclaré: “[Huss Ltd] cherchait un permis de construire pour des bornes de recharge de voitures et un kiosque sur le green.

“La demande a été rejetée. Lors de l’audience, ils ont déclaré que si elle n’était pas approuvée, ils arrêteraient l’accès au green.

“Ils ont verrouillé les portes et érigé des barrières. Plus récemment, ils ont de nouveau soumis des plans pour exactement la même chose.

“[The new parking charges] entraînera une congestion totale dans le petit hameau déjà très fréquenté. Surtout les jours de découpe.

“De plus, les bois voisins ont des incendies profonds, ce qui signifie que les pompiers ont besoin d’un accès régulier.”

Le propriétaire a ajouté : “C’est le meilleur endroit pour un chargeur de VE, c’est un endroit parfait.

“Nous avons besoin de plus de bornes de recharge pour véhicules électriques et j’essaie de faire quelque chose qui profite à la communauté.

“De plus, si les gens observaient les doubles lignes jaunes, il n’y aurait pas d’obstacles et les camions de pompiers trouveraient cela plus facile – ils sont là pour une raison.”