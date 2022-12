Je suis propriétaire d’une petite entreprise, les grèves des chemins de fer m’ont déjà coûté 50 000 £ – cela nous paralyse tous

SUR QUELLE planète vit Angela Rayner, l’instigatrice de gauche ?

Dans une déclaration bizarre hier sur l’escalade dramatique des grèves ferroviaires au cours de la période des fêtes, le chef adjoint du parti travailliste a déclaré que le patron du syndicat militant Mick Lynch avait été “incroyablement raisonnable” pendant le conflit.

Elle ne pouvait pas être plus trompée. Loin de faire preuve de retenue, Mick Lynch et ses copains du syndicat Rail, Maritime and Transport usent impitoyablement de leurs muscles pour infliger une misère généralisée à leurs propres fins égoïstes.

Leurs méthodes sont aussi cruelles que leur timing. Noël est censé être la saison de la bonne volonté, mais pour les tyrans cyniques du RMT, c’est l’occasion de rançonner le public britannique et de faire chanter les compagnies ferroviaires.

De vrais dégâts

Lynch est un retour aux jours sombres des années 1970, lorsque les patrons syndicaux ont paralysé le pays avec leurs revendications salariales extravagantes et leur dépendance aux arrêts de travail.

Toute son approche est construite sur la tromperie et le mépris. Il y a quelques semaines à peine, dans une tentative de donner l’illusion de la conciliation, il a promis qu’il n’y aurait pas d’action revendicative à Noël.

Maintenant, sans la moindre justification, il est revenu sur sa parole. Tout aussi trompeuses sont ses expressions creuses de regret sur l’impact des débrayages, affirmant que le RMT a été “contraint” de suivre cette voie drastique par l’entêtement de la direction et du gouvernement.

Son argumentation ne vaut rien. Les grèves sont entièrement du fait de son syndicat, et ceux qui souffrent le plus de son militantisme sont les travailleurs ordinaires qui doivent lutter pour leur emploi ou ne peuvent pas voir leur famille à Noël à cause du RMT.

J’espère qu’il lit les histoires de ces personnes sur cette page.

A l’heure où le pays est en proie à une crise du coût de la vie, l’entêtement du syndicat cause de réels dégâts, notamment au secteur de l’hôtellerie, pour qui c’est la période la plus chargée de l’année.

On estime que les seules grèves de la semaine prochaine coûteront à l’économie 1,7 milliard de livres sterling. Certains employés craignent, à juste titre, de perdre leurs moyens de subsistance à la suite d’échecs commerciaux et de compressions causées par l’irresponsabilité de la foule de Lynch.

La pose du syndicat en tant que guerrier contre l’oppression serait risible si elle n’était pas aussi offensante. Avec un salaire médian de 44 000 £, les cheminots sont bien mieux rémunérés que la plupart des autres professions et bénéficient de vacances plus longues, d’heures plus courtes, d’une plus grande sécurité d’emploi et de pensions bien plus importantes.

L’offre salariale que Lynch vient de rejeter pourrait difficilement être qualifiée de dérisoire, étant donné qu’elle propose une augmentation de 5% avec effet rétroactif à janvier, 4% l’année prochaine, plus d’autres avantages.

Le syndicat est également féroce dans sa résistance aux changements indispensables à travers le réseau. Méfiant à l’égard des nouvelles technologies, le RMT s’est battu pour conserver les pratiques inflexibles de l’ère de la vapeur.

C’est pourquoi ni le gouvernement ni les opérateurs ferroviaires ne devraient céder à Lynch. Sans véritable réforme, tout nouvel accord salarial somptueux ne serait que de l’argent perdu. Bientôt les militants du RMT seraient de retour pour en redemander.

Le meilleur espoir de leur défaite est que le courant de l’opinion publique se retourne contre eux. L’annonce cette semaine d’une nouvelle vague de grèves pourrait aider à atteindre cet objectif.

“L’INDUSTRIE A BESOIN D’UNE PAUSE” Les organisateurs de PARTY, Kamran Dehdashti et Jamie Hazeel, ont déjà perdu 50 000 £ de clients annulant des fêtes en raison de grèves de trains. Le couple exploite Little Door, qui compte quatre salles à Londres spécialisées dans les soirées maison et les dîners. Kamran dit : « Noël est absolument énorme pour nous. Les quatre semaines de fin novembre au 18 décembre sont énormes. Le personnel compte sur les pourboires et les taux de double quart de travail qu’ils peuvent également obtenir. C’est vraiment une période vitale pour notre industrie. « Je comprends les raisons de la grève, mais le timing me dérange vraiment. C’est une chose de les soutenir en grève, mais quand cela affecte si gravement tout le monde, c’est différent. « Cette industrie a juste besoin d’une pause. Il y avait des jours où nous avions des réservations pour des centaines de personnes qui sont maintenant vides. »

“Les fêtes annulent”

La maison de curry de la vallée se trouve à la gare de Corbridge, dans le Northumberland, et la grève des chemins de fer a vu de nombreuses parties annuler des réservations Crédit : North News & Pictures, Newcastle

DARAZ AZIZ est propriétaire de la maison de curry The Valley à la gare de Corbridge, dans le Northumberland, et la grève des chemins de fer a connu ses jours les plus sombres en 30 ans.

Le restaurant est connu pour ses excursions Passage To India depuis la gare centrale de Newcastle, où les convives sont accueillis sur le quai par des serveurs et commandent pendant qu’ils se rendent au restaurant.

Plus de la moitié de ses clients arrivent en train et beaucoup ont déjà annulé des soirées à cause de la grève.

Daraz, 66 ans, déclare : « Nous avions réservé de nombreuses grandes fêtes pour décembre qui ont maintenant été forcées d’annuler, et cela ne fera qu’empirer.

« Nous sommes en affaires depuis 1991 et c’est la période la plus difficile que nous ayons connue. C’est vraiment inquiétant et très décevant.

“L’ACTION DIFFUSE LES ACHETEURS” Le magasin de jouets INDÉPENDANT QT Toys se trouve à proximité de la gare la plus fréquentée de Grande-Bretagne, Clapham Junction à Londres, où il opère depuis 1983. Le superviseur des ventes Josh Jewkes, 32 ans, déclare : « Nous étions tous ensemble à Covid et j’aimerais penser que nous sommes encore tous ensemble maintenant, mais les grèves semblent tout simplement injustes et prévenantes pour les autres. « C’est frustrant que tout s’arrête et que les gens en souffrent. Le commerce en sera malheureusement affecté. Les grèves ont un impact particulier sur les entreprises près de Clapham Junction car il s’agit d’une gare très fréquentée. «Nous espérions qu’après que Covid ait limité les mouvements à Noël dernier, nous pourrions maintenant revenir à la normale. Mais les gens hésitaient déjà à dépenser, et maintenant les grèves des trains vont les dissuader de faire leurs courses.

“Un tiers des recettes perdues”

“Lorsqu’il y a une grève, les gens ne viennent pas et nous perdons environ un tiers de nos recettes, ce qui a un impact énorme sur nous”, déclare Sam Omerod, hôte du pub.

Les hôtes du PUB, Robb et Sam Ormerod, dirigent le Beer Shack à Clitheroe, Lancs, depuis avril, et les journées de grève des chemins de fer ont réduit leurs recettes d’un tiers.

Le couple touche environ 60 000 £ par an de salaire au pub – le salaire moyen d’un conducteur de train.

Robb, 45 ans, déclare : « Les grèves du week-end nous affectent le plus durement. Chaque fois qu’un train entre en gare, nous avons une rafale de personnes qui viennent boire un verre, et les week-ends sont ceux où nous gagnons le plus d’argent.

«Nous accueillons des clients de tout le Nord-Ouest, ce dont nous avons besoin, car nous ne pouvons pas survivre grâce au commerce local.

« Quand il y a une grève, les gens ne viennent pas et nous perdons environ un tiers de nos recettes, ce qui nous affecte énormément.

“Cela affecte toutes les petites entreprises, des commerçants du marché aux petits magasins.”