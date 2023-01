Je suis propriétaire d’un chien – voici la seule race que je n’achèterais plus JAMAIS en raison de problèmes de santé

Un propriétaire de CHIEN a mis en garde les autres amoureux des animaux contre une race qu’ils n’achèteraient plus jamais.

La présentatrice de Capital FM, Aimee Vivian, est apparue sur Good Morning Britain d’ITV pour donner son point de vue sur les carlins et les bouledogues français devrait être interdit au Royaume-Uni.

Aimee Vivian est apparue dans Good Morning Britain avec son carlin Eva 1 crédit

Eva a neuf ans 1 crédit

La porte-parole de PETA, Jennifer White, a expliqué qu’Eva est toujours susceptible de souffrir de difficultés respiratoires 1 crédit

Alors que les Pays-Bas prévoient d’interdire les carlins et les bouledogues français, le débat se poursuit autour des complications de santé associées à certains de ces chiots au Royaume-Uni.

Bien que leurs visages plats et leurs corps dodus aient vu la race de chien devenir un favori, des recherches ont suggéré que ce sont ces caractéristiques exactes qui pourraient être à l’origine de leurs problèmes de santé.

Aimee dit qu’elle est à 100% contre l’interdiction des carlins et des bouledogues français en Grande-Bretagne et admet qu’elle réfléchirait à deux fois avant d’acheter à nouveau la même race.

Elle est la fière “chien-maman” de son carlin Eva, mais en a appris davantage sur les problèmes liés à l’élevage.

Aimée a dit : “[Eva] a neuf ans et je voudrais dire que si j’achetais un chien maintenant, est-ce que j’aurais une race à face plate ? Non, parce que je suis beaucoup plus éduqué à ce sujet.”

“Au cours des neuf années qui se sont écoulées depuis que je l’ai eue, l’élevage est devenu de pire en pire, c’est pourquoi je dis… qu’il faut introduire une législation, des peines plus sévères.”

Aimee a déclaré que son carlin est en bonne santé parce qu’elle garde sa forme, mais la porte-parole de PETA, Jennifer White, qui est également apparue dans l’émission, a expliqué qu’Eva souffrait toujours de difficultés respiratoires.

Elle a déclaré: “Même si vous l’entendez quand elle marche, ce bruit qui cliquette, renifle, les gens le considèrent comme mignon, mais est-ce qu’ils se débattent, à bout de souffle.

“Ces chiens vivent des vies misérables parce qu’ils sont délibérément élevés pour avoir ces difformités, ces visages plus plats.

“Pour les bouledogues français, respirer par le nez, c’est comme respirer à travers une paille tout le temps.

“Il ne s’agit pas d’élevage responsable, franchement, cela n’existe tout simplement pas dans cette situation où ces animaux sont incroyablement malades et qu’ils naissent pour souffrir.”

De nouvelles recherches du Royal Veterinary College (RVC) ont révélé que les carlins sont presque deux fois plus susceptibles de développer des problèmes de santé chaque année que les autres races.

Selon l’étude, les carlins ne peuvent désormais plus être considérés comme un chien “typique” en raison de leurs problèmes de santé.

Le Dr Dan O’Neill, professeur agrégé d’épidémiologie des animaux de compagnie au RVC et auteur principal de l’article, a déclaré: “Bien qu’ils soient extrêmement populaires en tant qu’animaux de compagnie, nous savons maintenant que plusieurs problèmes de santé graves sont liés à la forme corporelle extrême des carlins que beaucoup les humains trouvent si mignon.

“Il est temps maintenant que nous nous concentrions sur la santé du chien plutôt que sur les caprices du propriétaire lorsque nous choisissons le type de chien à posséder.”

Les races à face plate représentent désormais 20% des chiens en Grande-Bretagne.

Cela survient alors que les propriétaires de chiens à travers la Grande-Bretagne ont défendu leurs cabots après qu’un organisme de bienfaisance pour animaux ait juré d’interdire les races populaires à face plate.

La Croix Bleue a accusé certains propriétaires d’un “cercle vicieux de sur-élevage” qui, selon eux, a déclenché une dangereuse crise de santé chez les cabots à face plate.

L’organisme de bienfaisance – fondé en 1897 – a exigé des mesures législatives et non législatives pour éradiquer le “mauvais élevage” qui entraîne des problèmes de santé majeurs chez les races populaires comme les bouledogues anglais.

Les appels pourraient entraîner l’élaboration de nouvelles lois qui auront un impact significatif sur l’apparence et la disponibilité des races brachycéphales (à face plate) au Royaume-Uni.

Les problèmes de santé des carlins et des bouledogues français très appréciés comprennent les maladies oculaires, les maladies de la peau, l’obstruction respiratoire et les déformations de la colonne vertébrale.

L’organisme de bienfaisance a déclaré en exclusivité à The Sun Online que cela était désormais inacceptable et que ces races “ne vivent pas une vie pleine et heureuse”.

Ils ont ajouté que l’explosion de leur popularité au Royaume-Uni – aidée par des publicités “mignonnes” et la prévalence sur les réseaux sociaux – n’a pas aidé le problème de la mauvaise reproduction.

Becky Thwaites, responsable des affaires publiques chez Blue Cross, a déclaré à The Sun Online comment l’organisme de bienfaisance a lancé un effort de lobbying à grande échelle auprès des députés britanniques pour mettre fin à ce qu’ils ont qualifié de “crise du bien-être”.

Elle a déclaré: “Nous avons déjà commencé à contacter les députés.