Je suis profondément préoccupé par la crise politique en Géorgie, déclare le chef de l’UE Michel

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a invité les partis au pouvoir et les partis d’opposition en Géorgie à dîner lors de son voyage dans le pays, dans une tentative de médiation de la crise politique actuelle.

La semaine dernière, la police géorgienne a pris d’assaut le siège de l’opposition pour arrêter le chef du parti, Nika Melia, après qu’un tribunal a décidé de le placer en détention provisoire pour avoir organisé des «violences de masse» lors de manifestations antigouvernementales en 2019.

« Je suis profondément préoccupé par l’aggravation de la crise politique en Géorgie », a déclaré Michel lors d’une conférence de presse lundi. «La crise politique actuelle et la polarisation risquent clairement de saper la jeune démocratie durement acquise de la Géorgie dans cette région complexe.

«La polarisation politique doit cesser. Le gouvernement, comme tout gouvernement, doit faire preuve d’un leadership responsable. Et l’opposition doit également relever les défis et s’engager de manière constructive dans l’intérêt de la Géorgie.

<< J'ai appelé toutes les parties à désamorcer et à se réunir pour relancer le dialogue politique, et je les ai invitées à une réunion ce soir. Le moment est venu de passer de la facilitation à la médiation et, je le répète, de relancer le dialogue politique . "

La situation politique en Géorgie a été tendue au milieu d’allégations de fraude électorale lors des élections législatives du pays l’année dernière. L’opposition demande une reprise du vote.

L’ancien Premier ministre géorgien Giorgi Gakharia, qui a démissionné la semaine dernière en raison de la décision du tribunal d’arrêter Melia, a déclaré que l’arrestation du chef de l’opposition pourrait entraîner une nouvelle escalade de la crise politique et menacer le bien-être des citoyens du pays.

Michel est actuellement en tournée dans trois pays d’Europe de l’Est, dont la Géorgie, après avoir déjà été en Moldavie.

Il se rendra en Ukraine mardi, où il rencontrera le président Zelenskyy pour discuter des relations UE-Ukraine et rencontrer des représentants de la lutte contre la corruption.

Les trois pays inclus dans le voyage sont d’anciennes républiques soviétiques et ont encore des problèmes territoriaux ou militaires avec la Russie.

Mais avec l’influence croissante de l’UE sur eux au fil des ans, Marc Franco de l’Institut Egmont a déclaré à Euronews que Moscou était mécontent de cela.

« Il y a une compétition géopolitique entre les deux parce que ce que nous appelons notre voisinage, les Russes appellent leur proche étranger. Et ils se sentent mécontents – c’est un euphémisme – que ces pays se dirigent en quelque sorte vers l’Union européenne et que l’Union européenne est répondre positivement et activement pour rapprocher ces pays de l’Union », a expliqué Franco.