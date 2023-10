Pendant près de deux décennies, une seule personne a régné en maître sur le monde de la technologie juridique. L’importance et l’influence de Monica Bay étaient telles que, lorsqu’elle a pris sa retraite en 2015 après 17 ans en tant que rédactrice en chef du Actualités sur la technologie du droit, Thomson Reuters lui a rendu hommage avec son nom et son image inscrits au-dessus de Times Square. En tant qu’amie chère, mentor de confiance et modèle inspirant pour tant de personnes dans le monde de la technologie juridique, Monica était seule.

Je suis donc profondément attristé d’annoncer que Monica est décédée vendredi 27 octobre, à l’âge de 74 ans, après plusieurs années de lutte contre une maladie neurologique. Au moment de son décès, elle vivait à El Dorado Hills, en Californie, près de son frère Bill et de sa famille.

Monica a débuté dans le journalisme en tant que critique de rock and roll avant d’aller à la faculté de droit, de pratiquer brièvement le droit, puis de rejoindre ALM, où elle a travaillé pendant 30 ans.

Elle y a débuté en tant que rédactrice en chef du journal ALM de San Francisco. L’enregistreur et avec Counsel Connect, le prédécesseur de Law.com. À partir de 1998, elle s’installe à New York et devient rédactrice en chef de Actualités sur la technologie du droit l’ancien magazine qui a depuis été relancé numériquement sous le nom de Legaltech News.

Elle venait tout juste de commencer chez LTN et était sur le point de mettre son premier problème au lit lorsqu’elle s’est heurtée à un problème. Une chronique prévue était tombée à l’eau, laissant un trou dans le magazine qui devait être comblé dans les plus brefs délais.

Monica m’a appelé et m’a demandé si je pouvais l’aider. Elle m’a suggéré d’écrire quelque chose sur le Web, ajoutant qu’elle en aurait besoin dans un jour ou deux. J’ai publié un article sur le bogue de l’an 2000, et c’est devenu le premier volet de la rubrique « Web Watch » que j’ai écrite pour elle pendant encore 15 ans.

Au cours des années où Monica a dirigé LTN, elle, le magazine et ses rédacteurs ont remporté quelque 53 prix de journalisme. Au cours de son mandat, elle a supervisé le passage du magazine d’une version purement imprimée à une version Web complémentaire, puis également à une version mobile. Ses responsabilités, à son tour, sont passées de la production d’un magazine mensuel à la production du magazine et des mises à jour quotidiennes du site Web.

Pendant de nombreuses années, lors de la conférence annuelle Legal Tech à New York, Monica a organisé un petit-déjeuner pour les blogueurs. À l’époque des premiers blogs, c’était devenu un événement incontournable non seulement pour les blogueurs, mais aussi pour les responsables des technologies juridiques et les professionnels des relations publiques et du marketing. Elle a également organisé une fête annuelle à ne pas manquer dans un bar irlandais non loin du Hilton.

L’une des conséquences de son déménagement à New York a été son introduction aux Yankees de New York. Elle est devenue une fan enragée. Sa passion pour le baseball est même venue éclairer son travail chez LTN. Comme elle l’a écrit un jour dans une chronique de LTN :

J’ai été fasciné par le fait qu’il « faut une équipe » pour gagner un match ou les World Series, et ce ne sont pas toujours les gros calibres qui réussissent les coups de circuit. Nous avons construit Law Technology News sur cette prémisse, et j’ai juré en tant que rédacteur en chef que nous servirions l’ensemble de la communauté des technologies juridiques, pas seulement les meilleurs. C’est pourquoi LTN a créé nos prix annuels de l’innovation ; a mis Big Law au défi de répertorier les personnes de niveau C sur leurs sites Web ; s’est battue pour l’égalité salariale entre les sexes et a fait pression pour que les filles s’intéressent aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques.

Monica a également animé l’un des premiers podcasts sur la technologie juridique, intitulé Law Technology Now. Elle l’a interrompu en 2013, puis l’a relancé en 2016 – avec moi comme co-animatrice.

L’une des histoires les plus révélatrices sur Monica est son rôle dans la couverture par ALM du 11 septembre, dont j’ai parlé tous les détails dans un article de 2021. J’étais à Manhattan ce jour-là, où j’étais rédacteur en chef du National Law Journal.

Peu de temps après les attentats, les rédacteurs et les journalistes d’ALM qui s’étaient rendus dans les bureaux ce jour-là se sont réunis pour une réunion éditoriale afin de discuter de la manière dont nous allions coordonner la couverture médiatique.

L’une des décisions que nous avons prises a été d’envoyer trois équipes de deux personnes à Ground Zero pour voir ce qu’elles pourraient apprendre. Sur les trois équipes, une seule a réussi : l’équipe de Monica et David Horriganqui est aujourd’hui bien connu comme avocat chargé de l’enquête et directeur de la formation juridique chez Relativity, et qui était alors journaliste au NLJ.

Monica jouait le rôle de photographe ce jour-là tandis que David était journaliste. Les photographies qu’elle a ramenées avec elle étaient vives et horribles : des rues couvertes de suie, des voitures écrasées, des bâtiments mutilés. Monica et David ne se connaissaient pas bien avant ce jour. Mais leur expérience commune a donné naissance à une amitié durable entre eux.

Le 11 septembre 2020, David et moi sommes allés rendre visite à Monica chez elle dans les Berkshires, où nous avons déjeuné et partagé des souvenirs de cette journée 19 ans plus tôt. C’était la dernière fois que je voyais Monica en personne.

Cette histoire illustre la manière dont Monica est devenue l’amie de tant de personnes et une amie comme peu d’autres. Pour moi, un moment survenu il y a 12 ans incarne cela.

J’avais eu un grave problème de santé, mais je l’avais gardé pour moi, n’en parlant à presque personne. Quelques mois plus tard, alors que j’étais encore en convalescence mais que je faisais de mon mieux pour le cacher, j’ai vu Monica chez Legal Tech. Il ne lui fallut que quelques instants pour sentir que quelque chose n’allait pas, et bientôt je me retrouvai assis dans un coin à tout partager avec elle.

J’ai eu la chance dans ma vie de connaître des personnes extraordinaires et de me faire de nombreux amis très chers. Mais Monica était vraiment unique en son genre et sa perte sera pleurée par beaucoup.