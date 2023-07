Un professeur de HARVARD a expliqué comment des débris trouvés dans l’océan Pacifique lors d’une expédition pourraient aider à résoudre la question de savoir si les humains sont seuls.

Avi Loeb, le chef du projet Galileo, et son équipe de deux douzaines de chercheurs ont découvert des matériaux provenant des restes d’un météore qui a explosé au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2014.

Avi Loeb a raconté au US Sun comment il avait découvert les matériaux d’un météore qui avait explosé en 2014 Crédit : Getty

Loeb a déclaré que les particules ressemblaient à des « sphères parfaites » 1 crédit

Les scientifiques ont étudié le matériau, surnommé IM1, après l’avoir collecté à l’aide d’un aimant à traîneau et découvert de minuscules particules ressemblant à des sphères.

Loeb a déclaré au US Sun que les particules ressemblaient à des « sphères parfaites » et révélaient une gamme de couleurs « frappantes ».

Il a dit qu’il y a deux questions auxquelles son équipe de chercheurs essaie de répondre.

Loeb a déclaré: «La première question est interstellaire IM1 basée sur le matériau et pouvons-nous le distinguer du système solaire?

« Ensuite, la deuxième question est de savoir si c’est interstellaire – est-ce naturel ou artificiel ?

« Est-ce un alliage qui pourrait être d’origine technologique, mais la meilleure façon de le prouver est de trouver s’il y a une relique au fond de l’océan. »

Loeb a révélé que la force des particules était plus élevée que celle des météorites de fer car elles maintenaient leur « intégrité » avant d’atteindre la basse atmosphère.

La boule de feu s’est désintégrée en fusées éclairantes à seulement 20 km au-dessus de la surface de l’océan.

Et, il a rappelé à quel point ils étaient plus résistants que les météores que la Nasa avait précédemment catalogués et la vitesse de 60 km augmentait la possibilité qu’il puisse s’agir d’un vaisseau spatial.

Le matériau était plus résistant que n’importe laquelle des 272 autres roches spatiales analysées par les scientifiques de la Nasa.

Et, l’objet a voyagé plus vite que 95% des étoiles proches et a explosé beaucoup plus bas dans l’atmosphère que la plupart des météores.

Loeb a partagé comment les découvertes pourraient aider à répondre à la question primordiale de savoir si les humains sont seuls dans l’univers.

Il a déclaré: «Cela dépend de ce que nous trouverons dans les semaines à venir et du moment où nous analyserons les matériaux.

«Mais, nous avons l’occasion de trouver cette réponse à cela simplement en étudiant le matériel.

« Nous avons quelque chose entre nos mains, c’est en notre possession. Ce n’est pas une question hypothétique et ce n’est pas théorique. C’est quelque chose que nous pouvons aborder.

Loeb a déclaré que la découverte marquait le début d’un nouveau chapitre dans le débat entourant la vie extraterrestre.

Il a dit : « C’est le début d’une nouvelle frontière, donc même si cela [IM1] n’est pas d’origine technologique. Il y a une possibilité que dans le futur.

Le scientifique de haut niveau avait précédemment décrit la découverte comme «révolutionnaire».

Il a déclaré à Fox News Digital : « Cela pourrait être la première fois que des humains mettent la main sur du matériel interstellaire.

« Cela n’a jamais été fait auparavant. Nous n’avons jamais reçu de colis à notre porte d’un voisin cosmique. »

Et, son équipe a suggéré que les résultats semblent être de nature artificielle.

Discutant des résultats, un autre chercheur et astrophysicien de Harvard, Amir Siraj, a déclaré à DailyMail.com : « Il est vraiment important de continuer à repousser les limites en termes de déstigmatisation de la recherche de vie extraterrestre. »

Le débat sur les ovnis et le débat sur les extraterrestres se limitaient autrefois aux marges du débat politique à Washington DC.

Mais, il a grimpé en flèche dans l’agenda politique et il a été lié à la sécurité nationale.

Les sceptiques ont suggéré que des objets mystérieux pourraient avoir des liens avec les adversaires de l’Amérique tels que la Russie et la Chine.

Les membres du Congrès ont accusé le gouvernement américain de dissimuler le phénomène.

Loeb, qui a documenté son expédition au public via des dizaines d’entrées moyennes, a plaisanté sur le fait qu’il était plus facile de collecter des preuves dans l’océan Pacifique que le gouvernement américain.

Il a déclaré que son expédition contribuait à ouvrir la science au public.