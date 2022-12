Je suis prof et j’ai été viré pour mon bousculade – je casserai des records à Noël

UNE ENSEIGNANTE qui a été licenciée après que son agitation latérale torride a été révélée dit qu’elle prévoit de faire de 2023 une année record.

Sarah Juree, 40 ans, a perdu son emploi après que les patrons ont découvert qu’elle s’était tournée vers OnlyFans pour l’aider à augmenter son revenu mensuel.

Sarah Juree se fixe de nouveaux objectifs pour la nouvelle année Crédit : Instagram

L’ancien professeur veut faire sensation sur OnlyFans Crédit : Instagram

Mais après avoir laissé derrière elle sa carrière de plus de deux décennies, elle a maintenant forgé son propre succès sur le site pour adultes.

Le mannequin, originaire de l’Indiana, aux États-Unis, gagne jusqu’à 9 000 £ par mois en partageant du contenu risqué avec ses abonnés et a depuis pris de l’ampleur avec un certain nombre d’apparitions dans les médias et les podcasts.

Maintenant, elle essaie d’atteindre de nouveaux sommets au cours de la nouvelle année et a clairement exprimé ses ambitions en ligne.

Dans un Q&A sur Instagram, on a demandé à Sarah ce qu’elle voulait pour Noël.

Répondant au fan, elle a déclaré: “Je veux que ma page OF batte des records.

“Je veux la sécurité financière pour mes enfants et moi-même afin que je puisse enfin avoir l’esprit tranquille.

« Un petit ami serait bien aussi. Pour que mes prières atteignent mon cœur et ma vie.

Dans un autre article, Sarah a suggéré que la vie à la maison avait été facile depuis qu’elle avait commencé sa nouvelle carrière en juin.

Elle a également souligné qu’elle n’était pas encore parvenue à atteindre ses objectifs pour sa page – mais a remercié les fans pour leur soutien.

Dans un message déchirant sous-titrant une image d’un sapin de Noël, Sarah a écrit : « Merci les gars… Vous m’aidez à soutenir mes enfants pendant que je découvre tout cela.

« Ce n’est pas beaucoup cette année.

“Les choses n’ont pas décollé comme je le voudrais, mais nous y parvenons grâce à vous.”

Sarah avait précédemment parlé de ses difficultés à se transformer dans son nouveau rôle après avoir claqué les doubles standards qui, selon elle, ont entraîné son licenciement de son rôle d’enseignante.

Sarah a déclaré au podcast 20 minutes de votre temps : “Tout le monde connaît très bien l’idée d’une photo publicitaire et les hommes envoient des photos de leur pénis aux femmes.

“C’est devenu une partie acceptable de la culture des rencontres, mais les hommes ne se font pas virer pour ces photos.

“Ces photos ne sont pas considérées comme pornographiques.

“Pourtant, ma photo, et mes photos nues d’un corps féminin, étaient considérées comme pornographiques, elles étaient considérées comme fausses et honteuses – même comme une infraction passible de feu.”

Cela survient après qu’une enseignante qui a quitté son emploi suite à l’exploitation par des élèves a affirmé que des collègues l’avaient interdite d’une fête du personnel.

Dans un message sur Facebook, la mannequin a allégué que son chef de service lui avait envoyé un message vocal lui disant que “le personnel serait mal à l’aise”.

Mais elle a riposté à ceux qui s’opposaient à sa venue à la fête festive comme “des brutes et des idiots à l’esprit étroit”.

Elle a également reproché aux parents de ses élèves d’avoir permis à leurs enfants de trouver le site classé X sur lequel elle publie son contenu.

Le mannequin a posé des questions à ses followers sur Instagram Crédit : Instagram

Elle a été limogée de son poste d’enseignante après que son côté impertinent a été exposé Crédit : Instagram