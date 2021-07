La semaine dernière, la NFL a annoncé une série de plans stricts conçus pour atténuer l’impact des épidémies de Covid-19 sur la saison à venir, exigeant que les membres du personnel de «niveau un», y compris les entraîneurs et autres personnels de ce type, reçoivent un vaccin contre le virus dans un mouvement ce qui a déjà entraîné le départ d’au moins deux entraîneurs au sein de la ligue.

Cependant, de telles exigences n’existent pas pour les joueurs, mais les patrons de la ligue ont mis en place un programme qui semble inciter fortement à recevoir le vaccin – qui comprend des exigences pour les joueurs non vaccinés de recevoir un Covid-19 tous les jours, par rapport à tous les quinze jours pour les joueurs vaccinés.

De plus, si un joueur non vacciné est jugé responsable d’une épidémie de Covid-19 au sein d’une équipe qui conduit à l’annulation d’un match, cette équipe sera forcée de déclarer forfait pour le match – les joueurs des DEUX équipes ayant les paiements du match de cette semaine retenus.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Cole Beasley (@bease11)

De nombreux joueurs de la NFL ont exprimé leur soutien aux vaccins. L’ailier défensif vedette des Cleveland Browns Myles Garrett était l’un d’entre eux mercredi, racontant aux médias l’impact qu’un diagnostic de Covid-19 a eu sur lui la saison dernière et que sa décision de se faire vacciner était facile – mais il dit qu’il est ne fait pas campagne pour que ses coéquipiers le prennent malgré son quart-arrière, Baker Mayfield, affirmant que les joueurs auront un « avantage compétitif » s’ils reçoivent un vaccin.

« Je n’ai pas dit« , a déclaré Garrett. « Je suis tombé malade. Je ne voulais plus retomber malade. Donc c’était un peu évident pour moi. »

Beasley, cependant, qui a connu une saison exceptionnelle pour les Bills l’an dernier au cours de laquelle il a enregistré un sommet en carrière de 967 verges sur réception, n’en est pas si sûr. Le joueur de 32 ans s’est exprimé sur les réseaux sociaux quant à sa remise en question du vaccin et a également rencontré les médias mercredi et a adopté un ton légèrement différent de celui de Garrett.

« Je ne suis pas anti ou pro-vax, je suis pro-choix« , a déclaré Beasley, lisant une déclaration préparée à l’avance. « Cela étant dit, le problème qui se pose est que des informations sont cachées aux joueurs afin qu’un joueur soit influencé dans une direction avec laquelle il n’est peut-être pas à l’aise.

« Lorsqu’il s’agit de la santé et de la sécurité d’un joueur, il doit y avoir une transparence totale concernant les informations qui sont vitales dans le processus de prise de décision. Sans avoir toutes les informations appropriées, un joueur peut se sentir malavisé et incertain quant à un choix très personnel. Cela donne l’impression qu’un joueur n’est pas protégé et suscite des inquiétudes concernant les futurs sujets concernant la santé et notre capacité à prendre des décisions éclairées. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Myles « Flash » Garrett ⚡️ (@flash_garrett)

Beasley a poursuivi, répétant un mantra qui a prévalu dans certaines sections de la société tout au long de la pandémie et qui dit que si vous arrêtez les tests, les cas chuteront en conséquence.

« Il est de bon sens que si un joueur vaxxé ou non vaxxé est testé moins fréquemment, la probabilité qu’un joueur soit retiré pour Covid diminue considérablement, » il a dit. « En ce qui concerne la sécurité des joueurs, je conclurai en disant que nous voulons tous être en sécurité.

« Pour tant de joueurs autour de la NFL, la sécurité ne signifie pas uniquement éviter le virus Covid. Notre santé est le présent et les années au-delà, que nous essayons de protéger avec notre choix personnel tout en faisant tout ce que nous avons fait dans notre protocole au cours d’une saison 2020 de la NFL très réussie.«

Le directeur général des Bills Brandon Beane a indiqué que plus de 80 % de son effectif ont fait des démarches pour se faire vacciner et puisé dans son livre de jeu de clichés sportifs pour dire que son équipe est « »concentré sur la victoire » alors que Beasley continue d’attirer la chaleur de tous les côtés – y compris des supporters de sa propre équipe – en raison de sa position sur le jab Covid.

Ron Rivera, l’entraîneur-chef de l’équipe de football de Washington, qui a subi un traitement contre un cancer de la peau l’année dernière qui l’a laissé immunodéficient, a adopté une position plus dure lorsqu’il s’est adressé aux médias cette semaine, affirmant qu’il était « au-delà de la frustration » chez les membres de son équipe qui se retirent du vaccin.

« Nous ne sommes pas là où nous voulons être« , a-t-il déclaré après avoir révélé que seulement environ 50% de sa liste avait pris le coup.

« Avec la nouvelle variante, qui sait ? » Rivera a dit de la variante infectieuse Delta. « Quand je suis dans un groupe et que le groupe n’est pas vacciné ou qu’il y a un mélange, je mets le masque, et je fais ça pour des raisons de santé car personne ne le sait vraiment. Je dois faire ça. Et je souhaite juste et j’espère que nos gars peuvent comprendre cela.

« Nous verrons comment tout cela se déroule, et dans une certaine mesure, cela nous en dit un peu plus sur nous, » il ajouta.